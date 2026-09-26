Описание товара Оперативная память Foxline DDR4 4GB SODIMM 3200MHz CL22 (512*8) (FL3200D4S22-4G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является оптимальным решением для базового апгрейда ноутбука или компактного настольного ПК, например, в неттопах и мини-ПК. Он идеально подходит для офисной работы, учёбы и повседневного использования: запуска браузера с множеством вкладок, работы с документами, просмотра видео и нетребовательных приложений. Четырёхгигабайтного объёма достаточно для выполнения этих задач в одноканальном режиме или в паре с аналогичной планкой для создания двухканальной конфигурации, что немного повысит общую отзывчивость системы.

Однако для современных игр, профессионального монтажа видео, работы с большими базами данных или одновременного запуска нескольких тяжёлых программ одного такого модуля будет явно недостаточно. Этот вариант стоит рассматривать как недорогой способ увеличить общий объём ОЗУ в паре с уже установленной памятью или как временное решение для очень бюджетной сборки, где приоритетом является минимальная стоимость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Данный модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Важно понимать, что стандарты DDR4 и DDR3 несовместимы как электрически, так и физически, поэтому модуль подойдёт только для систем, изначально рассчитанных на DDR4. Форм-фактор данного модуля - SO-DIMM, что означает его предназначение для портативных и компактных устройств.

Планки SO-DIMM значительно короче и меньше по высоте, чем десктопные DIMM, и устанавливаются исключительно в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы компактных форматов (например, Mini-ITX). Попытка установить этот модуль в стандартный слот для настольной материнской платы (DIMM) физически невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 ГБ. Этого достаточно для работы операционной системы и нескольких легковесных программ, но для комфортной многозадачности в 2024 году рекомендуется использовать минимум 8 ГБ, а лучше 16 ГБ. Частота модуля равна 3200 МГц, что является хорошим показателем для платформ, поддерживающих такую скорость. В реальных сценариях высокая частота DDR4 положительно влияет на скорость загрузки приложений, плавность в некоторых играх (особенно в связке со встроенной графикой) и общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных.

Однако практический прирост от высокой частоты в полной мере раскрывается только при работе в двухканальном режиме, который требует установки двух идентичных модулей. Для офисных задач разница между, например, 2666 МГц и 3200 МГц на одном модуле будет малозаметна, поэтому здесь более критичным параметром является именно общий объём доступной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL22, что является стандартным значением для недорогих модулей DDR4 с частотой 3200 МГц. Более высокие тайминги (большее число) означают несколько большую задержку при обращении к данным, но в реальности для повседневных задач это влияние минимально, особенно на фоне ограниченного объёма. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что способствует снижению энергопотребления и тепловыделения по сравнению с предыдущими поколениями.

Данная планка, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона, такие как Intel XMP или AMD EXPO. Её заявленная частота 3200 МГц может быть достигнута только на тех ноутбуках и платформах, которые из коробки поддерживают эту частоту для модулей SO-DIMM. В противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2400 или 2666 МГц. Руководство по разгону для таких модулей не предусмотрено.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками, мини-ПК и материнскими платами формата Mini-ITX, которые используют память стандарта DDR4 и имеют слоты SO-DIMM. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот, поддерживаемые частоты и тип памяти. Многие современные ноутбуки на процессорах Intel Core i-серии или AMD Ryzen поддерживают частоты до 3200 МГц, но старые или бюджетные модели могут работать на более низких частотах.

Важный нюанс: в ноутбуках часто есть только два слота под память, и один из них может быть занят несъёмной планкой, распаянной на материнской плате. В таком случае добавление этого модуля позволит активировать двухканальный режим только если объём распаянной памяти совпадает с объёмом устанавливаемой планки (также 4 ГБ). В противном случае двухканальный режим работать не будет, что снизит потенциальный прирост производительности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль оперативной памяти не оснащён радиатором. Это типично для большинства планок формата SO-DIMM, используемых в ноутбуках, где пространство ограничено, а система охлаждения рассчитана на работу компонентов без дополнительных теплорассеивателей. Отсутствие радиатора не является недостатком для штатной работы на заявленных частотах, так как энергопотребление DDR4 невелико.

Внешний вид модуля предельно простой и функциональный, что полностью соответствует его назначению. Подсветка (RGB или иная) отсутствует, что для внутреннего компонента ноутбука является нормой и не влияет на производительность. Низкопрофильный дизайн гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука или компактной системы без риска конфликта с другими элементами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и общую производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты, обычно помеченные одним цветом. Поэтому для новой сборки или полного апгрейда ноутбука с пустыми слотами рекомендуется приобрести сразу два таких модуля.

Если вы планируете добавить эту планку к уже установленной в ноутбуке памяти, крайне желательно, чтобы её характеристики (частота, тайминги, объём и даже производитель чипов) максимально совпадали. Смешивание разных модулей может привести к нестабильной работе системы, сбоям или автоматическому понижению частоты и увеличению таймингов до самых консервативных значений, что нивелирует преимущества более быстрой планки.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение данного модуля - его объём в 4 ГБ, который сегодня считается минимальным для комфортной работы. Перед покупкой трезво оцените свои задачи: для Windows 10/11 и нескольких современных приложений этого может быть мало, система начнёт активно использовать файл подкачки на SSD, что замедлит работу. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно DDR4, а не более старый DDR3L или новый DDR5. Также проверьте в руководстве к ноутбуку, является ли уже установленная память съёмной и сколько свободных слотов доступно.

Этот модуль оптимально подойдёт пользователям с очень ограниченным бюджетом, которым необходимо недорого увеличить объём ОЗУ в ноутбуке для базовых задач, или для создания симметричной двухканальной конфигурации 4+4 ГБ. Если вы планируете сборку с нуля или нуждаетесь в запасе для многозадачности, лучше сразу рассмотреть комплекты из двух планок общим объёмом 8 ГБ или 16 ГБ. Высокая частота 3200 МГц будет полезна в системах со встроенной графикой AMD Vega или Intel Iris Xe, где скорость памяти напрямую влияет на производительность в играх.