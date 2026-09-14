Описание товара Модуль памяти GS Nanotech SO-DIMM 8ГБ DDR4-3200

Представляем модуль оперативной памяти, созданный для модернизации и сборки современных компактных вычислительных систем. Этот модуль объемом 8 гигабайт, выполненный в компактном форм-факторе для портативных компьютеров, открывает новые возможности для повышения отзывчивости вашего устройства. Основой производительности данного модуля является современный стандарт памяти четвертого поколения, работающий на эффективной тактовой частоте 3200 мегагерц. Такая скорость позволяет достичь впечатляющей пропускной способности до 25600 мегабайт в секунду, что обеспечивает молниеносный обмен данными между памятью и процессором. Система перестанет задумываться при работе с множеством вкладок в браузере, сложными документами и требовательными приложениями, делая ваш ежедневный цифровой опыт значительно более плавным и комфортным. Важным преимуществом является энергоэффективность модуля. Рабочее напряжение всего 1.2 вольта означает сниженное тепловыделение и меньшую нагрузку на систему питания вашего ноутбука или моноблока, что положительно сказывается на времени автономной работы и общем температурном режиме устройства. Модуль не требует активного охлаждения, его высота составляет всего 30 миллиметров, что гарантирует беспроблемную совместимость даже с самыми тонкими корпусами. Надежная печатная плата зеленого цвета свидетельствует о строгом контроле качества на всех этапах производства. Тайминги памяти, включая задержку сигнала, задержку между активацией строки и столбца и время предварительной зарядки строки, имеют значение 22 такта каждый. Эти параметры, оптимизированные для стабильной работы на заявленной высокой частоте, обеспечивают надежное и предсказуемое быстродействие. Одноранговая архитектура модуля объемом 8 гигабайт способствует упрощению работы контроллера памяти и совместимости с широким спектром систем. Установка одного такого модуля — это простой и экономичный способ дать вашему компьютеру необходимый ресурс для многозадачности, освободив его от узких мест, связанных с нехваткой оперативной памяти. Это решение идеально подходит для тех, кто ценит баланс между высокой скоростью, надежностью и разумной ценой. Оно превратит ваш портативный компьютер в более мощный инструмент для работы, учебы и развлечений, избавив от раздражающих пауз и подтормаживаний.