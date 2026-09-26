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Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM

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Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 1
Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 2
Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 3
Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 4
Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 1
  • Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 2
  • Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 3
  • Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 4
  • Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 083 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740377
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для модернизации ноутбука или компактного ПК, которым требуется больше оперативной памяти для комфортной повседневной работы. Один модуль объёмом 16 ГБ станет отличным решением для апгрейда старых систем, где слоты ограничены, или для создания базовой сборки с запасом на будущее. Он справится с многозадачностью в виде десятков вкладок браузера, офисных приложений и нетребовательных игр, но не рассчитан на экстремальный разгон или профессиональные рабочие станции для рендеринга.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент своего появления предлагала значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR3. Ключевая особенность данной модели - форм-фактор SO-DIMM, что означает её предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и компактных материнских плат. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически меньше настольных DIMM и несовместимы со стандартными слотами для ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных задач на мобильной платформе. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и минимальном подтормаживании в играх. Для ноутбука такая частота часто является оптимальной, предлагая хороший прирост производительности по сравнению со стандартными 2666 МГц без чрезмерного влияния на энергопотребление.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность при такой частоте. Это типично для модулей памяти стандарта JEDEC без агрессивных пресетов разгона, что обеспечивает стабильную работу в широком спектре ноутбуков. Напряжение 1.2В является стандартным для DDR4 и гарантирует совместимость и надёжность. Данная память, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили XMP, работая на частоте 3200 МГц по предустановленным таймингам производителя ноутбука или после автоматического определения системой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объёма на один слот и максимальной частоты памяти. Многие мобильные процессоры Intel 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 4000 и новее для ноутбуков поддерживают частоту 3200 МГц, но конечную частоту определяет чипсет и настройки производителя ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, хотя в условиях ноутбука основной вклад в охлаждение вносит общая система вентиляции корпуса. Радиатор имеет низкопрофильный дизайн, что гарантирует его установку даже в тонкие корпуса без риска конфликта с другими компонентами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что соответствует её практичной ориентации на апгрейд и стабильную работу.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если она это поддерживает. Покупая одну планку сейчас, вы можете в будущем докупить вторую такую же для выхода на двухканальный режим и общий объём в 32 ГБ, но всегда стоит учитывать, что смешивание модулей разных производителей или даже одной серии может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных компьютеров. Также важно понимать, что ноутбуки часто имеют жёсткие ограничения по частоте памяти, и модуль может работать на максимальной скорости, которую позволяет контроллер памяти процессора и BIOS. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей модели ноутбука, проверяя список поддерживаемой памяти на сайте производителя. Этот модуль оптимален для пользователей, которым нужен надёжный и достаточно объёмный апгрейд для повышения отзывчивости системы в повседневных задачах, без претензий на экстремальную производительность или разгон.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для модернизации ноутбука или компактного ПК, которым требуется больше оперативной памяти для комфортной повседневной работы. Один модуль объёмом 16 ГБ станет отличным решением для апгрейда старых систем, где слоты ограничены, или для создания базовой сборки с запасом на будущее. Он справится с многозадачностью в виде десятков вкладок браузера, офисных приложений и нетребовательных игр, но не рассчитан на экстремальный разгон или профессиональные рабочие станции для рендеринга.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент своего появления предлагала значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR3. Ключевая особенность данной модели - форм-фактор SO-DIMM, что означает её предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и компактных материнских плат. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически меньше настольных DIMM и несовместимы со стандартными слотами для ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных задач на мобильной платформе. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и минимальном подтормаживании в играх. Для ноутбука такая частота часто является оптимальной, предлагая хороший прирост производительности по сравнению со стандартными 2666 МГц без чрезмерного влияния на энергопотребление.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность при такой частоте. Это типично для модулей памяти стандарта JEDEC без агрессивных пресетов разгона, что обеспечивает стабильную работу в широком спектре ноутбуков. Напряжение 1.2В является стандартным для DDR4 и гарантирует совместимость и надёжность. Данная память, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили XMP, работая на частоте 3200 МГц по предустановленным таймингам производителя ноутбука или после автоматического определения системой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объёма на один слот и максимальной частоты памяти. Многие мобильные процессоры Intel 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 4000 и новее для ноутбуков поддерживают частоту 3200 МГц, но конечную частоту определяет чипсет и настройки производителя ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, хотя в условиях ноутбука основной вклад в охлаждение вносит общая система вентиляции корпуса. Радиатор имеет низкопрофильный дизайн, что гарантирует его установку даже в тонкие корпуса без риска конфликта с другими компонентами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что соответствует её практичной ориентации на апгрейд и стабильную работу.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если она это поддерживает. Покупая одну планку сейчас, вы можете в будущем докупить вторую такую же для выхода на двухканальный режим и общий объём в 32 ГБ, но всегда стоит учитывать, что смешивание модулей разных производителей или даже одной серии может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных компьютеров. Также важно понимать, что ноутбуки часто имеют жёсткие ограничения по частоте памяти, и модуль может работать на максимальной скорости, которую позволяет контроллер памяти процессора и BIOS. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей модели ноутбука, проверяя список поддерживаемой памяти на сайте производителя. Этот модуль оптимален для пользователей, которым нужен надёжный и достаточно объёмный апгрейд для повышения отзывчивости системы в повседневных задачах, без претензий на экстремальную производительность или разгон.

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Отзывы


Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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