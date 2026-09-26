Описание товара Оперативная память Patriot Steel Series, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, радиатор, черный, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для модернизации ноутбука или компактного ПК, которым требуется больше оперативной памяти для комфортной повседневной работы. Один модуль объёмом 16 ГБ станет отличным решением для апгрейда старых систем, где слоты ограничены, или для создания базовой сборки с запасом на будущее. Он справится с многозадачностью в виде десятков вкладок браузера, офисных приложений и нетребовательных игр, но не рассчитан на экстремальный разгон или профессиональные рабочие станции для рендеринга.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент своего появления предлагала значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR3. Ключевая особенность данной модели - форм-фактор SO-DIMM, что означает её предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и компактных материнских плат. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически меньше настольных DIMM и несовместимы со стандартными слотами для ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных задач на мобильной платформе. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и минимальном подтормаживании в играх. Для ноутбука такая частота часто является оптимальной, предлагая хороший прирост производительности по сравнению со стандартными 2666 МГц без чрезмерного влияния на энергопотребление.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность при такой частоте. Это типично для модулей памяти стандарта JEDEC без агрессивных пресетов разгона, что обеспечивает стабильную работу в широком спектре ноутбуков. Напряжение 1.2В является стандартным для DDR4 и гарантирует совместимость и надёжность. Данная память, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили XMP, работая на частоте 3200 МГц по предустановленным таймингам производителя ноутбука или после автоматического определения системой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объёма на один слот и максимальной частоты памяти. Многие мобильные процессоры Intel 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 4000 и новее для ноутбуков поддерживают частоту 3200 МГц, но конечную частоту определяет чипсет и настройки производителя ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, хотя в условиях ноутбука основной вклад в охлаждение вносит общая система вентиляции корпуса. Радиатор имеет низкопрофильный дизайн, что гарантирует его установку даже в тонкие корпуса без риска конфликта с другими компонентами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что соответствует её практичной ориентации на апгрейд и стабильную работу.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если она это поддерживает. Покупая одну планку сейчас, вы можете в будущем докупить вторую такую же для выхода на двухканальный режим и общий объём в 32 ГБ, но всегда стоит учитывать, что смешивание модулей разных производителей или даже одной серии может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных компьютеров. Также важно понимать, что ноутбуки часто имеют жёсткие ограничения по частоте памяти, и модуль может работать на максимальной скорости, которую позволяет контроллер памяти процессора и BIOS. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей модели ноутбука, проверяя список поддерживаемой памяти на сайте производителя. Этот модуль оптимален для пользователей, которым нужен надёжный и достаточно объёмный апгрейд для повышения отзывчивости системы в повседневных задачах, без претензий на экстремальную производительность или разгон.