Описание товара Оперативная память Samsung DDR4 8Gb RDIMM 3200 1.2V

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверных решений, а не для домашних игровых ПК или обычных настольных компьютеров. Он оптимально подходит для задач, где критична стабильность и поддержка коррекции ошибок - например, для систем хранения данных, файловых серверов, инженерных расчётов или финансовых баз. Для рядового пользователя, собирающего компьютер для игр или работы с офисными приложениями, такой тип памяти не подойдёт из-за особенностей конструкции и совместимости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к четвёртому поколению памяти DDR4 и использует форм-фактор RDIMM, что означает Registered DIMM. Ключевое отличие от обычной небуферизованной памяти (UDIMM), которая ставится в потребительские материнские платы, - наличие регистра-буфера между контроллером памяти и чипами. Это повышает стабильность работы при большой нагрузке и поддержке значительного объёма оперативной памяти в многоканальных конфигурациях, что типично для серверов и рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, а его эффективная частота равна 3200 МГц. В серверной среде такая частота обеспечивает высокую пропускную способность для обработки множества параллельных запросов и работы с большими массивами данных. Важно понимать, что реальная производительность в таких системах определяется не только скоростью одного модуля, но и корректной работой всего многоканального массива памяти, собранного из идентичных планок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Для серверной памяти поддержка потребительских профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO, обычно не предусмотрена, так как приоритетом является максимальная стабильность и надёжность, а не достижение предельных частот. Параметры таймингов и частоты жёстко зафиксированы и гарантированно работают в целевом оборудовании без дополнительных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с материнскими платами и серверными платформами, которые поддерживают память типа Registered DDR4 (RDIMM) или LRDIMM. Обычные настольные платы для процессоров Intel Core или AMD Ryzen, использующие стандартные UDIMM, физически и электрически несовместимы с этим модулем. Для установки необходимы серверные процессоры и чипсеты, например, Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также соответствующая серверная материнская плата.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти, как и большинство серверных решений, не оснащён декоративными радиаторами или подсветкой. В серверных стойках и корпусах рабочих станций приоритетом является обеспечение эффективного сквозного обдува массива планок системными вентиляторами, а не индивидуальное охлаждение каждой планки. Внешний вид максимально утилитарен, что соответствует его целевому применению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах память почти всегда устанавливается парами или группами для активации многоканальных режимов (двухканального, четырёхканального или даже восьмиканального), что критически важно для раскрытия полной пропускной способности. Для расширения системы необходимо докупать абсолютно идентичные модули (той же модели, объёма, частоты и таймингов) и устанавливать их в слоты согласно руководству к материнской плате для обеспечения стабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это строгая платформенная совместимость. Данный модуль DDR4 RDIMM не будет работать в обычном настольном ПК. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша серверная материнская плата и процессор поддерживают именно Registered (буферизованную) память DDR4 на частоте 3200 МГц. Смешивать RDIMM и обычную UDIMM память в одной системе невозможно. Этот модуль оптимален для целенаправленной сборки или апгрейда серверной платформы, где требуется надёжность и поддержка коррекции ошибок, а не для рядового пользователя.