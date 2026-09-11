Память оперативная DDR4 Kingspec 32Gb 3200MHz (KS3200D4N12032G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 32Gb 3200MHz (KS3200D4N12032G)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которым необходим солидный объем ОЗУ по доступной цене. Он идеально подойдет для мощного домашнего или офисного компьютера, где требуется работа с множеством приложений одновременно, обработка больших таблиц и данных, а также для игровых систем среднего уровня, где 32 ГБ объема позволяют комфортно играть и держать открытыми стримы или чаты на втором мониторе. Для профессиональной работы с видео и 3D-рендерингом этого объема может хватить для проектов умеренной сложности, но для топовых рабочих станций стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективность по энергопотреблению по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на то, что эта планка предназначена для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически несовместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения памяти вашей платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно, чтобы с запасом покрыть потребности подавляющего большинства пользователей, включая требовательные современные игры и серьезную многозадачность. Рабочая частота 3200 МГц является оптимальным балансом для платформ DDR4, обеспечивая существенный прирост быстродействия в играх и приложениях по сравнению со стандартными частотами 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Стандартными для частоты 3200 МГц являются тайминги на уровне CL16, что обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для стабильной работы на этой скорости, скорее всего, потребуется рабочее напряжение 1.35 В, что является типичным для разогнанных модулей DDR4. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модули DDR4 совместимы с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 2000 и новее, при условии поддержки со стороны материнской платы. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в стабильной работе на заявленной частоте 3200 МГц. Для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это решение снижает стоимость комплекта и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупногабаритных процессорных кулеров, что особенно важно при сборке компактных систем. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на стандартной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей в этом режиме остается на контролируемом уровне.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей отзывчивости и производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Учитывая отсутствие радиаторов, данный комплект позиционируется как надежное и бюджетное решение для работы на заявленных характеристиках, а не для экстремального разгона. Он станет отличным выбором для сборки сбалансированного ПК, где важен объем и скорость, но не требуется агрессивный внешний вид с подсветкой. Если вы планируете в будущем расширить объем памяти, рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам модули, однако смешивание даже однотипной памяти от разных производителей иногда может приводить к нестабильности работы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которым необходим солидный объем ОЗУ по доступной цене. Он идеально подойдет для мощного домашнего или офисного компьютера, где требуется работа с множеством приложений одновременно, обработка больших таблиц и данных, а также для игровых систем среднего уровня, где 32 ГБ объема позволяют комфортно играть и держать открытыми стримы или чаты на втором мониторе. Для профессиональной работы с видео и 3D-рендерингом этого объема может хватить для проектов умеренной сложности, но для топовых рабочих станций стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективность по энергопотреблению по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на то, что эта планка предназначена для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически несовместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения памяти вашей платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно, чтобы с запасом покрыть потребности подавляющего большинства пользователей, включая требовательные современные игры и серьезную многозадачность. Рабочая частота 3200 МГц является оптимальным балансом для платформ DDR4, обеспечивая существенный прирост быстродействия в играх и приложениях по сравнению со стандартными частотами 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Стандартными для частоты 3200 МГц являются тайминги на уровне CL16, что обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для стабильной работы на этой скорости, скорее всего, потребуется рабочее напряжение 1.35 В, что является типичным для разогнанных модулей DDR4. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модули DDR4 совместимы с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 2000 и новее, при условии поддержки со стороны материнской платы. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в стабильной работе на заявленной частоте 3200 МГц. Для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это решение снижает стоимость комплекта и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупногабаритных процессорных кулеров, что особенно важно при сборке компактных систем. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на стандартной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей в этом режиме остается на контролируемом уровне.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей отзывчивости и производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Учитывая отсутствие радиаторов, данный комплект позиционируется как надежное и бюджетное решение для работы на заявленных характеристиках, а не для экстремального разгона. Он станет отличным выбором для сборки сбалансированного ПК, где важен объем и скорость, но не требуется агрессивный внешний вид с подсветкой. Если вы планируете в будущем расширить объем памяти, рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам модули, однако смешивание даже однотипной памяти от разных производителей иногда может приводить к нестабильности работы.
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