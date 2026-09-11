Память оперативная DDR4 Patriot (2x16Gb) 4000MHz (PVE2432G400C0K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot (2x16Gb) 4000MHz (PVE2432G400C0K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет энтузиастам и геймерам, которые собирают производительную систему и ценят высокую частоту. Два модуля по 16 ГБ предоставляют комфортный объём для современных игр с высокими настройками графики, параллельной работы с десятками вкладок в браузере и фоновыми приложениями. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга этот комплект станет отличным балансом между скоростью и достаточным объёмом, хотя для особо тяжелых проектов может потребоваться ещё больше оперативной памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространенным поколением для настольных ПК. Её форм-фактор – DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Это важно помнить, так как модули DDR4 физически и электрически несовместимы ни со старыми платформами DDR3, ни с новыми DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – более чем достаточно для абсолютного большинства сценариев. Заявленная частота в 4000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы в тяжёлых приложениях и общую плавность работы. Однако максимальный прирост от такой высокой частоты вы ощутите в паре с мощным процессором, особенно на платформе AMD Ryzen, где скорость памяти тесно связана с производительностью вычислительных блоков.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на высокой частоте 4000 МГц модули используют тайминги CL19 и повышенное, по сравнению со стандартным, напряжение. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет легко активировать этот профиль разгона в BIOS материнской платы, автоматически получая заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает комплект удобным решением для пользователей, которые хотят максимума производительности без глубокого погружения в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z- и H-серии, а также AMD B- и X-серии, поддерживающих DDR4. Ключевой момент – необходимость убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 4000 МГц. На некоторых платформах, особенно начального уровня, достижение такой частоты может быть нестабильным или требовать обновления микрокода BIOS/UEFI для оптимальной совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности. Их дизайн относительно компактен, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данном комплекте отсутствует, что является плюсом для сборок в минималистичном или корпоративном стиле, где акцент делается на производительность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала процессора и видеокарты. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – высокая частота 4000 МГц требует соответствующей поддержки со стороны материнской платы и процессора. На слабых платформах память может запуститься только на меньшей, стандартной частоте. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями, особенно с отличающимися частотами и таймингами, во избежание нестабильности. Этот набор – отличный выбор для геймеров и монтажеров, желающих получить высокочастотную память с большим объёмом, но если ваша цель – максимальный оверклокинг или вы собираетесь использовать только встроенную графику, возможно, стоит обратить внимание на комплекты с более низкими таймингами при аналогичной частоте.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет энтузиастам и геймерам, которые собирают производительную систему и ценят высокую частоту. Два модуля по 16 ГБ предоставляют комфортный объём для современных игр с высокими настройками графики, параллельной работы с десятками вкладок в браузере и фоновыми приложениями. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга этот комплект станет отличным балансом между скоростью и достаточным объёмом, хотя для особо тяжелых проектов может потребоваться ещё больше оперативной памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространенным поколением для настольных ПК. Её форм-фактор – DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Это важно помнить, так как модули DDR4 физически и электрически несовместимы ни со старыми платформами DDR3, ни с новыми DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – более чем достаточно для абсолютного большинства сценариев. Заявленная частота в 4000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы в тяжёлых приложениях и общую плавность работы. Однако максимальный прирост от такой высокой частоты вы ощутите в паре с мощным процессором, особенно на платформе AMD Ryzen, где скорость памяти тесно связана с производительностью вычислительных блоков.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на высокой частоте 4000 МГц модули используют тайминги CL19 и повышенное, по сравнению со стандартным, напряжение. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет легко активировать этот профиль разгона в BIOS материнской платы, автоматически получая заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает комплект удобным решением для пользователей, которые хотят максимума производительности без глубокого погружения в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z- и H-серии, а также AMD B- и X-серии, поддерживающих DDR4. Ключевой момент – необходимость убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 4000 МГц. На некоторых платформах, особенно начального уровня, достижение такой частоты может быть нестабильным или требовать обновления микрокода BIOS/UEFI для оптимальной совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности. Их дизайн относительно компактен, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данном комплекте отсутствует, что является плюсом для сборок в минималистичном или корпоративном стиле, где акцент делается на производительность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала процессора и видеокарты. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – высокая частота 4000 МГц требует соответствующей поддержки со стороны материнской платы и процессора. На слабых платформах память может запуститься только на меньшей, стандартной частоте. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями, особенно с отличающимися частотами и таймингами, во избежание нестабильности. Этот набор – отличный выбор для геймеров и монтажеров, желающих получить высокочастотную память с большим объёмом, но если ваша цель – максимальный оверклокинг или вы собираетесь использовать только встроенную графику, возможно, стоит обратить внимание на комплекты с более низкими таймингами при аналогичной частоте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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