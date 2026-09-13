Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6800MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF568C34BWE-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6800MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF568C34BWE-16)
Для кого и под какие задачи
Этот скоростной модуль DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся раскрыть полный потенциал современных платформ AMD AM5. Высокая частота 6800 МГц и низкие тайминги обеспечивают максимальную отзывчивость в требовательных играх и соревновательных дисциплинах, где каждый кадр в секунду на счету. Он также станет отличным выбором для творческих задач, таких как работа в графических редакторах или не слишком масштабный монтаж видео, где скорость памяти заметно сокращает время обработки.
Для повседневной офисной работы или базового домашнего ПК подобная производительность будет избыточна, а вот для сборки сбалансированной игровой системы на Ryzen 7000-й серии этот модуль — один из оптимальных вариантов. Комплект из одной планки объёмом 16 ГБ даёт хороший старт, но для полного раскрытия двухканального режима и ещё большей производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новейшее поколение для современных настольных ПК. Ключевые улучшения DDR5 по сравнению с DDR4 — это вдвое больше каналов данных на один модуль, более высокая пропускная способность и повышенная энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что делает его совместимым исключительно с материнскими платами для настольных компьютеров, оснащёнными соответствующими слотами DDR5.
Крайне важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы. Этот модуль не подойдёт для старых платформ с поддержкой DDR4, а его установка в неподходящий слот может привести к повреждению как памяти, так и материнской платы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, который на сегодня является комфортным стандартом для игр и большинства творческих задач. Рабочая частота составляет 6800 МГц, что обеспечивает очень высокую пропускную способность. В играх это выливается в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах и разрешениях Full HD или 2K.
Для повседневной многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями 16 ГБ хватит с запасом. Однако для профессионального монтажа видео в 4K или работы с тяжелыми 3D-сценами может потребоваться больший суммарный объём, достигаемый установкой двух или четырёх таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Скорость работы памяти определяется не только частотой, но и таймингами, которые указывают на задержки. Конфигурация данного модуля — CL34 — является отличным балансом для частоты 6800 МГц, обеспечивая низкую латентность и высокую эффективность. Рабочее напряжение составляет 1.4 В, что типично для высокочастотных модулей DDR5.
Ключевая особенность — поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking). Это означает, что для выхода на заявленную частоту 6800 МГц с оптимизированными таймингами достаточно одной активации этого профиля в BIOS материнской платы AMD, без сложных ручных настроек. Модуль также может иметь потенциал для дальнейшего ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для современных платформ AMD с разъёмом AM5 и процессорами Ryzen 7000-й серии и новее. Профиль EXPO гарантирует стабильную работу с заявленными параметрами на совместимых материнских платах с чипсетами X670, B650 и другими. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Хотя модуль может работать и на платформах Intel (с использованием профиля XMP 3.0), его тайминги и вторичные настройки оптимизированы именно под архитектуру AMD, поэтому максимальная производительность и стабильность будут достигнуты в связке с процессором Ryzen. Для работы на высоких частотах может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён компактным, но эффективным радиатором белого цвета из алюминиевого сплава. Его задача — рассеивать тепло, выделяемое микросхемами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой, предотвращая троттлинг и обеспечивая стабильность. Высота планки с радиатором умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа.
Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает её идеальным выбором для минималистичных, чистых или тематических (белых) сборок, где акцент делается на производительность, а не на световые эффекты. Отсутствие подсветки также положительно сказывается на конечной стоимости модуля.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность и производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты с одним цветом или через один). Поэтому для игровых систем настоятельно рекомендуется покупать два таких модуля сразу.
Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально похожий модуль (той же серии, с такими же частотой и таймингами). Смешивание разных модулей может привести к нестабильной работе, и система будет работать на параметрах самого медленного из них.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это необходимость современной платформы: модуль требует материнскую плату с разъёмом AM5 или LGA1700 и слотами DDR5. Убедитесь, что выбранная вами плата официально поддерживает частоты около 6800 МГц. Помните, что для полного раскрытия потенциала нужна установка двух модулей, а не одного.
Данный комплект оптимально подойдёт геймеру, собирающему производительную систему на AMD Ryzen 7000, который ценит скорость и стабильность. Если ваш бюджет ограничен или вы не планируете играть в самые требовательные игры, можно рассмотреть модули с более низкой частотой, например, 6000 МГц, которые часто предлагают лучшее соотношение цена/производительность на AM5. Для задач, требующих более 32 ГБ ОЗУ, сразу планируйте покупку набора из двух модулей по 16 ГБ или переходите к вариантам на 32 ГБ и более.
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Для кого и под какие задачи
Этот скоростной модуль DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся раскрыть полный потенциал современных платформ AMD AM5. Высокая частота 6800 МГц и низкие тайминги обеспечивают максимальную отзывчивость в требовательных играх и соревновательных дисциплинах, где каждый кадр в секунду на счету. Он также станет отличным выбором для творческих задач, таких как работа в графических редакторах или не слишком масштабный монтаж видео, где скорость памяти заметно сокращает время обработки.
Для повседневной офисной работы или базового домашнего ПК подобная производительность будет избыточна, а вот для сборки сбалансированной игровой системы на Ryzen 7000-й серии этот модуль — один из оптимальных вариантов. Комплект из одной планки объёмом 16 ГБ даёт хороший старт, но для полного раскрытия двухканального режима и ещё большей производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новейшее поколение для современных настольных ПК. Ключевые улучшения DDR5 по сравнению с DDR4 — это вдвое больше каналов данных на один модуль, более высокая пропускная способность и повышенная энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что делает его совместимым исключительно с материнскими платами для настольных компьютеров, оснащёнными соответствующими слотами DDR5.
Крайне важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы. Этот модуль не подойдёт для старых платформ с поддержкой DDR4, а его установка в неподходящий слот может привести к повреждению как памяти, так и материнской платы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, который на сегодня является комфортным стандартом для игр и большинства творческих задач. Рабочая частота составляет 6800 МГц, что обеспечивает очень высокую пропускную способность. В играх это выливается в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах и разрешениях Full HD или 2K.
Для повседневной многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями 16 ГБ хватит с запасом. Однако для профессионального монтажа видео в 4K или работы с тяжелыми 3D-сценами может потребоваться больший суммарный объём, достигаемый установкой двух или четырёх таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Скорость работы памяти определяется не только частотой, но и таймингами, которые указывают на задержки. Конфигурация данного модуля — CL34 — является отличным балансом для частоты 6800 МГц, обеспечивая низкую латентность и высокую эффективность. Рабочее напряжение составляет 1.4 В, что типично для высокочастотных модулей DDR5.
Ключевая особенность — поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking). Это означает, что для выхода на заявленную частоту 6800 МГц с оптимизированными таймингами достаточно одной активации этого профиля в BIOS материнской платы AMD, без сложных ручных настроек. Модуль также может иметь потенциал для дальнейшего ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для современных платформ AMD с разъёмом AM5 и процессорами Ryzen 7000-й серии и новее. Профиль EXPO гарантирует стабильную работу с заявленными параметрами на совместимых материнских платах с чипсетами X670, B650 и другими. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Хотя модуль может работать и на платформах Intel (с использованием профиля XMP 3.0), его тайминги и вторичные настройки оптимизированы именно под архитектуру AMD, поэтому максимальная производительность и стабильность будут достигнуты в связке с процессором Ryzen. Для работы на высоких частотах может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён компактным, но эффективным радиатором белого цвета из алюминиевого сплава. Его задача — рассеивать тепло, выделяемое микросхемами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой, предотвращая троттлинг и обеспечивая стабильность. Высота планки с радиатором умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа.
Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает её идеальным выбором для минималистичных, чистых или тематических (белых) сборок, где акцент делается на производительность, а не на световые эффекты. Отсутствие подсветки также положительно сказывается на конечной стоимости модуля.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность и производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты с одним цветом или через один). Поэтому для игровых систем настоятельно рекомендуется покупать два таких модуля сразу.
Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально похожий модуль (той же серии, с такими же частотой и таймингами). Смешивание разных модулей может привести к нестабильной работе, и система будет работать на параметрах самого медленного из них.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это необходимость современной платформы: модуль требует материнскую плату с разъёмом AM5 или LGA1700 и слотами DDR5. Убедитесь, что выбранная вами плата официально поддерживает частоты около 6800 МГц. Помните, что для полного раскрытия потенциала нужна установка двух модулей, а не одного.
Данный комплект оптимально подойдёт геймеру, собирающему производительную систему на AMD Ryzen 7000, который ценит скорость и стабильность. Если ваш бюджет ограничен или вы не планируете играть в самые требовательные игры, можно рассмотреть модули с более низкой частотой, например, 6000 МГц, которые часто предлагают лучшее соотношение цена/производительность на AM5. Для задач, требующих более 32 ГБ ОЗУ, сразу планируйте покупку набора из двух модулей по 16 ГБ или переходите к вариантам на 32 ГБ и более.
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