Память оперативная DDR4 Patriot Memory 2x4Gb 2666MHz (PSD48G2666K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory 2x4Gb 2666MHz (PSD48G2666K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR4 объемом 8 ГБ (2x4 ГБ) хорошо подходит для недорогих и сбалансированных сборок. Он станет отличным выбором для домашних или офисных компьютеров, предназначенных для работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Если вы обновляете старый ПК с базовым объемом памяти, такой комплект обеспечит заметный прирост отзывчивости системы и комфортной многозадачности, однако для современных ресурсоемких игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его объема может оказаться недостаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению оперативной памяти DDR4, которое на момент написания является широко распространенным стандартом. Это гарантирует совместимость с огромным количеством материнских плат для платформ Intel и AMD, выпущенных за последние годы. Комплект выполнен в стандартном для настольных компьютеров форм-факторе DIMM, что означает его полную несовместимость со слотами для ноутбучной памяти (SO-DIMM) или устаревшими платами под DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объем комплекта в 8 ГБ, разделенный на две планки по 4 ГБ каждая, является надежным минимумом для современного ПК. Частота в 2666 МГц представляет собой сбалансированный вариант, заметно более быстрый, чем базовые стандарты для DDR4, такие как 2133 МГц. В двухканальном режиме такая частота обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки приложений, плавности игрового процесса в нетребовательных проектах и общей отзывчивости системы при переключении между задачами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как и у большинства серийных модулей начально-среднего уровня, у данной памяти есть поддержка профиля XMP (Extreme Memory Profile). Это означает, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц, которая превышает базовую для платформы, достаточно просто активировать один параметр в BIOS материнской платы, без сложного ручного разгона. Рабочее напряжение стандартное для DDR4, что обеспечивает энергоэффективность и стабильность в работе. Модули не позиционируются как оверклокерские, поэтому их потенциал для ручного разгона сверх заявленных характеристик может быть ограничен.
Совместимость с платформой
Комплект совместим со всеми настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4. Это касается как платформ Intel (чипсеты серий H, B, Z и другие), так и AMD (чипсеты серий A, B, X). Однако важно помнить, что максимальная поддерживаемая процессором частота памяти может быть ниже: например, некоторые базовые процессоры Intel ограничивают частоту ОЗУ значением 2666 МГц, что идеально подходит для данного комплекта. Перед покупкой стоит сверить спецификации вашей материнской платы и процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти Patriot выполнены в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Это стандартное решение для памяти с умеренными частотами, которая не склонна к сильному нагреву при повседневных нагрузках. Невысокий профиль планок является ключевым преимуществом, так как исключает любые возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка или какие-либо декоративные элементы здесь отсутствуют, что делает память оптимальным выбором для практичных и недорогих сборок, где на первом месте стоит функциональность и совместимость.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 4 ГБ. Это оптимальная комплектация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для корректной работы двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слот. Если в будущем вы захотите увеличить объем до 16 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект, но смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание, - это проверка совместимости по поколению: модули DDR4 физически не встанут в слоты для DDR3 или DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 2666 МГц и для её работы может потребоваться активация профиля XMP в BIOS. Данный комплект - отличное решение для бюджетной сборки, апгрейда старого ПК или офисной системы, где не требуется максимальный объем памяти. Если же вы планируете играть в современные AAA-игры, заниматься монтажом видео или использовать виртуальные машины, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объема, начиная от 16 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR4 объемом 8 ГБ (2x4 ГБ) хорошо подходит для недорогих и сбалансированных сборок. Он станет отличным выбором для домашних или офисных компьютеров, предназначенных для работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Если вы обновляете старый ПК с базовым объемом памяти, такой комплект обеспечит заметный прирост отзывчивости системы и комфортной многозадачности, однако для современных ресурсоемких игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его объема может оказаться недостаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению оперативной памяти DDR4, которое на момент написания является широко распространенным стандартом. Это гарантирует совместимость с огромным количеством материнских плат для платформ Intel и AMD, выпущенных за последние годы. Комплект выполнен в стандартном для настольных компьютеров форм-факторе DIMM, что означает его полную несовместимость со слотами для ноутбучной памяти (SO-DIMM) или устаревшими платами под DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объем комплекта в 8 ГБ, разделенный на две планки по 4 ГБ каждая, является надежным минимумом для современного ПК. Частота в 2666 МГц представляет собой сбалансированный вариант, заметно более быстрый, чем базовые стандарты для DDR4, такие как 2133 МГц. В двухканальном режиме такая частота обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки приложений, плавности игрового процесса в нетребовательных проектах и общей отзывчивости системы при переключении между задачами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как и у большинства серийных модулей начально-среднего уровня, у данной памяти есть поддержка профиля XMP (Extreme Memory Profile). Это означает, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц, которая превышает базовую для платформы, достаточно просто активировать один параметр в BIOS материнской платы, без сложного ручного разгона. Рабочее напряжение стандартное для DDR4, что обеспечивает энергоэффективность и стабильность в работе. Модули не позиционируются как оверклокерские, поэтому их потенциал для ручного разгона сверх заявленных характеристик может быть ограничен.
Совместимость с платформой
Комплект совместим со всеми настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4. Это касается как платформ Intel (чипсеты серий H, B, Z и другие), так и AMD (чипсеты серий A, B, X). Однако важно помнить, что максимальная поддерживаемая процессором частота памяти может быть ниже: например, некоторые базовые процессоры Intel ограничивают частоту ОЗУ значением 2666 МГц, что идеально подходит для данного комплекта. Перед покупкой стоит сверить спецификации вашей материнской платы и процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти Patriot выполнены в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Это стандартное решение для памяти с умеренными частотами, которая не склонна к сильному нагреву при повседневных нагрузках. Невысокий профиль планок является ключевым преимуществом, так как исключает любые возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка или какие-либо декоративные элементы здесь отсутствуют, что делает память оптимальным выбором для практичных и недорогих сборок, где на первом месте стоит функциональность и совместимость.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 4 ГБ. Это оптимальная комплектация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для корректной работы двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слот. Если в будущем вы захотите увеличить объем до 16 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект, но смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание, - это проверка совместимости по поколению: модули DDR4 физически не встанут в слоты для DDR3 или DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 2666 МГц и для её работы может потребоваться активация профиля XMP в BIOS. Данный комплект - отличное решение для бюджетной сборки, апгрейда старого ПК или офисной системы, где не требуется максимальный объем памяти. Если же вы планируете играть в современные AAA-игры, заниматься монтажом видео или использовать виртуальные машины, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объема, начиная от 16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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