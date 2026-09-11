Описание товара Память оперативная DDR4 Foxline SODIMM 8GB 3200MHz (FL3200D4S22-8G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет удачным выбором для апгрейда ноутбука, компактного ПК или моноблока, где требуется повысить отзывчивость системы в повседневных задачах. Он оптимален для пользователей, которые хотят ускорить работу с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким монтажом. Для современных ресурсоемких игр или профессиональной работы с видео и 3D одного модуля объемом 8 ГБ будет недостаточно, но он отлично подойдет для базового увеличения производительности или формирования двухканального комплекта.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и некоторые компактные материнские платы. Это означает, что данную планку физически невозможно установить в стандартный слот для настольной памяти DIMM, что важно учитывать при выборе.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространенным и сбалансированным вариантом для модернизации. Номинальная частота работы - 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим показателем, обеспечивающим высокую скорость обмена данными с процессором. Такая частота позволит в полной мере раскрыть потенциал современных мобильных процессоров Intel Core i и AMD Ryzen, заметно уменьшив задержки в играх и ускорив загрузку приложений.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля имеют значение CL22, что является типичным для памяти SO-DIMM с частотой 3200 МГц и указывает на задержку перед выполнением команды. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и меньшему нагреву, что критично для компактных корпусов ноутбуков. Память, как правило, работает на заявленной частоте автоматически при поддержке со стороны процессора и материнской платы, без необходимости активации сложных профилей разгона вроде XMP.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата поддерживает именно память DDR4, а не более старое поколение DDR3, так как они физически и электрически несовместимы. Также рекомендуется проверить в спецификациях максимально поддерживаемую частоту и объем на канал, чтобы модуль заработал на своих 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном для SO-DIMM низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов. В условиях ноутбука, где охлаждение спроектировано производителем, активный радиатор на памяти обычно не требуется, а его отсутствие гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким корпусом. Визуально это простая зеленая текстолитовая плата с чипами памяти, что делает ее нейтральным компонентом без подсветки, ориентированным строго на функциональность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два одинаковых (в идеале) модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете апгрейд и в вашей системе уже есть одна планка, желательно подбирать максимально близкую по характеристикам, но для гарантированной стабильности лучше приобрести готовый комплект из двух модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для обычных настольных ПК. Убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает апгрейд памяти, так как во многих современных ультрабуках планки распаяны на материнской плате. Для достижения частоты 3200 МГц необходим процессор и чипсет, которые её поддерживают; в противном случае память будет работать на более низкой, совместимой частоте. Этот модуль - отличный выбор для недорогого и эффективного увеличения производительности ноутбука, но для сборки мощной игровой или рабочей станции стоит рассматривать комплекты от 16 ГБ и выше.