Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz SO-DIMM (R948G3206S2S-UO) OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz SO-DIMM (R948G3206S2S-UO) OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан специально для владельцев ноутбуков и компактных компьютеров на базе платформы AMD, которым требуется стабильный и быстрый апгрейд без лишних затрат. Он оптимально подходит для повседневной многозадачности - работы с офисными пакетами, множеством вкладок в браузере, легкого монтажа фотографий и просмотра медиаконтента в высоком разрешении. Для игр и профессиональных задач, связанных с рендерингом или виртуальными машинами, стоит рассмотреть комплект из двух планок или модуль большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, четвертое поколение, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер модуля, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Убедитесь, что ваш ноутбук или система поддерживают именно DDR4, так как слоты для разных поколений физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 8 ГБ, что является отличным базовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на общую отзывчивость Windows и скорость загрузки приложений. В паре с процессором AMD Ryzen, архитектура которого сильно зависит от скорости памяти, такая частота позволит полностью раскрыть потенциал встроенной графики и улучшит производительность в играх и приложениях, чувствительных к латентности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление, критически важное для мобильных систем. Заявленные тайминги и частота уже оптимизированы для платформ AMD. Для их активации, скорее всего, потребуется включить соответствующий профиль в BIOS/UEFI ноутбука, если такая функция поддерживается производителем. Это не классический оверклокерский модуль с XMP/EXPO, поэтому его разгонный потенциал может быть ограничен.
Совместимость с платформой
Данная память разработана с учетом особенностей платформы AMD, что обеспечивает высокую вероятность стабильной работы с процессорами Ryzen серий 2000, 3000, 4000, 5000 и новее, а также с APU. Однако решающим фактором является поддержка со стороны ноутбука - его чипсет и прошивка BIOS должны официально поддерживать модули DDR4-3200. Перед покупкой обязательно сверьтесь со спецификациями вашей модели ноутбука на сайте производителя, чтобы убедиться в совместимости частоты и объема.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартная практика для ноутбучной памяти, так как компактные системы обладают продуманной системой активного охлаждения, обдувающей планки ОЗУ. Отсутствие радиатора делает модуль очень низкопрофильным, что гарантирует его совместимость с абсолютным большинством ноутбуков, где важен каждый миллиметр свободного пространства. Никакой подсветки не предусмотрено, что соответствует строгому техническому назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и скорость обработки данных, необходимо установить второй идентичный модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке свободен только один слот, эта планка станет отличным вариантом для увеличения общего объема ОЗУ. При дальнейшем апгрейде старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и производителем чипов.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для стандартных настольных ПК. Также имейте в виду, что ноутбуки часто имеют строгие ограничения по максимально поддерживаемой частоте и объему, поэтому даже если вы купите модуль на 3200 МГц, система может запустить его на более низкой, стандартной для платформы частоте, например, 2666 МГц. Перед покупкой проверьте, сколько слотов под память есть в вашем устройстве и не занят ли один из них несъемной планкой, распаянной на материнской плате. Этот модуль - оптимальный выбор для быстрого и надежного увеличения оперативной памяти в ноутбуке на AMD, когда приоритетом является совместимость и стабильность, а не экстремальный разгон.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 SODIMM 8GB 2666MHz (CD4-SS08G26M19-0...
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитПамять оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)
-
В наличииЦена 5 180 руб.1295 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Memory 8Gb 2133MHz (PSD48G213381...
-
В наличииЦена 5 180 руб.1295 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 2666MHz (CD4-US08G2...
-
В наличииЦена 5 410 руб.1353 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G3...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 8Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-08)
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 SODIMM 8GB 3200MHz (CD4-SS08G32M22-0...
-
В наличииЦена 5 560 руб.1390 руб. в СплитПамять оперативная Digma DDR4 8GB 3200MHz (DGMAD43200008D)
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитОперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP...
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитОперативная память QUMO DDR4 DIMM 8GB 2666MHz (QUM4U-8G2666P19)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан специально для владельцев ноутбуков и компактных компьютеров на базе платформы AMD, которым требуется стабильный и быстрый апгрейд без лишних затрат. Он оптимально подходит для повседневной многозадачности - работы с офисными пакетами, множеством вкладок в браузере, легкого монтажа фотографий и просмотра медиаконтента в высоком разрешении. Для игр и профессиональных задач, связанных с рендерингом или виртуальными машинами, стоит рассмотреть комплект из двух планок или модуль большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, четвертое поколение, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер модуля, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Убедитесь, что ваш ноутбук или система поддерживают именно DDR4, так как слоты для разных поколений физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 8 ГБ, что является отличным базовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на общую отзывчивость Windows и скорость загрузки приложений. В паре с процессором AMD Ryzen, архитектура которого сильно зависит от скорости памяти, такая частота позволит полностью раскрыть потенциал встроенной графики и улучшит производительность в играх и приложениях, чувствительных к латентности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление, критически важное для мобильных систем. Заявленные тайминги и частота уже оптимизированы для платформ AMD. Для их активации, скорее всего, потребуется включить соответствующий профиль в BIOS/UEFI ноутбука, если такая функция поддерживается производителем. Это не классический оверклокерский модуль с XMP/EXPO, поэтому его разгонный потенциал может быть ограничен.
Совместимость с платформой
Данная память разработана с учетом особенностей платформы AMD, что обеспечивает высокую вероятность стабильной работы с процессорами Ryzen серий 2000, 3000, 4000, 5000 и новее, а также с APU. Однако решающим фактором является поддержка со стороны ноутбука - его чипсет и прошивка BIOS должны официально поддерживать модули DDR4-3200. Перед покупкой обязательно сверьтесь со спецификациями вашей модели ноутбука на сайте производителя, чтобы убедиться в совместимости частоты и объема.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартная практика для ноутбучной памяти, так как компактные системы обладают продуманной системой активного охлаждения, обдувающей планки ОЗУ. Отсутствие радиатора делает модуль очень низкопрофильным, что гарантирует его совместимость с абсолютным большинством ноутбуков, где важен каждый миллиметр свободного пространства. Никакой подсветки не предусмотрено, что соответствует строгому техническому назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и скорость обработки данных, необходимо установить второй идентичный модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке свободен только один слот, эта планка станет отличным вариантом для увеличения общего объема ОЗУ. При дальнейшем апгрейде старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и производителем чипов.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для стандартных настольных ПК. Также имейте в виду, что ноутбуки часто имеют строгие ограничения по максимально поддерживаемой частоте и объему, поэтому даже если вы купите модуль на 3200 МГц, система может запустить его на более низкой, стандартной для платформы частоте, например, 2666 МГц. Перед покупкой проверьте, сколько слотов под память есть в вашем устройстве и не занят ли один из них несъемной планкой, распаянной на материнской плате. Этот модуль - оптимальный выбор для быстрого и надежного увеличения оперативной памяти в ноутбуке на AMD, когда приоритетом является совместимость и стабильность, а не экстремальный разгон.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz SO-DIMM (R948G3206S2S-UO) OEM