Описание товара Память оперативная DDR2 AMD 2Gb 800MHz (R322G805U2S-UG)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для очень специфического сегмента пользователей - тех, кто занимается ремонтом, обслуживанием или модернизацией устаревших компьютерных систем на базе процессоров AMD эпохи платформ AM2 и AM2+. Он идеально подходит для восстановления работоспособности старого офисного или домашнего ПК, где требуется недорогая замена вышедшей из строя планки. Основные задачи для такого объёма - работа с лёгкими офисными приложениями, веб-сёрфинг с небольшим количеством вкладок или запуск старых операционных систем. Для современных игр, монтажа видео или работы с тяжёлым софтом этот объём и поколение памяти уже недостаточны.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR2. Это второе поколение технологии DDR, которое физически и электрически несовместимо ни с более старым DDR, ни с современными DDR3, DDR4 или DDR5. Модуль выполнен в форм-факторе 240-контактного DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных материнских плат соответствующей эпохи. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR2, так как установка в неподходящий слот невозможна и может привести к повреждению.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 2 ГБ и работает на эффективной частоте 800 МГц (PC2-6400). Для платформ своего времени такая частота считалась хорошим уровнем, обеспечивая достаточную пропускную способность для двухъядерных процессоров. В паре с аналогичной планкой в двухканальном режиме эта конфигурация позволяла комфортно работать в среде Windows Vista или 7. Однако сегодня даже суммарные 4 ГБ в двухканале - это абсолютный минимум для базовых задач, а 2 ГБ на один модуль сильно ограничивают возможности многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Характеристики таймингов для памяти DDR2, как правило, выше, чем у современных стандартов. Типичные значения для частоты 800 МГц могут находиться в районе CL5 или CL6, что означает более высокую задержку по сравнению с DDR3 и последующими поколениями. Рабочее напряжение у DDR2 также отличается - оно составляет 1.8 В, что больше, чем у DDR3 (1.5 В) или DDR4 (1.2 В). Профилей автоматического разгона, подобных XMP, в эпоху DDR2 не существовало, поэтому память будет работать на заявленных частоте и таймингах, только если их поддерживает чипсет материнской платы.

Совместимость с платформой

Данный модуль создан для совместимости с платформами AMD, что часто подразумевает оптимизацию для работы с контроллерами памяти процессоров Phenom, Athlon и Sempron для сокетов AM2 и AM2+. Важно понимать, что он также может работать и в некоторых системах на Intel с чипсетами, поддерживающими DDR2 (например, серии P/G/Q 3x), но гарантированная совместимость заявлена с AMD. Перед покупкой необходимо точно знать модель материнской платы и проверить в её спецификации поддержку модулей DDR2-800.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Как видно из описания, данный модуль не оснащён радиатором. Для памяти поколения DDR2, работающей на стандартном напряжении 1.8 В и умеренных частотах, активное охлаждение обычно не требуется, так как тепловыделение невелико. Это также означает, что высота планки минимальна, и она не создаст конфликтов с любым, даже самым крупным процессорным кулером. Внешний вид простой и утилитарный, что вполне соответствует его назначению - восстановлению функциональности старого железа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 2 ГБ. Для достижения максимальной производительности на поддерживающих платформах крайне рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для получения 4 ГБ ОЗУ нужно купить два таких одинаковых модуля и установить их в слоты одного цвета на материнской плате. Докупать такую планку к уже имеющейся можно, но желательно, чтобы они были одной модели, частоты и таймингов для избежания возможных нестабильностей.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это устаревшее поколение памяти. Модуль DDR2 подходит только для очень старых систем, и его покупка для современной сборки - ошибка. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR2. Помните, что 2 ГБ - очень небольшой объём даже для старых систем, и для комфортной работы Windows 7 или 10 лучше стремиться к минимуму в 4 ГБ (два таких модуля). Также учтите, что потенциала для апгрейда на такой платформе почти нет, и это, скорее, решение для ремонта, а не для наращивания мощности.