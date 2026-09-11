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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl

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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl - фото 1
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
CL11
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl - фото 1
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577337
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
CL11
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков или компактных систем на базе процессоров AMD предыдущих поколений, которым требуется недорогой и надежный апгрейд. Он закрывает потребность в увеличении оперативной памяти для повседневной многозадачности - комфортной работы с офисными пакетами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга объема в 4 ГБ уже недостаточно, но как дополнительная планка для расширения существующего объема или замена вышедшей из строя памяти в старом устройстве он выполняет свою задачу отлично.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими поколениями платформ. Это означает, что установить его можно исключительно в ноутбук или материнскую плату, оснащенную слотами именно для DDR3; попытка вставить его в слот для более новой DDR4 или DDR5 физически невозможна и может привести к повреждению. Важной особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, разработанный специально для использования в портативных компьютерах, неттопах и некоторых моноблоках, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространенным и сбалансированным значением. Рабочая частота 1600 МГц (PC-12800) обеспечивает достаточную пропускную способность для плавного отклика системы в рамках своих возможностей. В паре с современным SSD такой модуль может дать вторую жизнь старому ноутбуку, ускорив переключение между программами и уменьшив количество обращений к медленному жесткому диску при нехватке ОЗУ. Однако стоит понимать, что для комфортной работы в 2020-х годах часто требуется суммарно 8 ГБ или более, поэтому одну такую планку логично рассматривать как часть комплекта из двух модулей или как временное решение.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение для данного модуля обычно соответствуют стандартным значениям JEDEC для DDR3-1600, что гарантирует стабильную работу без необходимости ручных настроек в BIOS. Специализированные профили автоматического разгона вроде XMP для памяти этого поколения и класса, как правило, не предусмотрены, так как частота 1600 МГц является одной из штатных и широко поддерживаемых. Это упрощает установку - модуль чаще всего определяется системой сразу на своей номинальной частоте, обеспечивая предсказуемую и надежную работу без лишних сложностей с настройками.

Совместимость с платформой

Модуль позиционируется как совместимый с платформами AMD, что особенно актуально для ноутбуков и ПК на процессорах AMD Fusion, A-series или ранних Ryzen с мобильным чипсетом, использующих память DDR3. Критически важно перед покупкой проверить спецификации своего устройства: поддерживает ли оно именно память типа DDR3 SO-DIMM и максимально допустимый объем на слот. Установка возможна только при наличии свободного слота или для замены уже установленного модуля. Совместимость с Intel-платформами также возможна, но также исключительно с теми, что используют DDR3 SO-DIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом для бюджетных SO-DIMM модулей формате - без дополнительных радиаторов охлаждения. Это совершенно нормально для штатной частоты 1600 МГц и рабочего напряжения, так как тепловыделение невелико и эффективно рассеивается за счет естественной циркуляции воздуха внутри корпуса ноутбука. Компактная высота чипов гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с элементами конструкции любого ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует сугубо утилитарному назначению этого модуля для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается отдельной планкой. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, необходимо установить два идентичных (или максимально близких по характеристикам) модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если она такую возможность поддерживает. Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими параметрами: частотой, таймингами и объемом, чтобы минимизировать риск нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для современных систем. Перед покупкой точно убедитесь, что ваш ноутбук использует именно этот тип памяти, проверив техническую документацию или текущую установленную планку с помощью диагностических утилит. Учитывайте, что для комфортной работы сегодня 4 ГБ - это минимальный достаточный объем, поэтому для серьезной многозадачности лучше сразу планировать комплект из двух модулей на суммарные 8 ГБ. Этот модуль оптимален как конкретное, недорогое решение для ремонта или точечного улучшения старого ноутбука с AMD-платформой, а не как основа для новой производительной сборки.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
CL11
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков или компактных систем на базе процессоров AMD предыдущих поколений, которым требуется недорогой и надежный апгрейд. Он закрывает потребность в увеличении оперативной памяти для повседневной многозадачности - комфортной работы с офисными пакетами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга объема в 4 ГБ уже недостаточно, но как дополнительная планка для расширения существующего объема или замена вышедшей из строя памяти в старом устройстве он выполняет свою задачу отлично.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими поколениями платформ. Это означает, что установить его можно исключительно в ноутбук или материнскую плату, оснащенную слотами именно для DDR3; попытка вставить его в слот для более новой DDR4 или DDR5 физически невозможна и может привести к повреждению. Важной особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, разработанный специально для использования в портативных компьютерах, неттопах и некоторых моноблоках, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространенным и сбалансированным значением. Рабочая частота 1600 МГц (PC-12800) обеспечивает достаточную пропускную способность для плавного отклика системы в рамках своих возможностей. В паре с современным SSD такой модуль может дать вторую жизнь старому ноутбуку, ускорив переключение между программами и уменьшив количество обращений к медленному жесткому диску при нехватке ОЗУ. Однако стоит понимать, что для комфортной работы в 2020-х годах часто требуется суммарно 8 ГБ или более, поэтому одну такую планку логично рассматривать как часть комплекта из двух модулей или как временное решение.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение для данного модуля обычно соответствуют стандартным значениям JEDEC для DDR3-1600, что гарантирует стабильную работу без необходимости ручных настроек в BIOS. Специализированные профили автоматического разгона вроде XMP для памяти этого поколения и класса, как правило, не предусмотрены, так как частота 1600 МГц является одной из штатных и широко поддерживаемых. Это упрощает установку - модуль чаще всего определяется системой сразу на своей номинальной частоте, обеспечивая предсказуемую и надежную работу без лишних сложностей с настройками.

Совместимость с платформой

Модуль позиционируется как совместимый с платформами AMD, что особенно актуально для ноутбуков и ПК на процессорах AMD Fusion, A-series или ранних Ryzen с мобильным чипсетом, использующих память DDR3. Критически важно перед покупкой проверить спецификации своего устройства: поддерживает ли оно именно память типа DDR3 SO-DIMM и максимально допустимый объем на слот. Установка возможна только при наличии свободного слота или для замены уже установленного модуля. Совместимость с Intel-платформами также возможна, но также исключительно с теми, что используют DDR3 SO-DIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом для бюджетных SO-DIMM модулей формате - без дополнительных радиаторов охлаждения. Это совершенно нормально для штатной частоты 1600 МГц и рабочего напряжения, так как тепловыделение невелико и эффективно рассеивается за счет естественной циркуляции воздуха внутри корпуса ноутбука. Компактная высота чипов гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с элементами конструкции любого ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует сугубо утилитарному назначению этого модуля для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается отдельной планкой. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, необходимо установить два идентичных (или максимально близких по характеристикам) модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если она такую возможность поддерживает. Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими параметрами: частотой, таймингами и объемом, чтобы минимизировать риск нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для современных систем. Перед покупкой точно убедитесь, что ваш ноутбук использует именно этот тип памяти, проверив техническую документацию или текущую установленную планку с помощью диагностических утилит. Учитывайте, что для комфортной работы сегодня 4 ГБ - это минимальный достаточный объем, поэтому для серьезной многозадачности лучше сразу планировать комплект из двух модулей на суммарные 8 ГБ. Этот модуль оптимален как конкретное, недорогое решение для ремонта или точечного улучшения старого ноутбука с AMD-платформой, а не как основа для новой производительной сборки.

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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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