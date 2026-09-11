Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R534G1601S1S-U) Rtl
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков или компактных систем на базе процессоров AMD предыдущих поколений, которым требуется недорогой и надежный апгрейд. Он закрывает потребность в увеличении оперативной памяти для повседневной многозадачности - комфортной работы с офисными пакетами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга объема в 4 ГБ уже недостаточно, но как дополнительная планка для расширения существующего объема или замена вышедшей из строя памяти в старом устройстве он выполняет свою задачу отлично.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими поколениями платформ. Это означает, что установить его можно исключительно в ноутбук или материнскую плату, оснащенную слотами именно для DDR3; попытка вставить его в слот для более новой DDR4 или DDR5 физически невозможна и может привести к повреждению. Важной особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, разработанный специально для использования в портативных компьютерах, неттопах и некоторых моноблоках, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространенным и сбалансированным значением. Рабочая частота 1600 МГц (PC-12800) обеспечивает достаточную пропускную способность для плавного отклика системы в рамках своих возможностей. В паре с современным SSD такой модуль может дать вторую жизнь старому ноутбуку, ускорив переключение между программами и уменьшив количество обращений к медленному жесткому диску при нехватке ОЗУ. Однако стоит понимать, что для комфортной работы в 2020-х годах часто требуется суммарно 8 ГБ или более, поэтому одну такую планку логично рассматривать как часть комплекта из двух модулей или как временное решение.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение для данного модуля обычно соответствуют стандартным значениям JEDEC для DDR3-1600, что гарантирует стабильную работу без необходимости ручных настроек в BIOS. Специализированные профили автоматического разгона вроде XMP для памяти этого поколения и класса, как правило, не предусмотрены, так как частота 1600 МГц является одной из штатных и широко поддерживаемых. Это упрощает установку - модуль чаще всего определяется системой сразу на своей номинальной частоте, обеспечивая предсказуемую и надежную работу без лишних сложностей с настройками.
Совместимость с платформой
Модуль позиционируется как совместимый с платформами AMD, что особенно актуально для ноутбуков и ПК на процессорах AMD Fusion, A-series или ранних Ryzen с мобильным чипсетом, использующих память DDR3. Критически важно перед покупкой проверить спецификации своего устройства: поддерживает ли оно именно память типа DDR3 SO-DIMM и максимально допустимый объем на слот. Установка возможна только при наличии свободного слота или для замены уже установленного модуля. Совместимость с Intel-платформами также возможна, но также исключительно с теми, что используют DDR3 SO-DIMM.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом для бюджетных SO-DIMM модулей формате - без дополнительных радиаторов охлаждения. Это совершенно нормально для штатной частоты 1600 МГц и рабочего напряжения, так как тепловыделение невелико и эффективно рассеивается за счет естественной циркуляции воздуха внутри корпуса ноутбука. Компактная высота чипов гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с элементами конструкции любого ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует сугубо утилитарному назначению этого модуля для апгрейда.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается отдельной планкой. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, необходимо установить два идентичных (или максимально близких по характеристикам) модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если она такую возможность поддерживает. Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими параметрами: частотой, таймингами и объемом, чтобы минимизировать риск нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для современных систем. Перед покупкой точно убедитесь, что ваш ноутбук использует именно этот тип памяти, проверив техническую документацию или текущую установленную планку с помощью диагностических утилит. Учитывайте, что для комфортной работы сегодня 4 ГБ - это минимальный достаточный объем, поэтому для серьезной многозадачности лучше сразу планировать комплект из двух модулей на суммарные 8 ГБ. Этот модуль оптимален как конкретное, недорогое решение для ремонта или точечного улучшения старого ноутбука с AMD-платформой, а не как основа для новой производительной сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков или компактных систем на базе процессоров AMD предыдущих поколений, которым требуется недорогой и надежный апгрейд. Он закрывает потребность в увеличении оперативной памяти для повседневной многозадачности - комфортной работы с офисными пакетами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга объема в 4 ГБ уже недостаточно, но как дополнительная планка для расширения существующего объема или замена вышедшей из строя памяти в старом устройстве он выполняет свою задачу отлично.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими поколениями платформ. Это означает, что установить его можно исключительно в ноутбук или материнскую плату, оснащенную слотами именно для DDR3; попытка вставить его в слот для более новой DDR4 или DDR5 физически невозможна и может привести к повреждению. Важной особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, разработанный специально для использования в портативных компьютерах, неттопах и некоторых моноблоках, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространенным и сбалансированным значением. Рабочая частота 1600 МГц (PC-12800) обеспечивает достаточную пропускную способность для плавного отклика системы в рамках своих возможностей. В паре с современным SSD такой модуль может дать вторую жизнь старому ноутбуку, ускорив переключение между программами и уменьшив количество обращений к медленному жесткому диску при нехватке ОЗУ. Однако стоит понимать, что для комфортной работы в 2020-х годах часто требуется суммарно 8 ГБ или более, поэтому одну такую планку логично рассматривать как часть комплекта из двух модулей или как временное решение.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение для данного модуля обычно соответствуют стандартным значениям JEDEC для DDR3-1600, что гарантирует стабильную работу без необходимости ручных настроек в BIOS. Специализированные профили автоматического разгона вроде XMP для памяти этого поколения и класса, как правило, не предусмотрены, так как частота 1600 МГц является одной из штатных и широко поддерживаемых. Это упрощает установку - модуль чаще всего определяется системой сразу на своей номинальной частоте, обеспечивая предсказуемую и надежную работу без лишних сложностей с настройками.
Совместимость с платформой
Модуль позиционируется как совместимый с платформами AMD, что особенно актуально для ноутбуков и ПК на процессорах AMD Fusion, A-series или ранних Ryzen с мобильным чипсетом, использующих память DDR3. Критически важно перед покупкой проверить спецификации своего устройства: поддерживает ли оно именно память типа DDR3 SO-DIMM и максимально допустимый объем на слот. Установка возможна только при наличии свободного слота или для замены уже установленного модуля. Совместимость с Intel-платформами также возможна, но также исключительно с теми, что используют DDR3 SO-DIMM.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом для бюджетных SO-DIMM модулей формате - без дополнительных радиаторов охлаждения. Это совершенно нормально для штатной частоты 1600 МГц и рабочего напряжения, так как тепловыделение невелико и эффективно рассеивается за счет естественной циркуляции воздуха внутри корпуса ноутбука. Компактная высота чипов гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с элементами конструкции любого ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует сугубо утилитарному назначению этого модуля для апгрейда.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается отдельной планкой. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, необходимо установить два идентичных (или максимально близких по характеристикам) модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если она такую возможность поддерживает. Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими параметрами: частотой, таймингами и объемом, чтобы минимизировать риск нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для современных систем. Перед покупкой точно убедитесь, что ваш ноутбук использует именно этот тип памяти, проверив техническую документацию или текущую установленную планку с помощью диагностических утилит. Учитывайте, что для комфортной работы сегодня 4 ГБ - это минимальный достаточный объем, поэтому для серьезной многозадачности лучше сразу планировать комплект из двух модулей на суммарные 8 ГБ. Этот модуль оптимален как конкретное, недорогое решение для ремонта или точечного улучшения старого ноутбука с AMD-платформой, а не как основа для новой производительной сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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