Описание товара Память оперативная AMD Radeon 4GB DDR3L 1600 SO DIMM R5 Entertainment Series Black (R534G1601S1SL-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для апгрейда или ремонта ноутбуков и компактных настольных систем, выпущенных в период с 2012 по 2015 год. Он оптимально подходит для базовых задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с умеренным количеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательных программ. Четырех гигабайт объема достаточно для повседневной работы, но для современных тяжеловесных браузеров, параллельного запуска нескольких приложений или легкого монтажа фото может понадобиться установка второго идентичного модуля для увеличения общего объема до 8 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3L, что означает низковольтную версию DDR3 с рабочим напряжением 1.35 В. Это поколение памяти уже уступило место современным DDR4 и DDR5, но до сих пор активно используется в миллионах существующих ноутбуков и ПК. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, разработанный специально для компактных устройств. Он физически меньше настольных планок DIMM, поэтому устанавливается только в соответствующие слоты материнских плат ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых компактных материнских плат формата Mini-ITX.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 4 ГБ и номинальную эффективную частоту 1600 МГц. В контексте платформ на DDR3 такая скорость является распространенной и сбалансированной. Для офисной работы и мультимедиа этого вполне достаточно, так как основным ограничителем производительности в таких сценариях чаще выступает именно объем памяти, а не ее скорость. Прирост от более высокой частоты DDR3 в играх или специализированных приложениях на соответствующем железе будет минимальным и сильно упирается в возможности остальных компонентов системы, таких как процессор и видеокарта.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичные тайминги для памяти такого класса - CL11 при частоте 1600 МГц. Этот параметр определяет задержки при обращении к данным: чем меньше значение, тем отзывчивее память, но для DDR3L 1600 МГц разница между CL11 и, например, CL9 в реальных задачах практически незаметна. Низкое напряжение 1.35 В является важным преимуществом для ноутбуков, так как способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения, что может положительно сказаться на автономности и стабильности работы компактной системы. Профили автоматического разгона вроде XMP для этой памяти не актуальны, она работает на стандартных настройках JEDEC.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR3L или DDR3 (часто с обратной совместимостью по напряжению). Он подходит для ноутбуков и компактных систем на процессорах Intel поколений Haswell, Broadwell и ранних Skylake, а также для платформ AMD того же периода. Крайне важно перед покупкой точно определить тип памяти, который поддерживает ваше устройство: установка DDR3L в слот, рассчитанный только на DDR2, или попытка вставить SO-DIMM в настольный слот DIMM физически невозможны и приведут к повреждению.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. В ноутбуках и компактных системах обычно нет активного обдува планок памяти, а их тепловыделение на стандартных частотах DDR3L невелико, поэтому пассивного охлаждения корпусом устройства вполне достаточно для стабильной работы. Черная текстолитовая плата с логотипом AMD Radeon имеет аккуратный дизайн, но в закрытом корпусе ноутбука он, разумеется, не виден. Подсветка на таких модулях не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 4 ГБ. Для достижения максимальной производительности в поддерживающих двухканальный режим системах рекомендуется устанавливать пару идентичных модулей. Двухканальный режим, при котором два модуля работают параллельно, может дать ощутимый прирост в пропускной способности памяти, что благоприятно скажется на производительности встроенной графики и в некоторых приложениях. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, оптимальным решением будет покупка второго такого же модуля, чтобы получить 8 ГБ в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение памяти. DDR3L уже не используется в новых системах, поэтому модуль предназначен строго для апгрейда старых устройств. Обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука или материнской платы на предмет максимально поддерживаемого объема на один слот и общего объема. Учитывайте, что для комфортной работы в современных условиях даже для базовых задач часто рекомендуется минимум 8 ГБ ОЗУ, поэтому установка одной планки на 4 ГБ может быть лишь промежуточным шагом. Этот модуль - надежное и простое решение для оживления старого ноутбука, но для сборки нового ПК или мощного апгрейда нужна память современных стандартов DDR4 или DDR5.