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Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO)

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Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) - фото 1
Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) - фото 2
Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
  • Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) - фото 1
  • Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) - фото 2
  • Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68317
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO)

Модуль памяти AMD Radeon 4GB DDR3 1600 SO DIMM R5 Entertainment Series Black R534G1601S1S-UO — это устройство, предназначенное для расширения объёма оперативной памяти в компьютере.

Отзывы о товаре Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти AMD Radeon 4GB DDR3 1600 SO DIMM R5 Entertainment Series Black R534G1601S1S-UO — это устройство, предназначенное для расширения объёма оперативной памяти в компьютере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память SO-DIM DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601S1S-UO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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