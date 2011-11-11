Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 предназначен в первую очередь для апгрейда старых систем на платформе AMD. Он отлично подойдет для базового домашнего или офисного компьютера, где требуется недорого увеличить объем ОЗУ для более комфортной многозадачности - работы с документами, множеством вкладок в браузере и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга объема 4 ГБ будет недостаточно, это решение скорее для оживления устаревшей системы или замены вышедшего из строя модуля.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует тип памяти DDR3, который был актуален для процессоров и материнских плат нескольких поколений назад. Это означает, что он физически и электрически несовместим со слотами для более новых стандартов DDR4 или DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, ноутбучные модули SO-DIMM имеют меньший размер и другую конструкцию ключа.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 гигабайта, что является базовым уровнем даже для систем своего времени. Частота работы 1600 МГц была распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач на платформах AMD соответствующего поколения. В играх или тяжелых приложениях основным ограничением будет именно небольшой объем памяти, а не её скорость.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Характеристики таймингов и рабочего напряжения в описании не указаны, что типично для модулей базового уровня. Такая память, как правило, работает на стандартных для DDR3 настройках, например, с напряжением 1.5 В и без поддержки профилей автоматического разгона вроде XMP. Это означает стабильную работу на заявленной частоте 1600 МГц в пределах спецификаций платформы, но практически нулевой потенциал для дальнейшего ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль позиционируется для платформ AMD, что подразумевает совместимость с материнскими платами под процессоры AMD, использующими сокеты AM3, AM3+ и, возможно, FM2/FM2+. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, а не более новые DDR4. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов того времени, но для гарантии стабильной работы рекомендуется проверить список совместимости (QVL) конкретной модели материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль не оснащен отдельным радиатором охлаждения, что характерно для памяти начального уровня с невысокой частотой. Отсутствие радиатора упрощает установку даже в тесных корпусах и исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Внешний вид утилитарен, подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночная планка памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную по объему и частоте планку в правильный слот на материнской плате. Расширяя объем таким образом, важно стараться использовать максимально схожие модули, а лучше - точно такую же модель, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подойдет для современных систем. Перед покупкой строго убедитесь в совместимости поколения памяти с вашей материнской платой. Объем 4 ГБ на сегодняшний день считается минимальным даже для базовых задач, поэтому для комфортной работы стоит рассматривать либо установку двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме, либо сразу покупку модуля большего объема, если платформа это поддерживает. Этот модуль - оптимальное и бюджетное решение для простого увеличения ОЗУ в старом ПК на AMD или замены неисправной планки, но для сборки новой системы однозначно нужна память стандарта DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 предназначен в первую очередь для апгрейда старых систем на платформе AMD. Он отлично подойдет для базового домашнего или офисного компьютера, где требуется недорого увеличить объем ОЗУ для более комфортной многозадачности - работы с документами, множеством вкладок в браузере и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга объема 4 ГБ будет недостаточно, это решение скорее для оживления устаревшей системы или замены вышедшего из строя модуля.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует тип памяти DDR3, который был актуален для процессоров и материнских плат нескольких поколений назад. Это означает, что он физически и электрически несовместим со слотами для более новых стандартов DDR4 или DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, ноутбучные модули SO-DIMM имеют меньший размер и другую конструкцию ключа.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 гигабайта, что является базовым уровнем даже для систем своего времени. Частота работы 1600 МГц была распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач на платформах AMD соответствующего поколения. В играх или тяжелых приложениях основным ограничением будет именно небольшой объем памяти, а не её скорость.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Характеристики таймингов и рабочего напряжения в описании не указаны, что типично для модулей базового уровня. Такая память, как правило, работает на стандартных для DDR3 настройках, например, с напряжением 1.5 В и без поддержки профилей автоматического разгона вроде XMP. Это означает стабильную работу на заявленной частоте 1600 МГц в пределах спецификаций платформы, но практически нулевой потенциал для дальнейшего ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль позиционируется для платформ AMD, что подразумевает совместимость с материнскими платами под процессоры AMD, использующими сокеты AM3, AM3+ и, возможно, FM2/FM2+. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, а не более новые DDR4. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов того времени, но для гарантии стабильной работы рекомендуется проверить список совместимости (QVL) конкретной модели материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль не оснащен отдельным радиатором охлаждения, что характерно для памяти начального уровня с невысокой частотой. Отсутствие радиатора упрощает установку даже в тесных корпусах и исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Внешний вид утилитарен, подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночная планка памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную по объему и частоте планку в правильный слот на материнской плате. Расширяя объем таким образом, важно стараться использовать максимально схожие модули, а лучше - точно такую же модель, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подойдет для современных систем. Перед покупкой строго убедитесь в совместимости поколения памяти с вашей материнской платой. Объем 4 ГБ на сегодняшний день считается минимальным даже для базовых задач, поэтому для комфортной работы стоит рассматривать либо установку двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме, либо сразу покупку модуля большего объема, если платформа это поддерживает. Этот модуль - оптимальное и бюджетное решение для простого увеличения ОЗУ в старом ПК на AMD или замены неисправной планки, но для сборки новой системы однозначно нужна память стандарта DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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