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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL)

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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 1
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 2
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 3
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 4
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 5
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 1
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 2
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 3
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 4
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 5
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540329
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 предназначен в первую очередь для апгрейда старых систем на платформе AMD. Он отлично подойдет для базового домашнего или офисного компьютера, где требуется недорого увеличить объем ОЗУ для более комфортной многозадачности - работы с документами, множеством вкладок в браузере и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга объема 4 ГБ будет недостаточно, это решение скорее для оживления устаревшей системы или замены вышедшего из строя модуля.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует тип памяти DDR3, который был актуален для процессоров и материнских плат нескольких поколений назад. Это означает, что он физически и электрически несовместим со слотами для более новых стандартов DDR4 или DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, ноутбучные модули SO-DIMM имеют меньший размер и другую конструкцию ключа.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 гигабайта, что является базовым уровнем даже для систем своего времени. Частота работы 1600 МГц была распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач на платформах AMD соответствующего поколения. В играх или тяжелых приложениях основным ограничением будет именно небольшой объем памяти, а не её скорость.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Характеристики таймингов и рабочего напряжения в описании не указаны, что типично для модулей базового уровня. Такая память, как правило, работает на стандартных для DDR3 настройках, например, с напряжением 1.5 В и без поддержки профилей автоматического разгона вроде XMP. Это означает стабильную работу на заявленной частоте 1600 МГц в пределах спецификаций платформы, но практически нулевой потенциал для дальнейшего ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль позиционируется для платформ AMD, что подразумевает совместимость с материнскими платами под процессоры AMD, использующими сокеты AM3, AM3+ и, возможно, FM2/FM2+. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, а не более новые DDR4. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов того времени, но для гарантии стабильной работы рекомендуется проверить список совместимости (QVL) конкретной модели материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль не оснащен отдельным радиатором охлаждения, что характерно для памяти начального уровня с невысокой частотой. Отсутствие радиатора упрощает установку даже в тесных корпусах и исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Внешний вид утилитарен, подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночная планка памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную по объему и частоте планку в правильный слот на материнской плате. Расширяя объем таким образом, важно стараться использовать максимально схожие модули, а лучше - точно такую же модель, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подойдет для современных систем. Перед покупкой строго убедитесь в совместимости поколения памяти с вашей материнской платой. Объем 4 ГБ на сегодняшний день считается минимальным даже для базовых задач, поэтому для комфортной работы стоит рассматривать либо установку двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме, либо сразу покупку модуля большего объема, если платформа это поддерживает. Этот модуль - оптимальное и бюджетное решение для простого увеличения ОЗУ в старом ПК на AMD или замены неисправной планки, но для сборки новой системы однозначно нужна память стандарта DDR4 или DDR5.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-U RTL)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 предназначен в первую очередь для апгрейда старых систем на платформе AMD. Он отлично подойдет для базового домашнего или офисного компьютера, где требуется недорого увеличить объем ОЗУ для более комфортной многозадачности - работы с документами, множеством вкладок в браузере и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга объема 4 ГБ будет недостаточно, это решение скорее для оживления устаревшей системы или замены вышедшего из строя модуля.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует тип памяти DDR3, который был актуален для процессоров и материнских плат нескольких поколений назад. Это означает, что он физически и электрически несовместим со слотами для более новых стандартов DDR4 или DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, ноутбучные модули SO-DIMM имеют меньший размер и другую конструкцию ключа.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 гигабайта, что является базовым уровнем даже для систем своего времени. Частота работы 1600 МГц была распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач на платформах AMD соответствующего поколения. В играх или тяжелых приложениях основным ограничением будет именно небольшой объем памяти, а не её скорость.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Характеристики таймингов и рабочего напряжения в описании не указаны, что типично для модулей базового уровня. Такая память, как правило, работает на стандартных для DDR3 настройках, например, с напряжением 1.5 В и без поддержки профилей автоматического разгона вроде XMP. Это означает стабильную работу на заявленной частоте 1600 МГц в пределах спецификаций платформы, но практически нулевой потенциал для дальнейшего ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль позиционируется для платформ AMD, что подразумевает совместимость с материнскими платами под процессоры AMD, использующими сокеты AM3, AM3+ и, возможно, FM2/FM2+. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, а не более новые DDR4. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов того времени, но для гарантии стабильной работы рекомендуется проверить список совместимости (QVL) конкретной модели материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль не оснащен отдельным радиатором охлаждения, что характерно для памяти начального уровня с невысокой частотой. Отсутствие радиатора упрощает установку даже в тесных корпусах и исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Внешний вид утилитарен, подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночная планка памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную по объему и частоте планку в правильный слот на материнской плате. Расширяя объем таким образом, важно стараться использовать максимально схожие модули, а лучше - точно такую же модель, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подойдет для современных систем. Перед покупкой строго убедитесь в совместимости поколения памяти с вашей материнской платой. Объем 4 ГБ на сегодняшний день считается минимальным даже для базовых задач, поэтому для комфортной работы стоит рассматривать либо установку двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме, либо сразу покупку модуля большего объема, если платформа это поддерживает. Этот модуль - оптимальное и бюджетное решение для простого увеличения ОЗУ в старом ПК на AMD или замены неисправной планки, но для сборки новой системы однозначно нужна память стандарта DDR4 или DDR5.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3
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