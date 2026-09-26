Оперативная память Apacer DDR4 32GB 2666MHz SO-DIMM (PC4-21300) CL19 1.2V (Retail) 2048*8 3 years (AS32GGB26CRBBGH)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer DDR4 32GB 2666MHz SO-DIMM (PC4-21300) CL19 1.2V (Retail) 2048*8 3 years (AS32GGB26CRBBGH)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для апгрейда или сборки ноутбуков и компактных настольных систем, где важна прежде всего высокая ёмкость, а не максимальная частота. Он оптимален для пользователей, которым нужно работать с большими объёмами данных, множеством вкладок в браузере, сложными таблицами или нетребовательными к скорости памяти приложениями. Вы не получите рекордной частоты кадров в новейших играх, но выиграете в плавности многозадачности и комфорте при обработке больших файлов, где ключевую роль играет именно объём в 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 в форм-факторе SO-DIMM. Это поколение обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности по сравнению с более старыми DDR3. Важно понимать, что SO-DIMM модули предназначены исключительно для ноутбуков, компактных ПК (NUC), моноблоков и некоторых материнских плат Mini-ITX, и физически не подходят для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ на одной планке, что является отличным решением для расширения возможностей системы без необходимости занимать оба слота памяти. Частота 2666 МГц находится в середине спектра для DDR4, обеспечивая достаточную пропускную способность для большинства повседневных и рабочих задач. Этот объём позволит комфортно работать с виртуальными машинами, редактировать фото и видео в разрешении Full HD, а также держать открытыми десятки приложений без подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL19, что типично для памяти такой частоты и указывает на её стандартную, а не оверклокерскую ориентацию. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует спецификации JEDEC для DDR4. Данная планка рассчитана на работу на штатной частоте 2666 МГц без необходимости активации профилей разгона, что делает её максимально совместимой с большинством ноутбуков, где настройки XMP часто недоступны.
Совместимость с платформой
Ключевой момент при выборе - проверка поддержки вашим ноутбуком или компактной системой модулей DDR4 SO-DIMM объёмом 32 ГБ в одном слоте. Не все платформы, особенно более старые, способны распознать и работать с такой большой ёмкостью на одной планке. Крайне важно свериться с спецификациями производителя вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объёма и частоты памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в стандартном низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов, что является нормой для большинства модулей SO-DIMM. Такая конструкция гарантирует беспроблемную установку в тесные корпуса ноутбуков и мини-ПК, где зазор для компонентов часто минимален. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как память с такими параметрами не склонна к сильному нагреву в штатном режиме работы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля. В двухканальном режиме, который существенно повышает производительность, можно работать только при наличии двух идентичных планок, установленных в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашей системе два слота и вы купите одну такую планку на 32 ГБ, вы будете работать в одноканальном режиме. Для активации двухканального режима потребуется приобрести второй такой же модуль.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости с вашей конкретной моделью ноутбука или компактного ПК. Убедитесь, что платформа поддерживает DDR4 и именно такой большой объём на слот. Эта память не является высокоскоростной и не подойдёт энтузиастам, собирающим игровые системы с акцентом на максимальный FPS. Однако для серьёзного апгрейда рабочего или мультимедийного ноутбука с целью повышения отзывчивости при многозадачности и работы с большими проектами - это отличный и ёмкий вариант.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для апгрейда или сборки ноутбуков и компактных настольных систем, где важна прежде всего высокая ёмкость, а не максимальная частота. Он оптимален для пользователей, которым нужно работать с большими объёмами данных, множеством вкладок в браузере, сложными таблицами или нетребовательными к скорости памяти приложениями. Вы не получите рекордной частоты кадров в новейших играх, но выиграете в плавности многозадачности и комфорте при обработке больших файлов, где ключевую роль играет именно объём в 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 в форм-факторе SO-DIMM. Это поколение обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности по сравнению с более старыми DDR3. Важно понимать, что SO-DIMM модули предназначены исключительно для ноутбуков, компактных ПК (NUC), моноблоков и некоторых материнских плат Mini-ITX, и физически не подходят для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ на одной планке, что является отличным решением для расширения возможностей системы без необходимости занимать оба слота памяти. Частота 2666 МГц находится в середине спектра для DDR4, обеспечивая достаточную пропускную способность для большинства повседневных и рабочих задач. Этот объём позволит комфортно работать с виртуальными машинами, редактировать фото и видео в разрешении Full HD, а также держать открытыми десятки приложений без подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL19, что типично для памяти такой частоты и указывает на её стандартную, а не оверклокерскую ориентацию. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует спецификации JEDEC для DDR4. Данная планка рассчитана на работу на штатной частоте 2666 МГц без необходимости активации профилей разгона, что делает её максимально совместимой с большинством ноутбуков, где настройки XMP часто недоступны.
Совместимость с платформой
Ключевой момент при выборе - проверка поддержки вашим ноутбуком или компактной системой модулей DDR4 SO-DIMM объёмом 32 ГБ в одном слоте. Не все платформы, особенно более старые, способны распознать и работать с такой большой ёмкостью на одной планке. Крайне важно свериться с спецификациями производителя вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объёма и частоты памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в стандартном низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов, что является нормой для большинства модулей SO-DIMM. Такая конструкция гарантирует беспроблемную установку в тесные корпуса ноутбуков и мини-ПК, где зазор для компонентов часто минимален. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как память с такими параметрами не склонна к сильному нагреву в штатном режиме работы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля. В двухканальном режиме, который существенно повышает производительность, можно работать только при наличии двух идентичных планок, установленных в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашей системе два слота и вы купите одну такую планку на 32 ГБ, вы будете работать в одноканальном режиме. Для активации двухканального режима потребуется приобрести второй такой же модуль.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости с вашей конкретной моделью ноутбука или компактного ПК. Убедитесь, что платформа поддерживает DDR4 и именно такой большой объём на слот. Эта память не является высокоскоростной и не подойдёт энтузиастам, собирающим игровые системы с акцентом на максимальный FPS. Однако для серьёзного апгрейда рабочего или мультимедийного ноутбука с целью повышения отзывчивости при многозадачности и работы с большими проектами - это отличный и ёмкий вариант.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Отзывы о товаре Оперативная память Apacer DDR4 32GB 2666MHz SO-DIMM (PC4-21300) CL19 1.2V (Retail) 2048*8 3 years (AS32GGB26CRBBGH)