Описание товара Память оперативная Kingspec DDR5 SO-DIMM 16GB (KS5600D5N11016G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для модернизации или сборки современных ноутбуков, мини-ПК и неттопов, где компактность имеет ключевое значение. Он станет отличным решением для повышения отзывчивости системы в повседневной работе, веб-серфинга с множеством вкладок, офисных приложений и нетребовательных игр. Для ресурсоёмких задач вроде профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима, что существенно увеличит пропускную способность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в новейшем стандарте DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Важно помнить, что DDR5 не совместима со слотами для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке этого стандарта вашей материнской платой. Форм-фактор SO-DIMM указывает на предназначение для ноутбуков и компактных настольных систем, тогда как для классических ПК используются более крупные планки DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля в 16 ГБ является отличным балансом для большинства современных задач, позволяя комфортно работать с тяжелыми приложениями и держать открытыми десятки вкладок браузера без подтормаживаний. Базовая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей скорости отклика системы и в играх, где процессор и видеокарта загружены не на 100%. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля для работы в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартное напряжение для DDR5 составляет 1.1 В, что способствует снижению энергопотребления и нагрева, что критично важно для компактных ноутбучных систем. Как правило, подобные модули для ноутбуков работают на частотах, заявленных производителем системы (JEDEC), без поддержки экстремальных профилей разгона вроде XMP или EXPO, которые характерны для игровых настольных комплектов. Это обеспечивает стабильность и гарантированную совместимость с широким спектром портативных устройств.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными ПК на платформах Intel (Core 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (Ryzen 6000 серии и новее), в которых реализована поддержка стандарта DDR5 SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой свериться со спецификациями конкретной модели ноутбука на сайте производителя, чтобы убедиться в поддержке как стандарта DDR5, так и конкретной частоты в 5600 МГц. В некоторых системах максимальная поддерживаемая частота может быть ниже.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей памяти. Такое решение минимизирует риски конфликта с элементами системы охлаждения в тесном корпусе ноутбука и гарантирует беспроблемную установку. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как рабочее напряжение DDR5 и конструкция ноутбуков рассчитаны на эффективный отвод тепла без дополнительных элементов на самих планках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и активации двухканального режима работы, который может увеличить производительность в играх и приложениях на 10-30%, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. При дальнейшем расширении объёма старайтесь использовать модули с максимально схожими характеристиками - частотой, объёмом и таймингами.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание при выборе стоит уделить физической и электрической совместимости: форм-фактор SO-DIMM подходит только для ноутбуков и некоторых компактных ПК, а стандарт DDR5 требует соответствующей платформы. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно частоту 5600 МГц, так как в противном случае память будет работать на максимальной частоте, допустимой для материнской платы и процессора. Этот модуль станет оптимальным выбором для апгрейда современного ноутбука с целью повышения многозадачности, тогда для сборки мощного игрового настольного ПК логичнее рассматривать комплекты DIMM с поддержкой XMP/EXPO.