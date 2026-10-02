Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 16GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-16G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти – отличное решение для апгрейда современного ноутбука или компактного ПК, который используется для работы, учёбы и мультимедиа. Объём в 16 ГБ комфортно справляется с многозадачностью, десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными играми, предоставляя запас на несколько лет вперёд. Высокая частота DDR5 делает систему более отзывчивой, но для профессионального монтажа видео или 3D-рендера с огромными сценами стоит рассмотреть комплект из двух таких планок для увеличения общего объёма и пропускной способности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата SO-DIMM с памятью стандарта DDR5. Это новейшее поколение оперативной памяти, предлагающее более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой момент – форм-фактор SO-DIMM предназначен исключительно для ноутбуков, компактных NUC-систем, моноблоков и некоторых материнских плат формата mini-ITX. Его физически невозможно установить в стандартный слот DIMM настольной материнской платы, поэтому совместимость с платформой – первый и самый важный критерий выбора.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что является сбалансированным и популярным вариантом для большинства пользователей. Частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. На практике это означает более плавную работу в требовательных приложениях, уменьшение задержек при переключении между задачами и потенциальный прирост FPS в играх, особенно тех, что чувствительны к скорости памяти. Для ноутбучной платформы такая частота DDR5 – очень достойный показатель.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая основную латентность CL46, напрямую влияют на задержки при обращении к данным. В паре с высокой частотой 5600 МГц они обеспечивают оптимальный баланс между пропускной способностью и скоростью отклика для этого класса памяти. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, а его заявленные характеристики, включая тайминги, обычно достигаются автоматически при совместимой платформе. Для настольных систем существуют профили XMP/EXPO, но в ноутбуках разгон памяти, как правило, сильно ограничен или невозможен, и система сама выставляет максимальную поддерживаемую частоту.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR5. Это платформы на базе современных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее для мобильных решений. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства, так как переход на DDR5 необратим – память DDR5 не совместима со слотами DDR4. Также учтите, что ноутбук может иметь ограничение по максимальному объёму на слот или канал.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. В условиях ноутбука активное охлаждение памяти обычно не требуется, так как система вентиляции рассчитана на теплоотвод от ключевых компонентов. Отсутствие радиатора делает модуль компактным и гарантирует его установку в любой ноутбук без риска конфликта с другими элементами конструкции. Подсветка (RGB) также не предусмотрена, что вполне соответствует целевой задаче – надёжному апгрейду мобильной системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, потребуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, рекомендуется докупить такую же планку для работы в двухканале. При установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что является компромиссом, но всё равно даст огромный прирост по сравнению со старым модулем меньшего объёма.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это необратимая несовместимость поколений DDR. Модуль DDR5 нельзя установить в слот DDR4 и наоборот. Убедитесь, что ваша материнская плата или ноутбук поддерживает именно DDR5. В ноутбуках частота памяти может быть заблокирована на уровне поддержки процессора или BIOS, поэтому модуль на 5600 МГц может работать на меньшей частоте, например, 4800 МГц, если платформа не поддерживает более высокие скорости. Для достижения максимальной производительности оптимальным решением будет покупка двух одинаковых модулей для двухканального режима. Этот модуль идеально подойдёт для владельцев современных ноутбуков, желающих увеличить объём ОЗУ до комфортных 16 ГБ или заменить штатную память на более быструю.