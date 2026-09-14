Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-46-46-110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-46-46-110
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х2
Вес, г.
60
Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT
Оперативная память Patriot формата DIMM — отличный выбор для тех, кто ценит скорость и производительность. Один модуль DDR5 на 16 ГБ раскрывает современные возможности: высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают моментальный отклик даже при ресурсоёмких задачах. Благодаря низкому напряжению 1.25 В модуль остаётся энергоэффективным, а тайминг CAS Latency 36 поддерживает баланс между скоростью и стабильностью работы. Подходит для мощных игровых и рабочих систем, где важны современные стандарты памяти и надёжная производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
-
В наличииЦена 22 210 руб.5553 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 22 310 руб.5578 руб. в СплитПамять оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522M...
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 23 990 руб.5998 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 24 500 руб.6125 руб. в СплитОперативная память Samsung DDR5 16GB DIMM 5600MHz (M323R2GA3EB0-...
-
В наличииЦена 24 800 руб.6200 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 25 810 руб.6453 руб. в СплитОперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 ...
-
В наличииЦена 26 270 руб.6568 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-46-46-110
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Оперативная память Patriot формата DIMM — отличный выбор для тех, кто ценит скорость и производительность. Один модуль DDR5 на 16 ГБ раскрывает современные возможности: высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают моментальный отклик даже при ресурсоёмких задачах. Благодаря низкому напряжению 1.25 В модуль остаётся энергоэффективным, а тайминг CAS Latency 36 поддерживает баланс между скоростью и стабильностью работы. Подходит для мощных игровых и рабочих систем, где важны современные стандарты памяти и надёжная производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT