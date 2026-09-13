Память оперативная 16GB Crucial DDR5 5600 SO DIMM Classic OEM (CT16G56C46S5)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная 16GB Crucial DDR5 5600 SO DIMM Classic OEM (CT16G56C46S5)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем (NUC, мини. ПК), которым требуется апгрейд или замена памяти для повышения общей отзывчивости и многозадачности. Он предлагает отличный баланс современной скорости и достаточного объёма для повседневной работы, учёбы, потребления контента и даже нетребовательных игр. Если вы сталкиваетесь с замедлениями при работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и лёгким творческим софтом одновременно, эта планка DDR5 станет заметным улучшением по сравнению со старыми стандартами, но для профессионального монтажа видео или тяжёлых инженерных расчётов стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима или больший суммарный объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти поколения DDR5, что означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК и другие компактные устройства. Важно помнить, что модули SO DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных материнских плат, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого форм-yкта вашим устройством.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является комфортным стандартом для большинства современных задач на ноутбуке. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. На практике это ускоряет загрузку приложений, уменьшает подтормаживания при переключении между программами и положительно влияет на производительность встроенной графики, если вы не используете дискретную видеокарту. Для максимального раскрытия потенциала в играх и профессиональных приложениях рекомендуется устанавливать два таких модуля для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначаются как CL46, что указывает на задержки при доступе к данным. В связке с высокой частотой 5600 МГц это обеспечивает хорошую общую производительность для стандартного модуля без радиатора. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, составляет 1.1 В, что способствует снижению энергопотребления, что критично важно для автономности ноутбука. Данная модель, судя по маркировке Classic OEM, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP и будет работать на своих стандартных частотах, которые должны быть автоматически определены совместимой системой, что упрощает установку для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5 и соответствующие слоты SO DIMM. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашей модели ноутбука на максимально поддерживаемый объём и частоту памяти, так как многие производители накладывают ограничения. Установка выполняется просто, но требует соблюдения антистатических мер и, часто, разборки нижней крышки устройства.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом OEM-исполнении без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартная практика для ноутбучной памяти, так как тепловыделение в рамках штатных частот и напряжений DDR5 обычно не является проблемой, а система охлаждения ноутбука рассчитана на общий тепловой пакет. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту планки, что гарантирует её беспроблемную установку в любой совместимый ноутбук, даже с очень плотной компоновкой. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, требуется установка двух идентичных (желательно из одного комплекта) модулей в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если в вашем устройстве два слота и один пуст, для максимальной производительности стоит приобрести вторую такую же планку. При апгрейде, когда один слот уже занят, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками (объём, частота, тайминги) для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO DIMM, который не подойдёт для обычных настольных ПК. Также убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно DDR5, а не DDR4 память - эти поколения не взаимозаменяемы. Поскольку это OEM, не стоит ожидать поддержки профилей разгона XMP/EXPO, модуль будет работать на максимальной частоте, которую разрешит контроллер памяти вашей системы. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR5, необходимый объём (16 ГБ - отличный выбор для большинства) и гарантированную совместимость с вашей моделью ноутбука. Этот модуль оптимален для быстрого и простого обновления ноутбука до современного стандарта памяти.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем (NUC, мини. ПК), которым требуется апгрейд или замена памяти для повышения общей отзывчивости и многозадачности. Он предлагает отличный баланс современной скорости и достаточного объёма для повседневной работы, учёбы, потребления контента и даже нетребовательных игр. Если вы сталкиваетесь с замедлениями при работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и лёгким творческим софтом одновременно, эта планка DDR5 станет заметным улучшением по сравнению со старыми стандартами, но для профессионального монтажа видео или тяжёлых инженерных расчётов стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима или больший суммарный объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти поколения DDR5, что означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК и другие компактные устройства. Важно помнить, что модули SO DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных материнских плат, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого форм-yкта вашим устройством.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является комфортным стандартом для большинства современных задач на ноутбуке. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. На практике это ускоряет загрузку приложений, уменьшает подтормаживания при переключении между программами и положительно влияет на производительность встроенной графики, если вы не используете дискретную видеокарту. Для максимального раскрытия потенциала в играх и профессиональных приложениях рекомендуется устанавливать два таких модуля для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначаются как CL46, что указывает на задержки при доступе к данным. В связке с высокой частотой 5600 МГц это обеспечивает хорошую общую производительность для стандартного модуля без радиатора. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, составляет 1.1 В, что способствует снижению энергопотребления, что критично важно для автономности ноутбука. Данная модель, судя по маркировке Classic OEM, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP и будет работать на своих стандартных частотах, которые должны быть автоматически определены совместимой системой, что упрощает установку для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5 и соответствующие слоты SO DIMM. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашей модели ноутбука на максимально поддерживаемый объём и частоту памяти, так как многие производители накладывают ограничения. Установка выполняется просто, но требует соблюдения антистатических мер и, часто, разборки нижней крышки устройства.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом OEM-исполнении без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартная практика для ноутбучной памяти, так как тепловыделение в рамках штатных частот и напряжений DDR5 обычно не является проблемой, а система охлаждения ноутбука рассчитана на общий тепловой пакет. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту планки, что гарантирует её беспроблемную установку в любой совместимый ноутбук, даже с очень плотной компоновкой. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, требуется установка двух идентичных (желательно из одного комплекта) модулей в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если в вашем устройстве два слота и один пуст, для максимальной производительности стоит приобрести вторую такую же планку. При апгрейде, когда один слот уже занят, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками (объём, частота, тайминги) для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO DIMM, который не подойдёт для обычных настольных ПК. Также убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно DDR5, а не DDR4 память - эти поколения не взаимозаменяемы. Поскольку это OEM, не стоит ожидать поддержки профилей разгона XMP/EXPO, модуль будет работать на максимальной частоте, которую разрешит контроллер памяти вашей системы. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR5, необходимый объём (16 ГБ - отличный выбор для большинства) и гарантированную совместимость с вашей моделью ноутбука. Этот модуль оптимален для быстрого и простого обновления ноутбука до современного стандарта памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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