Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти — специализированное решение для владельцев NAS-серверов Synology и других совместимых сетевых хранилищ. Он предназначен для плавного апгрейда существующей системы с целью увеличения объёма оперативной памяти, что напрямую влияет на скорость обработки файлов, работу фоновых служб и приложений из пакета DSM, а также на общую отзывчивость интерфейса. Для задач настольного ПК или игр он не подходит, так как его характеристики оптимизированы именно для стабильной работы в условиях круглосуточной нагрузки в серверном окружении.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает современное поколение с улучшенной энергоэффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает, что это планка для компактных систем — в данном случае для NAS-серверов и мини-ПК, где используются именно такие слоты. Крайне важно помнить, что модули DIMM для обычных ПК физически не совместимы с разъёмами SO-DIMM, поэтому для настольного компьютера или игровой материнской платы эта память не подойдёт.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 4 ГБ и номинальной частотой 2666 МГц. Для сервера хранения данных такой объём является практичным шагом для расширения, позволяя системе комфортнее работать с кэшированием часто используемых файлов, виртуализацией и одновременным обслуживанием нескольких пользователей. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для типичных нагрузок NAS, ускоряя операции чтения и записи, особенно при работе с сетевыми протоколами и шифрованием.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная планка памяти относится к категории модулей ECC (с коррекцией ошибок), что является ключевым для серверных решений, обеспечивающим повышенную стабильность и целостность данных при непрерывной работе. Она работает на стандартном для DDR4 низком напряжении, что снижает общее энергопотребление и нагрев внутри корпуса NAS. Профили автоматического разгона, такие как XMP, здесь не актуальны, так как память предназначена для работы на гарантированных заводских частотах с максимальной надёжностью, а не для экстремального быстродействия.
Совместимость с платформой
Модуль создан для совместимости с конкретными моделями NAS Synology, поддерживающими апгрейд памяти и технологию ECC. Перед покупкой необходимо сверять точную модель вашего сетевого хранилища со списком совместимости на официальном сайте производителя, так как поддержка зависит от чипсета и версии BIOS (или его аналога в Synology). Установка несовместимого модуля может привести к тому, что система его не распознает или будет работать нестабильно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в скромном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это критически важно для установки в тесные отсеки большинства NAS-серверов, где просто нет физического пространства для высоких планок с охлаждением. Отсутствие радиатора компенсируется низким тепловыделением модуля при штатной работе и активным обдувом корпусными вентиляторами самого сетевого хранилища.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся одним модулем. В NAS-системах, как правило, поддерживается двухканальный режим работы при установке парных планок в соответствующие слоты, что может дать прирост производительности. Если вы планируете расширение, крайне рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам (объём, частота, тайминги, поддержка ECC) модули, а в идеале — приобретать сразу комплект из двух штук, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных настольных компьютеров, ноутбуков или игровых ПК. Перед покупкой убедитесь, что ваша модель Synology официально поддерживает апгрейд памяти пользователем и что данный конкретный модуль (D4ES01-4G) есть в списке совместимых. Обратите внимание на тип памяти — ECC, который поддерживается не всеми потребительскими платформами. Если ваша цель — повышение многозадачности и скорости отклика NAS без развёртывания дополнительных виртуальных машин, этот модуль станет рациональным выбором. Для более ресурсоёмких задач, связанных с медиасерверами или веб-хостингом, возможно, стоит рассмотреть модули большего объёма, если они поддерживаются вашим устройством.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти — специализированное решение для владельцев NAS-серверов Synology и других совместимых сетевых хранилищ. Он предназначен для плавного апгрейда существующей системы с целью увеличения объёма оперативной памяти, что напрямую влияет на скорость обработки файлов, работу фоновых служб и приложений из пакета DSM, а также на общую отзывчивость интерфейса. Для задач настольного ПК или игр он не подходит, так как его характеристики оптимизированы именно для стабильной работы в условиях круглосуточной нагрузки в серверном окружении.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает современное поколение с улучшенной энергоэффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает, что это планка для компактных систем — в данном случае для NAS-серверов и мини-ПК, где используются именно такие слоты. Крайне важно помнить, что модули DIMM для обычных ПК физически не совместимы с разъёмами SO-DIMM, поэтому для настольного компьютера или игровой материнской платы эта память не подойдёт.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 4 ГБ и номинальной частотой 2666 МГц. Для сервера хранения данных такой объём является практичным шагом для расширения, позволяя системе комфортнее работать с кэшированием часто используемых файлов, виртуализацией и одновременным обслуживанием нескольких пользователей. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для типичных нагрузок NAS, ускоряя операции чтения и записи, особенно при работе с сетевыми протоколами и шифрованием.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная планка памяти относится к категории модулей ECC (с коррекцией ошибок), что является ключевым для серверных решений, обеспечивающим повышенную стабильность и целостность данных при непрерывной работе. Она работает на стандартном для DDR4 низком напряжении, что снижает общее энергопотребление и нагрев внутри корпуса NAS. Профили автоматического разгона, такие как XMP, здесь не актуальны, так как память предназначена для работы на гарантированных заводских частотах с максимальной надёжностью, а не для экстремального быстродействия.
Совместимость с платформой
Модуль создан для совместимости с конкретными моделями NAS Synology, поддерживающими апгрейд памяти и технологию ECC. Перед покупкой необходимо сверять точную модель вашего сетевого хранилища со списком совместимости на официальном сайте производителя, так как поддержка зависит от чипсета и версии BIOS (или его аналога в Synology). Установка несовместимого модуля может привести к тому, что система его не распознает или будет работать нестабильно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в скромном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это критически важно для установки в тесные отсеки большинства NAS-серверов, где просто нет физического пространства для высоких планок с охлаждением. Отсутствие радиатора компенсируется низким тепловыделением модуля при штатной работе и активным обдувом корпусными вентиляторами самого сетевого хранилища.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся одним модулем. В NAS-системах, как правило, поддерживается двухканальный режим работы при установке парных планок в соответствующие слоты, что может дать прирост производительности. Если вы планируете расширение, крайне рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам (объём, частота, тайминги, поддержка ECC) модули, а в идеале — приобретать сразу комплект из двух штук, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных настольных компьютеров, ноутбуков или игровых ПК. Перед покупкой убедитесь, что ваша модель Synology официально поддерживает апгрейд памяти пользователем и что данный конкретный модуль (D4ES01-4G) есть в списке совместимых. Обратите внимание на тип памяти — ECC, который поддерживается не всеми потребительскими платформами. Если ваша цель — повышение многозадачности и скорости отклика NAS без развёртывания дополнительных виртуальных машин, этот модуль станет рациональным выбором. Для более ресурсоёмких задач, связанных с медиасерверами или веб-хостингом, возможно, стоит рассмотреть модули большего объёма, если они поддерживаются вашим устройством.
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