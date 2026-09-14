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Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)

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Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467168
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — специализированное решение для владельцев NAS-серверов Synology и других совместимых сетевых хранилищ. Он предназначен для плавного апгрейда существующей системы с целью увеличения объёма оперативной памяти, что напрямую влияет на скорость обработки файлов, работу фоновых служб и приложений из пакета DSM, а также на общую отзывчивость интерфейса. Для задач настольного ПК или игр он не подходит, так как его характеристики оптимизированы именно для стабильной работы в условиях круглосуточной нагрузки в серверном окружении.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает современное поколение с улучшенной энергоэффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает, что это планка для компактных систем — в данном случае для NAS-серверов и мини-ПК, где используются именно такие слоты. Крайне важно помнить, что модули DIMM для обычных ПК физически не совместимы с разъёмами SO-DIMM, поэтому для настольного компьютера или игровой материнской платы эта память не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 4 ГБ и номинальной частотой 2666 МГц. Для сервера хранения данных такой объём является практичным шагом для расширения, позволяя системе комфортнее работать с кэшированием часто используемых файлов, виртуализацией и одновременным обслуживанием нескольких пользователей. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для типичных нагрузок NAS, ускоряя операции чтения и записи, особенно при работе с сетевыми протоколами и шифрованием.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная планка памяти относится к категории модулей ECC (с коррекцией ошибок), что является ключевым для серверных решений, обеспечивающим повышенную стабильность и целостность данных при непрерывной работе. Она работает на стандартном для DDR4 низком напряжении, что снижает общее энергопотребление и нагрев внутри корпуса NAS. Профили автоматического разгона, такие как XMP, здесь не актуальны, так как память предназначена для работы на гарантированных заводских частотах с максимальной надёжностью, а не для экстремального быстродействия.

Совместимость с платформой

Модуль создан для совместимости с конкретными моделями NAS Synology, поддерживающими апгрейд памяти и технологию ECC. Перед покупкой необходимо сверять точную модель вашего сетевого хранилища со списком совместимости на официальном сайте производителя, так как поддержка зависит от чипсета и версии BIOS (или его аналога в Synology). Установка несовместимого модуля может привести к тому, что система его не распознает или будет работать нестабильно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в скромном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это критически важно для установки в тесные отсеки большинства NAS-серверов, где просто нет физического пространства для высоких планок с охлаждением. Отсутствие радиатора компенсируется низким тепловыделением модуля при штатной работе и активным обдувом корпусными вентиляторами самого сетевого хранилища.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одним модулем. В NAS-системах, как правило, поддерживается двухканальный режим работы при установке парных планок в соответствующие слоты, что может дать прирост производительности. Если вы планируете расширение, крайне рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам (объём, частота, тайминги, поддержка ECC) модули, а в идеале — приобретать сразу комплект из двух штук, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных настольных компьютеров, ноутбуков или игровых ПК. Перед покупкой убедитесь, что ваша модель Synology официально поддерживает апгрейд памяти пользователем и что данный конкретный модуль (D4ES01-4G) есть в списке совместимых. Обратите внимание на тип памяти — ECC, который поддерживается не всеми потребительскими платформами. Если ваша цель — повышение многозадачности и скорости отклика NAS без развёртывания дополнительных виртуальных машин, этот модуль станет рациональным выбором. Для более ресурсоёмких задач, связанных с медиасерверами или веб-хостингом, возможно, стоит рассмотреть модули большего объёма, если они поддерживаются вашим устройством.

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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — специализированное решение для владельцев NAS-серверов Synology и других совместимых сетевых хранилищ. Он предназначен для плавного апгрейда существующей системы с целью увеличения объёма оперативной памяти, что напрямую влияет на скорость обработки файлов, работу фоновых служб и приложений из пакета DSM, а также на общую отзывчивость интерфейса. Для задач настольного ПК или игр он не подходит, так как его характеристики оптимизированы именно для стабильной работы в условиях круглосуточной нагрузки в серверном окружении.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает современное поколение с улучшенной энергоэффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает, что это планка для компактных систем — в данном случае для NAS-серверов и мини-ПК, где используются именно такие слоты. Крайне важно помнить, что модули DIMM для обычных ПК физически не совместимы с разъёмами SO-DIMM, поэтому для настольного компьютера или игровой материнской платы эта память не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 4 ГБ и номинальной частотой 2666 МГц. Для сервера хранения данных такой объём является практичным шагом для расширения, позволяя системе комфортнее работать с кэшированием часто используемых файлов, виртуализацией и одновременным обслуживанием нескольких пользователей. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для типичных нагрузок NAS, ускоряя операции чтения и записи, особенно при работе с сетевыми протоколами и шифрованием.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная планка памяти относится к категории модулей ECC (с коррекцией ошибок), что является ключевым для серверных решений, обеспечивающим повышенную стабильность и целостность данных при непрерывной работе. Она работает на стандартном для DDR4 низком напряжении, что снижает общее энергопотребление и нагрев внутри корпуса NAS. Профили автоматического разгона, такие как XMP, здесь не актуальны, так как память предназначена для работы на гарантированных заводских частотах с максимальной надёжностью, а не для экстремального быстродействия.

Совместимость с платформой

Модуль создан для совместимости с конкретными моделями NAS Synology, поддерживающими апгрейд памяти и технологию ECC. Перед покупкой необходимо сверять точную модель вашего сетевого хранилища со списком совместимости на официальном сайте производителя, так как поддержка зависит от чипсета и версии BIOS (или его аналога в Synology). Установка несовместимого модуля может привести к тому, что система его не распознает или будет работать нестабильно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в скромном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это критически важно для установки в тесные отсеки большинства NAS-серверов, где просто нет физического пространства для высоких планок с охлаждением. Отсутствие радиатора компенсируется низким тепловыделением модуля при штатной работе и активным обдувом корпусными вентиляторами самого сетевого хранилища.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одним модулем. В NAS-системах, как правило, поддерживается двухканальный режим работы при установке парных планок в соответствующие слоты, что может дать прирост производительности. Если вы планируете расширение, крайне рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам (объём, частота, тайминги, поддержка ECC) модули, а в идеале — приобретать сразу комплект из двух штук, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных настольных компьютеров, ноутбуков или игровых ПК. Перед покупкой убедитесь, что ваша модель Synology официально поддерживает апгрейд памяти пользователем и что данный конкретный модуль (D4ES01-4G) есть в списке совместимых. Обратите внимание на тип памяти — ECC, который поддерживается не всеми потребительскими платформами. Если ваша цель — повышение многозадачности и скорости отклика NAS без развёртывания дополнительных виртуальных машин, этот модуль станет рациональным выбором. Для более ресурсоёмких задач, связанных с медиасерверами или веб-хостингом, возможно, стоит рассмотреть модули большего объёма, если они поддерживаются вашим устройством.

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