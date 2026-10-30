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Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO)

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Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418565
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO)

Тип поставки, которым обладает память AMD R7432G2606U2S-UO - OEM. Гарантийный срок отличается продолжительностью и составляет 24 месяца. При проведении тестовых испытаний латентность составила CL16. Задержка равна 19-19-19-43, а скорость - 2666 МГц. Напряжение достигает 1.2 В. Работа памяти осуществляется в двухканальном режиме. Производитель наделил модуль AMD R7432G2606U2S-UO 32 Гб памяти. Такой вариант станет оптимальным решением для любого производительного компьютера. Тут не реализована поддержка Error Checking and Correction. Количество контактов равно 288-pin, а показатель скорости тут PC4-21300. Форм-фактор памяти DIMM.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Тип поставки, которым обладает память AMD R7432G2606U2S-UO - OEM. Гарантийный срок отличается продолжительностью и составляет 24 месяца. При проведении тестовых испытаний латентность составила CL16. Задержка равна 19-19-19-43, а скорость - 2666 МГц. Напряжение достигает 1.2 В. Работа памяти осуществляется в двухканальном режиме. Производитель наделил модуль AMD R7432G2606U2S-UO 32 Гб памяти. Такой вариант станет оптимальным решением для любого производительного компьютера. Тут не реализована поддержка Error Checking and Correction. Количество контактов равно 288-pin, а показатель скорости тут PC4-21300. Форм-фактор памяти DIMM.
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Отзывы


Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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