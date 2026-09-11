Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 32Gb 3600Mhz (KF436C17BBK4/32)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 32Gb 3600Mhz (KF436C17BBK4/32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти рассчитан на энтузиастов и геймеров, собирающих мощную систему для игр в высоком разрешении и профессиональных задач. Общий объём в 32 ГБ с высокой эффективной частотой делает его отличным выбором для комфортной работы с тяжёлыми играми, потоковой трансляцией, а также для монтажа видео и 3D-рендеринга. Он предлагает сбалансированное сочетание объёма и скорости, что выгодно отличает его от базовых офисных комплектов и при этом не несёт излишней премиальной надбавки, как у топовых оверклокерских решений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули памяти стандарта DDR4, который является зрелым и оптимальным по соотношению цены и производительности для современных платформ. Это означает совместимость с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD последних лет, но несовместимость со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что комплект предназначен для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырёх модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и скорость обработки данных в профессиональных приложениях. Для большинства пользователей такой связки объёма и скорости более чем достаточно, чтобы забыть о подтормаживаниях даже при одновременной работе с десятками вкладок браузера, игрой и фоновыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей имеют основное значение CL17, что в сочетании с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка технологии Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически и безопасно загрузить профиль разгона в BIOS материнской платы и сразу получить заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4), поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и современный многоядерный процессор. Важно помнить, что на некоторых платах с четырьмя слотами установка сразу четырёх модулей может потребовать небольшого увеличения напряжения контроллера памяти для стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами агрессивного дизайна из серии Beast. Их задача - эффективно рассеивать тепло при длительных нагрузках, что способствует стабильности работы на высоких частотах. Высота планок не является экстремальной, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для тех, кто ценит чистый, лаконичный вид системного блока без лишней иллюминации.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из четырёх идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима на большинстве материнских плат, который практически удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критично для игровой и профессиональной производительности. Установка всех четырёх планок позволяет задействовать все слоты, поэтому дальнейшее расширение объёма без замены комплекта будет невозможно - это стоит учитывать на перспективу.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с платформой - убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для другого поколения памяти. Для работы на частоте 3600 МГц через XMP требуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы и процессора; на самых бюджетных платах может работать только на стандартных для процессора частотах (например, 2666 или 3200 МГц). Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто сразу хочет получить большой, быстрый и готовый к работе объём памяти для мощной игровой или рабочей станции без излишеств в виде подсветки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Samsung 32Gb SO-DIMM DDR5 SEC (PC5-38400...
-
В наличииЦена 45 870 руб.11468 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 32GB DDR5 5600 DIMM (AD5U560032G-S)
-
В наличииЦена 46 200 руб.11550 руб. в СплитОперативная память Kingston FURY Beast Black RGB XMP CL40 DDR 5 ...
-
В наличииЦена 50 570 руб.12643 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 51 320 руб.12830 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast Black 32GB DIMM (KF5...
-
В наличииЦена 52 000 руб.13000 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 53 030 руб.13258 руб. в СплитОперативная память DDR4 HPE 32Gb 2933MHz (P00924-B21)
-
В наличииЦена 53 030 руб.13258 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 32Gb 5200MHz (KF552C40BBK2-32)
-
В наличииЦена 53 560 руб.13390 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 54 286 руб.13572 руб. в СплитОперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB),...
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-5600 32GB (PSD532G56002)
-
В наличииЦена 54 630 руб.13658 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-7400 32GB (PVV532G740C36K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти рассчитан на энтузиастов и геймеров, собирающих мощную систему для игр в высоком разрешении и профессиональных задач. Общий объём в 32 ГБ с высокой эффективной частотой делает его отличным выбором для комфортной работы с тяжёлыми играми, потоковой трансляцией, а также для монтажа видео и 3D-рендеринга. Он предлагает сбалансированное сочетание объёма и скорости, что выгодно отличает его от базовых офисных комплектов и при этом не несёт излишней премиальной надбавки, как у топовых оверклокерских решений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули памяти стандарта DDR4, который является зрелым и оптимальным по соотношению цены и производительности для современных платформ. Это означает совместимость с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD последних лет, но несовместимость со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что комплект предназначен для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырёх модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и скорость обработки данных в профессиональных приложениях. Для большинства пользователей такой связки объёма и скорости более чем достаточно, чтобы забыть о подтормаживаниях даже при одновременной работе с десятками вкладок браузера, игрой и фоновыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей имеют основное значение CL17, что в сочетании с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка технологии Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически и безопасно загрузить профиль разгона в BIOS материнской платы и сразу получить заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4), поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и современный многоядерный процессор. Важно помнить, что на некоторых платах с четырьмя слотами установка сразу четырёх модулей может потребовать небольшого увеличения напряжения контроллера памяти для стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами агрессивного дизайна из серии Beast. Их задача - эффективно рассеивать тепло при длительных нагрузках, что способствует стабильности работы на высоких частотах. Высота планок не является экстремальной, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для тех, кто ценит чистый, лаконичный вид системного блока без лишней иллюминации.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из четырёх идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима на большинстве материнских плат, который практически удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критично для игровой и профессиональной производительности. Установка всех четырёх планок позволяет задействовать все слоты, поэтому дальнейшее расширение объёма без замены комплекта будет невозможно - это стоит учитывать на перспективу.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с платформой - убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для другого поколения памяти. Для работы на частоте 3600 МГц через XMP требуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы и процессора; на самых бюджетных платах может работать только на стандартных для процессора частотах (например, 2666 или 3200 МГц). Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто сразу хочет получить большой, быстрый и готовый к работе объём памяти для мощной игровой или рабочей станции без излишеств в виде подсветки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 32Gb 3600Mhz (KF436C17BBK4/32)