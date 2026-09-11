Описание товара Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 32Gb 3600Mhz (KF436C17BBK4/32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти рассчитан на энтузиастов и геймеров, собирающих мощную систему для игр в высоком разрешении и профессиональных задач. Общий объём в 32 ГБ с высокой эффективной частотой делает его отличным выбором для комфортной работы с тяжёлыми играми, потоковой трансляцией, а также для монтажа видео и 3D-рендеринга. Он предлагает сбалансированное сочетание объёма и скорости, что выгодно отличает его от базовых офисных комплектов и при этом не несёт излишней премиальной надбавки, как у топовых оверклокерских решений.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули памяти стандарта DDR4, который является зрелым и оптимальным по соотношению цены и производительности для современных платформ. Это означает совместимость с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD последних лет, но несовместимость со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что комплект предназначен для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырёх модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и скорость обработки данных в профессиональных приложениях. Для большинства пользователей такой связки объёма и скорости более чем достаточно, чтобы забыть о подтормаживаниях даже при одновременной работе с десятками вкладок браузера, игрой и фоновыми программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модулей имеют основное значение CL17, что в сочетании с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка технологии Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически и безопасно загрузить профиль разгона в BIOS материнской платы и сразу получить заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4), поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и современный многоядерный процессор. Важно помнить, что на некоторых платах с четырьмя слотами установка сразу четырёх модулей может потребовать небольшого увеличения напряжения контроллера памяти для стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами агрессивного дизайна из серии Beast. Их задача - эффективно рассеивать тепло при длительных нагрузках, что способствует стабильности работы на высоких частотах. Высота планок не является экстремальной, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для тех, кто ценит чистый, лаконичный вид системного блока без лишней иллюминации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из четырёх идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима на большинстве материнских плат, который практически удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критично для игровой и профессиональной производительности. Установка всех четырёх планок позволяет задействовать все слоты, поэтому дальнейшее расширение объёма без замены комплекта будет невозможно - это стоит учитывать на перспективу.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с платформой - убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для другого поколения памяти. Для работы на частоте 3600 МГц через XMP требуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы и процессора; на самых бюджетных платах может работать только на стандартных для процессора частотах (например, 2666 или 3200 МГц). Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто сразу хочет получить большой, быстрый и готовый к работе объём памяти для мощной игровой или рабочей станции без излишеств в виде подсветки.