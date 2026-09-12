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Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32)

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Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) - фото 1
Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) - фото 2
Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) - фото 1
  • Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) - фото 2
  • Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661401
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х2
Вес, кг.
2.13

Описание товара Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект из двух модулей DDR4 суммарным объёмом 32 ГБ ориентирован на опытных пользователей, которые хотят собрать мощный и долговечный компьютер для ресурсоёмких задач. Он идеально подойдёт для современных игровых ПК, обеспечивая плавный геймплей даже в требовательных проектах, а также для рабочих станций, занятых монтажом видео, 3D-рендерингом или работой с виртуальными машинами. Для офисной работы или базового домашнего ПК этот объём и скорость избыточны, но для серьёзной многозадачности и сложных вычислений они предоставляют отличный запас на годы вперёд.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены исключительно для настольных материнских плат, их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Каждая планка в комплекте имеет объём 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц относится к высокому диапазону для платформы DDR4 и заметно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в небольшом, но стабильном приросте кадров в секунду, особенно при использовании мощной видеокарты, а в профессиональных приложениях - в ускорении обработки больших файлов и повышении общей отзывчивости системы при переключении между программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой памяти составляет 16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт сбалансированный показатель латентности. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для модулей DDR4, работающих на повышенных частотах. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с оптимизированными настройками и выйти на заявленные параметры 3200 МГц и CL16 без ручного разгона, обеспечивая заявленную производительность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD (AM4, AM5), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с поддержкой таких частот и материнская плата среднего или высокого уровня, базовые модели могут ограничивать максимальную скорость.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе. Компактная высота планок практически исключает риск конфликта с массивными процессорными кулерами, что делает комплект универсальным для большинства корпусов. Подсветка отсутствует, что будет плюсом для пользователей, которые ценят минимализм и не планируют создавать сборку с RGB-освещением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR3 или DDR5, поэтому проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированной сборки игрового или рабочего ПК, где важны и объём, и скорость; тем, кто планирует экстремальный разгон или ищет максимально бюджетный вариант для офиса, стоит рассмотреть другие модели.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект из двух модулей DDR4 суммарным объёмом 32 ГБ ориентирован на опытных пользователей, которые хотят собрать мощный и долговечный компьютер для ресурсоёмких задач. Он идеально подойдёт для современных игровых ПК, обеспечивая плавный геймплей даже в требовательных проектах, а также для рабочих станций, занятых монтажом видео, 3D-рендерингом или работой с виртуальными машинами. Для офисной работы или базового домашнего ПК этот объём и скорость избыточны, но для серьёзной многозадачности и сложных вычислений они предоставляют отличный запас на годы вперёд.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены исключительно для настольных материнских плат, их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Каждая планка в комплекте имеет объём 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц относится к высокому диапазону для платформы DDR4 и заметно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в небольшом, но стабильном приросте кадров в секунду, особенно при использовании мощной видеокарты, а в профессиональных приложениях - в ускорении обработки больших файлов и повышении общей отзывчивости системы при переключении между программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой памяти составляет 16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт сбалансированный показатель латентности. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для модулей DDR4, работающих на повышенных частотах. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с оптимизированными настройками и выйти на заявленные параметры 3200 МГц и CL16 без ручного разгона, обеспечивая заявленную производительность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD (AM4, AM5), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с поддержкой таких частот и материнская плата среднего или высокого уровня, базовые модели могут ограничивать максимальную скорость.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе. Компактная высота планок практически исключает риск конфликта с массивными процессорными кулерами, что делает комплект универсальным для большинства корпусов. Подсветка отсутствует, что будет плюсом для пользователей, которые ценят минимализм и не планируют создавать сборку с RGB-освещением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR3 или DDR5, поэтому проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированной сборки игрового или рабочего ПК, где важны и объём, и скорость; тем, кто планирует экстремальный разгон или ищет максимально бюджетный вариант для офиса, стоит рассмотреть другие модели.

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Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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