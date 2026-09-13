Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BWEA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, собирающих современную высокопроизводительную систему. Частота 6400 МГц и низкие тайминги гарантируют высокий FPS и плавность в требовательных AAA-играх, а 16 ГБ объёма хватит для комфортного гейминга вместе с работой в фоне стримингового софта или браузера. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет выжать максимум из новых платформ Intel и AMD, не переплачивая за экстремальные и менее востребованные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует последнее поколение памяти – DDR5, которое обеспечивает значительно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это стандарт DIMM для настольных компьютеров, что означает его несовместимость со слотами для DDR4 и ноутбучными форм-факторами SO-DIMM. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, что является хорошим стартовым вариантом для игрового ПК. Рабочая частота 6400 МГц – это сбалансированный и производительный показатель для DDR5, напрямую влияющий на скорость обмена данными с процессором. В играх, особенно на платформах AMD Ryzen 7000, такая высокая частота ощутимо снижает задержки и поднимает минимальный FPS, делая геймплей стабильнее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL32, что указывает на низкую латентность в сочетании с высокой частотой, обеспечивая отзывчивость системы. Для работы на заявленной скорости модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически установить нужные частоту, тайминги и напряжение (обычно 1.4 В) простым выбором опции в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложных ручных настроек и гарантирует стабильную работу.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel 600/700 серий и AMD AM5. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты 6400 МГц зависит от возможностей материнской платы и встроенного контроллера памяти процессора. Для полной совместимости и стабильной работы на высоких частотах рекомендуется установить последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена эффективным алюминиевым радиатором, который отводит тепло от чипов при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность. Его дизайн также включает адресуемую RGB-подсветку, синхронизируемую с фирменным ПО материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания единой световой схемы в корпусе. Высота радиатора умеренная, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который удваивает пропускную способность и сильно повышает производительность в играх и приложениях, необходимо установить две одинаковые планки в правильные слоты на материнской плате. Поэтому для большинства современных систем рекомендуется сразу приобретать комплект из двух модулей либо докупать второй абсолютно такой же в будущем.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и нераскрытый потенциал производительности вашей платформы. Для сборки с нуля лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6400 МГц в спецификациях QVL. Также помните, что радиатор с подсветкой может не подойти для очень компактных корпусов или систем с нестандартным охлаждением. Этот модуль – отличный выбор для поэтапного апгрейда или стартовой сборки с последующим добавлением второй идентичной планки для выхода на двухканальный режим и максимальную скорость.