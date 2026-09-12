Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade Black RGB Gaming DDR5 16GB (KF572C38RSA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для сборки производительных настольных систем, нацеленных на высокий FPS в современных играх и быструю работу с требовательными приложениями. Комплект объемом 16 ГБ закрывает потребности геймеров и энтузиастов в многозадачности, например, при стриминге или работе с графикой, хотя для профессионального монтажа видео и 3D-рендеринга больших сцен лучше сразу рассматривать комплекты из 32 ГБ и более. Память серии Renegade позиционируется как решение для разгона, предлагая отличный баланс между высокой частотой и приемлемыми таймингами для DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который является новым поколением после DDR4 и приносит существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Важно понимать, что физически DDR5 несовместима со слотами для DDR4 или более старых стандартов. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольного компьютера, и она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для игровой или рабочей системы. Номинальная частота 7200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх, особенно на платформах с процессорами, чувствительными к скорости памяти, и на скорость загрузки уровней. В повседневных задачах, таких как работа с браузером и офисными приложениями, разница с более медленными модулями может быть не столь заметна, но в играх и специализированном софте высокая частота дает ощутимый выигрыш в отзывчивости.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг CL38 при частоте 7200 МГц является сбалансированным показателем для DDR5, что означает достаточно низкую задержку при такой высокой скорости работы. Рабочее напряжение 1.45 В является типичным для высокочастотных модулей DDR5. Для простой активации заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и официально поддерживает столь высокие частоты, так как на слабых платах или с некоторыми процессорами достижение стабильной работы на 7200 МГц может потребовать ручной настройки или оказаться невозможным.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке и разгоне. Высота планки с радиатором может создать помеху при установке под очень крупные башенные кулеры процессора, поэтому этот момент стоит проверить заранее. Адресуемая RGB-подсветка позволяет интегрировать память в общую систему освещения сборки, синхронизируя ее с материнскими платами через ПО Kingston Fury CTRL или совместимые технологии вроде ASUS Aura Sync.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке представлен один модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность памяти и производительность системы, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в правильные слоты материнской платы, как правило, обозначенные одним цветом. Докупать к этому модулю еще один для создания двухканального режима рекомендуется, но стоит выбирать максимально похожую планку из той же серии для гарантии совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5. Высокая частота 7200 МГц является экстремальным значением, и ее стабильная работа сильно зависит от возможностей материнской платы и качества контроллера памяти в процессоре (IMC). Перед покупкой сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Этот модуль станет отличным выбором для геймера и энтузиаста, собирающего быструю систему с нуля, но для бюджетной сборки или простого апгрейда старого ПК он не подойдет из-за требований к платформе и относительно высокой стоимости.