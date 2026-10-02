Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти идеально подойдет для пользователей, которым необходим солидный объем для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным решением для апгрейда офисного или домашнего ПК, превратив его в надежную рабочую станцию для обработки больших таблиц, программирования или работы с десятками вкладок в браузере без тормозов. Для современных игр он предоставляет достаточный запас, хотя энтузиасты, стремящиеся к максимальному FPS в киберспортивных дисциплинах, могут обратить внимание на комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что память совместима только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими DDR4, что исключает ошибку при установке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК с форм-фактором SO-DIMM такая планка физически не установится.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает большой объем в 32 ГБ, что является оптимальным решением для профессиональных задач и комфортной многозадачности. Частота 3200 МГц относится к популярному и сбалансированному сегменту, обеспечивая заметный прирост отзывчивости системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц. В повседневном использовании, играх и большинстве приложений эта скорость позволит полностью раскрыть потенциал современных процессоров, минимизировав простои при загрузке уровней и переключении между программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В представляют собой хороший баланс между скоростью и стабильностью для частоты 3200 МГц. Поддержка профиля Intel XMP 2.0 является ключевой особенностью, позволяя автоматически получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек в BIOS. Для пользователей это означает простоту: достаточно активировать один параметр, чтобы система заработала на оптимальной скорости, а не на стандартных низких частотах.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и совместимый процессор. Важно помнить, что на самых бюджетных платах с ограниченными возможностями память может запуститься на более низкой, стандартной частоте, поэтому проверка спецификаций материнской платы перед покупкой обязательна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен низкопрофильным радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Его скромная высота является значительным преимуществом, так как исключает потенциальные конфликты установки с крупными башенными или массивными процессорными кулерами, что особенно актуально для компактных корпусов. Дизайн лаконичный и без подсветки, что делает память отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется сразу покупать парный комплект или точно такую же модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является одиночная поставка модуля: для двухканального режима, критически важного для игр и производительных задач, нужна вторая планка. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP и частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на меньшей скорости. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто хочет сразу получить большой объем для работы или начать сборку системы с перспективой быстрого добавления второго модуля, но не готов переплачивать за высокочастотные комплекты с RGB-подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 660 руб.7415 руб. в СплитПамять оперативная 16GB Crucial DDR5 5600 SO DIMM Classic OEM (C...
-
В наличииЦена 29 670 руб.7418 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM (KVR56...
-
В наличииЦена 29 740 руб.7435 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB PC25600 (AD4U320032G22-SGN)
-
В наличииЦена 30 690 руб.7673 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB 4600MT/s DDR4 KF446C19RB2AK2/16...
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 16Gb 5600MHz pc-4480...
-
В наличииЦена 32 050 руб.8013 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
-
В наличииЦена 32 350 руб.8088 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C8S)
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200MHz (CT32G4SFD832A)
-
В наличииЦена 35 020 руб.8755 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black CL40 16Gb PC44...
-
В наличииЦена 39 280 руб.9820 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 40 820 руб.10205 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 41 560 руб.10390 руб. в СплитПамять оперативная Digma DDR5 32GB 4800MHz (DGMAS54800032D)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти идеально подойдет для пользователей, которым необходим солидный объем для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным решением для апгрейда офисного или домашнего ПК, превратив его в надежную рабочую станцию для обработки больших таблиц, программирования или работы с десятками вкладок в браузере без тормозов. Для современных игр он предоставляет достаточный запас, хотя энтузиасты, стремящиеся к максимальному FPS в киберспортивных дисциплинах, могут обратить внимание на комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что память совместима только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими DDR4, что исключает ошибку при установке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК с форм-фактором SO-DIMM такая планка физически не установится.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает большой объем в 32 ГБ, что является оптимальным решением для профессиональных задач и комфортной многозадачности. Частота 3200 МГц относится к популярному и сбалансированному сегменту, обеспечивая заметный прирост отзывчивости системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц. В повседневном использовании, играх и большинстве приложений эта скорость позволит полностью раскрыть потенциал современных процессоров, минимизировав простои при загрузке уровней и переключении между программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В представляют собой хороший баланс между скоростью и стабильностью для частоты 3200 МГц. Поддержка профиля Intel XMP 2.0 является ключевой особенностью, позволяя автоматически получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек в BIOS. Для пользователей это означает простоту: достаточно активировать один параметр, чтобы система заработала на оптимальной скорости, а не на стандартных низких частотах.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и совместимый процессор. Важно помнить, что на самых бюджетных платах с ограниченными возможностями память может запуститься на более низкой, стандартной частоте, поэтому проверка спецификаций материнской платы перед покупкой обязательна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен низкопрофильным радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Его скромная высота является значительным преимуществом, так как исключает потенциальные конфликты установки с крупными башенными или массивными процессорными кулерами, что особенно актуально для компактных корпусов. Дизайн лаконичный и без подсветки, что делает память отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется сразу покупать парный комплект или точно такую же модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является одиночная поставка модуля: для двухканального режима, критически важного для игр и производительных задач, нужна вторая планка. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP и частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на меньшей скорости. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто хочет сразу получить большой объем для работы или начать сборку системы с перспективой быстрого добавления второго модуля, но не готов переплачивать за высокочастотные комплекты с RGB-подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32)