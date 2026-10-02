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Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32)

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Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) - фото 4
Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-19-19
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646502
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-19-19
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдет для пользователей, которым необходим солидный объем для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным решением для апгрейда офисного или домашнего ПК, превратив его в надежную рабочую станцию для обработки больших таблиц, программирования или работы с десятками вкладок в браузере без тормозов. Для современных игр он предоставляет достаточный запас, хотя энтузиасты, стремящиеся к максимальному FPS в киберспортивных дисциплинах, могут обратить внимание на комплекты с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что память совместима только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими DDR4, что исключает ошибку при установке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК с форм-фактором SO-DIMM такая планка физически не установится.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает большой объем в 32 ГБ, что является оптимальным решением для профессиональных задач и комфортной многозадачности. Частота 3200 МГц относится к популярному и сбалансированному сегменту, обеспечивая заметный прирост отзывчивости системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц. В повседневном использовании, играх и большинстве приложений эта скорость позволит полностью раскрыть потенциал современных процессоров, минимизировав простои при загрузке уровней и переключении между программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В представляют собой хороший баланс между скоростью и стабильностью для частоты 3200 МГц. Поддержка профиля Intel XMP 2.0 является ключевой особенностью, позволяя автоматически получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек в BIOS. Для пользователей это означает простоту: достаточно активировать один параметр, чтобы система заработала на оптимальной скорости, а не на стандартных низких частотах.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и совместимый процессор. Важно помнить, что на самых бюджетных платах с ограниченными возможностями память может запуститься на более низкой, стандартной частоте, поэтому проверка спецификаций материнской платы перед покупкой обязательна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Его скромная высота является значительным преимуществом, так как исключает потенциальные конфликты установки с крупными башенными или массивными процессорными кулерами, что особенно актуально для компактных корпусов. Дизайн лаконичный и без подсветки, что делает память отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется сразу покупать парный комплект или точно такую же модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является одиночная поставка модуля: для двухканального режима, критически важного для игр и производительных задач, нужна вторая планка. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP и частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на меньшей скорости. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто хочет сразу получить большой объем для работы или начать сборку системы с перспективой быстрого добавления второго модуля, но не готов переплачивать за высокочастотные комплекты с RGB-подсветкой.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston 32GB DDR4 (KF432C16RB2/32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-19-19
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдет для пользователей, которым необходим солидный объем для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным решением для апгрейда офисного или домашнего ПК, превратив его в надежную рабочую станцию для обработки больших таблиц, программирования или работы с десятками вкладок в браузере без тормозов. Для современных игр он предоставляет достаточный запас, хотя энтузиасты, стремящиеся к максимальному FPS в киберспортивных дисциплинах, могут обратить внимание на комплекты с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что память совместима только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими DDR4, что исключает ошибку при установке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК с форм-фактором SO-DIMM такая планка физически не установится.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает большой объем в 32 ГБ, что является оптимальным решением для профессиональных задач и комфортной многозадачности. Частота 3200 МГц относится к популярному и сбалансированному сегменту, обеспечивая заметный прирост отзывчивости системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц. В повседневном использовании, играх и большинстве приложений эта скорость позволит полностью раскрыть потенциал современных процессоров, минимизировав простои при загрузке уровней и переключении между программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В представляют собой хороший баланс между скоростью и стабильностью для частоты 3200 МГц. Поддержка профиля Intel XMP 2.0 является ключевой особенностью, позволяя автоматически получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек в BIOS. Для пользователей это означает простоту: достаточно активировать один параметр, чтобы система заработала на оптимальной скорости, а не на стандартных низких частотах.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и совместимый процессор. Важно помнить, что на самых бюджетных платах с ограниченными возможностями память может запуститься на более низкой, стандартной частоте, поэтому проверка спецификаций материнской платы перед покупкой обязательна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Его скромная высота является значительным преимуществом, так как исключает потенциальные конфликты установки с крупными башенными или массивными процессорными кулерами, что особенно актуально для компактных корпусов. Дизайн лаконичный и без подсветки, что делает память отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется сразу покупать парный комплект или точно такую же модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является одиночная поставка модуля: для двухканального режима, критически важного для игр и производительных задач, нужна вторая планка. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP и частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на меньшей скорости. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто хочет сразу получить большой объем для работы или начать сборку системы с перспективой быстрого добавления второго модуля, но не готов переплачивать за высокочастотные комплекты с RGB-подсветкой.

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