Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb (2x16Gb) PC25600 3200MHz CL22 SO-DIMM (KF432S20IBK2/32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb (2x16Gb) PC25600 3200MHz CL22 SO-DIMM (KF432S20IBK2/32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем, которым требуется значительный прирост производительности для работы в многозадачном режиме. Он станет отличным выбором для модернизации домашнего или офисного лэптопа, испытывающего нехватку ОЗУ при одновременной работе с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и лёгкими графическими редакторами. Хотя скорости и таймингов этой памяти может быть недостаточно для профессионального монтажа видео или требовательных игр на максимальных настройках, она полностью закроет потребности в плавной повседневной работе и позволит запускать более современные приложения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули оперативной памяти стандарта DDR4, которые предлагают улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который значительно компактнее стандартных десктопных планок. Это означает, что данные модули предназначены исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующими слотами. Установить их в обычный настольный компьютер физически невозможно, что важно учитывать при покупке.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти - более чем достаточно для абсолютного большинства пользовательских задач на ноутбуке. Заявленная частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между программами и плавности работы в средах с виртуализацией. Для офисной работы, веб-серфинга и потребления контента такой объём и скорость создают большой запас на будущее, избавляя от ощущения "тормозов" при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для ноутбучных модулей DDR4 на частоте 3200 МГц и указывает на не самую низкую латентность. В паре с частотой это даёт сбалансированную производительность, которая не требует высокого напряжения и остаёста стабильной. Данные модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать их максимальную частоту в 3200 МГц при условии поддержки со стороны ноутбука или материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Память совместима с ноутбуками и платформами, использующими процессоры Intel и AMD поколений, поддерживающих стандарт DDR4. Критически важно перед покупкой убедиться, что ваш ноутбук имеет свободные слоты SO-DIMM и поддерживает частоту 3200 МГц, так как многие бюджетные и старые модели могут работать только на штатных для процессора частотах, например, 2666 МГц. Также необходимо проверить максимальный поддерживаемый объём памяти на канал, указанный в спецификациях устройства, чтобы избежать проблем с распознаванием всего комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти не оснащены радиаторами, что является стандартной практикой для большинства ноутбучных решений, где важна компактность и низкое энергопотребление. В условиях ограниченного пространства внутри корпуса лэптопа этого достаточно для стабильной работы на заявленных характеристиках при умеренных нагрузках. Отсутствие радиаторов и подсветки делает планки максимально низкопрофильными, что гарантирует их совместимость с любым ноутбуком, независимо от компоновки внутренних компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы, который в ноутбуках и настольных системах может значительно повысить производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы по сравнению с одноканальной конфигурацией. Устанавливать такие модули рекомендуется в парные слоты, которые обычно обозначаются одним цветом или указаны в руководстве к материнской плате ноутбука.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это совместимость исключительно с ноутбучными платформами (SO-DIMM). Убедитесь, что ваш ноутбук изначально использует DDR4, а не DDR3, так как эти поколения физически и электрически несовместимы. Даже при поддержке XMP заявленная частота 3200 МГц может не быть достигнута, если процессор или чипсет ноутбука накладывают более низкий лимит - в таком случае память будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой платформой. Этот комплект - разумный выбор для комплексного апгрейда ноутбука, где важны и объём, и скорость, но не стоит ожидать от него рекордных результатов в синтетических тестах из-за не самых агрессивных таймингов.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем, которым требуется значительный прирост производительности для работы в многозадачном режиме. Он станет отличным выбором для модернизации домашнего или офисного лэптопа, испытывающего нехватку ОЗУ при одновременной работе с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и лёгкими графическими редакторами. Хотя скорости и таймингов этой памяти может быть недостаточно для профессионального монтажа видео или требовательных игр на максимальных настройках, она полностью закроет потребности в плавной повседневной работе и позволит запускать более современные приложения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули оперативной памяти стандарта DDR4, которые предлагают улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который значительно компактнее стандартных десктопных планок. Это означает, что данные модули предназначены исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующими слотами. Установить их в обычный настольный компьютер физически невозможно, что важно учитывать при покупке.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти - более чем достаточно для абсолютного большинства пользовательских задач на ноутбуке. Заявленная частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между программами и плавности работы в средах с виртуализацией. Для офисной работы, веб-серфинга и потребления контента такой объём и скорость создают большой запас на будущее, избавляя от ощущения "тормозов" при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для ноутбучных модулей DDR4 на частоте 3200 МГц и указывает на не самую низкую латентность. В паре с частотой это даёт сбалансированную производительность, которая не требует высокого напряжения и остаёста стабильной. Данные модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать их максимальную частоту в 3200 МГц при условии поддержки со стороны ноутбука или материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Память совместима с ноутбуками и платформами, использующими процессоры Intel и AMD поколений, поддерживающих стандарт DDR4. Критически важно перед покупкой убедиться, что ваш ноутбук имеет свободные слоты SO-DIMM и поддерживает частоту 3200 МГц, так как многие бюджетные и старые модели могут работать только на штатных для процессора частотах, например, 2666 МГц. Также необходимо проверить максимальный поддерживаемый объём памяти на канал, указанный в спецификациях устройства, чтобы избежать проблем с распознаванием всего комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти не оснащены радиаторами, что является стандартной практикой для большинства ноутбучных решений, где важна компактность и низкое энергопотребление. В условиях ограниченного пространства внутри корпуса лэптопа этого достаточно для стабильной работы на заявленных характеристиках при умеренных нагрузках. Отсутствие радиаторов и подсветки делает планки максимально низкопрофильными, что гарантирует их совместимость с любым ноутбуком, независимо от компоновки внутренних компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы, который в ноутбуках и настольных системах может значительно повысить производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы по сравнению с одноканальной конфигурацией. Устанавливать такие модули рекомендуется в парные слоты, которые обычно обозначаются одним цветом или указаны в руководстве к материнской плате ноутбука.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это совместимость исключительно с ноутбучными платформами (SO-DIMM). Убедитесь, что ваш ноутбук изначально использует DDR4, а не DDR3, так как эти поколения физически и электрически несовместимы. Даже при поддержке XMP заявленная частота 3200 МГц может не быть достигнута, если процессор или чипсет ноутбука накладывают более низкий лимит - в таком случае память будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой платформой. Этот комплект - разумный выбор для комплексного апгрейда ноутбука, где важны и объём, и скорость, но не стоит ожидать от него рекордных результатов в синтетических тестах из-за не самых агрессивных таймингов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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