Память оперативная Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 KF432C16BB2AK4/32 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 KF432C16BB2AK4/32 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти ориентирован на геймеров и энтузиастов, которые собирают или модернизируют мощный настольный компьютер. Общий объем в 32 ГБ, распределенный на четыре планки, идеально подходит для современных игр в разрешении 1440p и 4K, где требуется не только высокая частота, но и большой запас памяти для фоновых задач, стриминга или работы с голосовым чатом. Он также станет отличным выбором для пользователей, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием или работающих с виртуальными машинами, обеспечивая плавную многозадачность без подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что модули предназначены для установки в настольные материнские платы, и они физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объем, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная частота в 3200 МГц обеспечивает отличный баланс между скоростью и стабильностью, заметно увеличивая количество кадров в секунду в играх, чувствительных к латентности памяти, и ускоряя загрузку уровней и текстур. Такой объем и скорость позволяют одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера, тяжелые приложения Adobe и фоновые службы без необходимости выгрузки данных на медленный диск.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL16, что указывает на низкую задержку отклика и хорошо сочетается с частотой 3200 МГц для высокой общей производительности. Для простоты настройки комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с оптимальными настройками частоты, таймингов и рабочего напряжения 1.35 В, избавляя пользователя от ручного разгона. Это гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках на совместимых материнских платах.
Совместимость с платформой
Память совместима с большинством материнских плат для процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих DDR4 и четыре слота DIMM. Однако для активации профиля XMP на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы ваша материнская плата и процессор официально поддерживали такой режим; на некоторых базовых чипсетах максимальная частота может быть ограничена. Рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы и убедиться, что установлена актуальная версия BIOS для обеспечения максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен стильным алюминиевым радиатором серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильная конструкция радиаторов минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Яркая адресуемая RGB-подсветка на верхней кромке может быть синхронизирована с фирменным программным обеспечением материнских плат основных производителей, позволяя создать гармоничное световое шоу в корпусе с прозрачной стенкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального или, на поддерживаемых платформах, четырехканального режима работы. Это значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в ее руководстве; докупать отдельные планки к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что модули DDR4 несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5 ни физически, ни электрически. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходим соответствующий процессор и материнская плата, так как на некоторых бюджетных чипсетах память может работать на меньшей, стандартной частоте. Высокие радиаторы с RGB-подсветкой могут конфликтовать с массивными башенными кулерами, поэтому проверьте зазоры в вашем корпусе. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для мощной игровой или рабочей сборки, но если вы не планируете использовать RGB и хотите сэкономить, можно рассмотреть версию без подсветки, а для сугубо офисных задач достаточно более простых модулей с меньшим объемом и частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти ориентирован на геймеров и энтузиастов, которые собирают или модернизируют мощный настольный компьютер. Общий объем в 32 ГБ, распределенный на четыре планки, идеально подходит для современных игр в разрешении 1440p и 4K, где требуется не только высокая частота, но и большой запас памяти для фоновых задач, стриминга или работы с голосовым чатом. Он также станет отличным выбором для пользователей, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием или работающих с виртуальными машинами, обеспечивая плавную многозадачность без подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что модули предназначены для установки в настольные материнские платы, и они физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объем, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная частота в 3200 МГц обеспечивает отличный баланс между скоростью и стабильностью, заметно увеличивая количество кадров в секунду в играх, чувствительных к латентности памяти, и ускоряя загрузку уровней и текстур. Такой объем и скорость позволяют одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера, тяжелые приложения Adobe и фоновые службы без необходимости выгрузки данных на медленный диск.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL16, что указывает на низкую задержку отклика и хорошо сочетается с частотой 3200 МГц для высокой общей производительности. Для простоты настройки комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с оптимальными настройками частоты, таймингов и рабочего напряжения 1.35 В, избавляя пользователя от ручного разгона. Это гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках на совместимых материнских платах.
Совместимость с платформой
Память совместима с большинством материнских плат для процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих DDR4 и четыре слота DIMM. Однако для активации профиля XMP на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы ваша материнская плата и процессор официально поддерживали такой режим; на некоторых базовых чипсетах максимальная частота может быть ограничена. Рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы и убедиться, что установлена актуальная версия BIOS для обеспечения максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен стильным алюминиевым радиатором серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильная конструкция радиаторов минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Яркая адресуемая RGB-подсветка на верхней кромке может быть синхронизирована с фирменным программным обеспечением материнских плат основных производителей, позволяя создать гармоничное световое шоу в корпусе с прозрачной стенкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального или, на поддерживаемых платформах, четырехканального режима работы. Это значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в ее руководстве; докупать отдельные планки к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что модули DDR4 несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5 ни физически, ни электрически. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходим соответствующий процессор и материнская плата, так как на некоторых бюджетных чипсетах память может работать на меньшей, стандартной частоте. Высокие радиаторы с RGB-подсветкой могут конфликтовать с массивными башенными кулерами, поэтому проверьте зазоры в вашем корпусе. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для мощной игровой или рабочей сборки, но если вы не планируете использовать RGB и хотите сэкономить, можно рассмотреть версию без подсветки, а для сугубо офисных задач достаточно более простых модулей с меньшим объемом и частотой.
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