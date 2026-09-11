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Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K)

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Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 1
Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 2
Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 3
Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 4
Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 5
Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 6
Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40
  • Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 1
  • Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 2
  • Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 3
  • Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 4
  • Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 5
  • Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 6
  • Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557231
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
30

Описание товара Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 объемом 32 ГБ отлично подходит для пользователей, создающих современный ПК для комфортной работы и универсального гейминга. Он предлагает достаточный запас оперативной памяти для многозадачности с десятками вкладок браузера, одновременной работы с офисными пакетами и графическими редакторами, а также для большинства современных игр на высоких настройках. Для профессиональных задач, связанных с рендерингом сложных 3D-сцен или работой с огромными видеофайлами в 4K и выше, возможно, стоит рассмотреть комплекты с большим объемом, но для домашней и игровой системы эти 32 ГБ являются надежным и сбалансированным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и приносит значительные улучшения в пропускной способности и энергоэффективности. Это означает совместимость только с новыми платформами, оснащенными слотами под DDR5, и несовместимость с устаревшими материнскими платами под DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что память предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - этого более чем достаточно для любых повседневных и большинства игровых задач. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и обработке данных в требовательных приложениях. Переход с DDR4 на DDR5 с такой частотой будет особенно заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти и пропускной способности, например, при работе в профессиональных пакетах для монтажа или архивировании больших объемов данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевым параметром латентности для этого комплекта являются тайминги, которые, вероятно, соответствуют базовым настройкам DDR5, обеспечивая стабильную работу. Память работает на пониженном напряжении по сравнению с предыдущими поколениями, что способствует общей энергоэффективности системы. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, гарантируя стабильную работу на заявленных характеристиках.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700 для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее), но только с теми материнскими платами, которые имеют слоты DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, а не DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для обеспечения максимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули, вероятно, оснащены классическими алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планок с такими радиаторами обычно не вызывает проблем с совместимостью с большинством процессорных кулеров, включая крупные башенные модели. В данной модели, судя по описанию, акцент сделан на надежность и стабильность, поэтому адресуемая RGB-подсветка отсутствует, что может быть плюсом для пользователей, собирающих лаконичные системы без излишней подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим существенно увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5: модуль физически не встанет в слот DDR4. На более старых или бюджетных материнских платах под DDR5 возможна ситуация, когда память будет работать на частоте, меньшей, чем 4800 МГц, поэтому важно сверить поддерживаемые частоты в спецификациях вашей платы. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR5, форм-фактор DIMM, достаточный для ваших задач объем в 32 ГБ и поддержку XMP для легкой настройки. Этот комплект является отличной основой для новой стабильной сборки, но если ваш бюджет ограничен и производительность в узкоспециализированных задачах не критична, можно рассмотреть варианты DDR4 с большим объемом по схожей цене.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 объемом 32 ГБ отлично подходит для пользователей, создающих современный ПК для комфортной работы и универсального гейминга. Он предлагает достаточный запас оперативной памяти для многозадачности с десятками вкладок браузера, одновременной работы с офисными пакетами и графическими редакторами, а также для большинства современных игр на высоких настройках. Для профессиональных задач, связанных с рендерингом сложных 3D-сцен или работой с огромными видеофайлами в 4K и выше, возможно, стоит рассмотреть комплекты с большим объемом, но для домашней и игровой системы эти 32 ГБ являются надежным и сбалансированным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и приносит значительные улучшения в пропускной способности и энергоэффективности. Это означает совместимость только с новыми платформами, оснащенными слотами под DDR5, и несовместимость с устаревшими материнскими платами под DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что память предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - этого более чем достаточно для любых повседневных и большинства игровых задач. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и обработке данных в требовательных приложениях. Переход с DDR4 на DDR5 с такой частотой будет особенно заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти и пропускной способности, например, при работе в профессиональных пакетах для монтажа или архивировании больших объемов данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевым параметром латентности для этого комплекта являются тайминги, которые, вероятно, соответствуют базовым настройкам DDR5, обеспечивая стабильную работу. Память работает на пониженном напряжении по сравнению с предыдущими поколениями, что способствует общей энергоэффективности системы. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, гарантируя стабильную работу на заявленных характеристиках.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700 для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее), но только с теми материнскими платами, которые имеют слоты DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, а не DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для обеспечения максимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули, вероятно, оснащены классическими алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планок с такими радиаторами обычно не вызывает проблем с совместимостью с большинством процессорных кулеров, включая крупные башенные модели. В данной модели, судя по описанию, акцент сделан на надежность и стабильность, поэтому адресуемая RGB-подсветка отсутствует, что может быть плюсом для пользователей, собирающих лаконичные системы без излишней подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим существенно увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5: модуль физически не встанет в слот DDR4. На более старых или бюджетных материнских платах под DDR5 возможна ситуация, когда память будет работать на частоте, меньшей, чем 4800 МГц, поэтому важно сверить поддерживаемые частоты в спецификациях вашей платы. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR5, форм-фактор DIMM, достаточный для ваших задач объем в 32 ГБ и поддержку XMP для легкой настройки. Этот комплект является отличной основой для новой стабильной сборки, но если ваш бюджет ограничен и производительность в узкоспециализированных задачах не критична, можно рассмотреть варианты DDR4 с большим объемом по схожей цене.

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