Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-32G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-32G)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным решением для апгрейда или сборки современных ноутбуков и компактных систем формата Mini-ITX, требующих высокой скорости и большого объёма памяти. Он оптимально подойдёт для инженеров, дизайнеров и всех, кто работает с требовательными приложениями прямо в дороге — будь то обработка фотографий в Lightroom, компиляция кода или работа с большими таблицами данных. При этом 32 ГБ позволяют держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми программами без малейших тормозов, делая модуль мощным инструментом для профессиональной многозадачности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает новый уровень пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Она устанавливается в ноутбуки, моноблоки и компактные ПК благодаря компактному форм-фактору SO-DIMM, который физически отличается от планок для настольных компьютеров (DIMM). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук имеют слоты именно под SO-DIMM и официально поддерживают стандарт DDR5, так как обратная совместимость между поколениями отсутствует.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ на одной планке, что в большинстве сценариев использования ноутбука является избыточным запасом. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между задачами и производительности встроенной графики. В играх и творческих пакетах, активно использующих оперативную память, высокая частота в паре с большим объёмом минимизирует подтормаживания и ускоряет обработку текстур или эффектов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR5 напряжении и с эффективными таймингами, которые в совокупности с частотой 5600 МГц обеспечивают низкую латентность и быстрый отклик. Для автоматической настройки на заявленные скоростные характеристики модуль поддерживает технологии Intel XMP 3.0. Это позволяет системе ноутбука или компактного ПК с совместимой платформой автоматически загрузить оптимальный профиль и получить максимальную производительность без необходимости ручных манипуляций в BIOS, что особенно важно для пользователей, не занимающихся ручным разгоном.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными ноутбуками и платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD Ryzen 6000-й серии и новее, использующими память DDR5. Перед покупкой необходимо точно проверить спецификации вашего устройства на официальном сайте производителя, так как поддержка конкретной частоты (5600 МГц) зависит от возможностей процессора и чипсета. В некоторых случаях для стабильной работы на максимальной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы ноутбука.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такая конструкция гарантирует беспроблемную установку в любой ноутбук, где пространство внутри корпуса строго ограничено. Отсутствие активной подсветки или крупных элементов охлаждения делает модуль практичным и незаметным выбором, ориентированным исключительно на надёжность и производительность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется одной планкой объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Мы рекомендуем изначально приобретать комплект из двух модулей или точно такую же модель для дальнейшего расширения, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью. Установив две планки, вы раскроете полный потенциал процессора в играх и профессиональных приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5 SO-DIMM. Перед покупкой сверьте поколение и форм-фактор памяти с вашим ноутбуком. Учитывайте, что для полного раскрытия скорости в 5600 МГц необходима современная платформа; на некоторых системах память может автоматически запуститься на стандартной для DDR5 частоте (например, 4800 МГц). Этот модуль — идеальный выбор для пользователей современных производительных ноутбуков, которым нужен большой объём и высокая скорость для работы. Если ваш ноутбук поддерживает только DDR4 или у вас более скромные задачи вроде веб-сёрфинга, стоит рассмотреть более доступные варианты предыдущего поколения.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным решением для апгрейда или сборки современных ноутбуков и компактных систем формата Mini-ITX, требующих высокой скорости и большого объёма памяти. Он оптимально подойдёт для инженеров, дизайнеров и всех, кто работает с требовательными приложениями прямо в дороге — будь то обработка фотографий в Lightroom, компиляция кода или работа с большими таблицами данных. При этом 32 ГБ позволяют держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми программами без малейших тормозов, делая модуль мощным инструментом для профессиональной многозадачности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает новый уровень пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Она устанавливается в ноутбуки, моноблоки и компактные ПК благодаря компактному форм-фактору SO-DIMM, который физически отличается от планок для настольных компьютеров (DIMM). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук имеют слоты именно под SO-DIMM и официально поддерживают стандарт DDR5, так как обратная совместимость между поколениями отсутствует.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ на одной планке, что в большинстве сценариев использования ноутбука является избыточным запасом. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между задачами и производительности встроенной графики. В играх и творческих пакетах, активно использующих оперативную память, высокая частота в паре с большим объёмом минимизирует подтормаживания и ускоряет обработку текстур или эффектов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR5 напряжении и с эффективными таймингами, которые в совокупности с частотой 5600 МГц обеспечивают низкую латентность и быстрый отклик. Для автоматической настройки на заявленные скоростные характеристики модуль поддерживает технологии Intel XMP 3.0. Это позволяет системе ноутбука или компактного ПК с совместимой платформой автоматически загрузить оптимальный профиль и получить максимальную производительность без необходимости ручных манипуляций в BIOS, что особенно важно для пользователей, не занимающихся ручным разгоном.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными ноутбуками и платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD Ryzen 6000-й серии и новее, использующими память DDR5. Перед покупкой необходимо точно проверить спецификации вашего устройства на официальном сайте производителя, так как поддержка конкретной частоты (5600 МГц) зависит от возможностей процессора и чипсета. В некоторых случаях для стабильной работы на максимальной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы ноутбука.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такая конструкция гарантирует беспроблемную установку в любой ноутбук, где пространство внутри корпуса строго ограничено. Отсутствие активной подсветки или крупных элементов охлаждения делает модуль практичным и незаметным выбором, ориентированным исключительно на надёжность и производительность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется одной планкой объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Мы рекомендуем изначально приобретать комплект из двух модулей или точно такую же модель для дальнейшего расширения, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью. Установив две планки, вы раскроете полный потенциал процессора в играх и профессиональных приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5 SO-DIMM. Перед покупкой сверьте поколение и форм-фактор памяти с вашим ноутбуком. Учитывайте, что для полного раскрытия скорости в 5600 МГц необходима современная платформа; на некоторых системах память может автоматически запуститься на стандартной для DDR5 частоте (например, 4800 МГц). Этот модуль — идеальный выбор для пользователей современных производительных ноутбуков, которым нужен большой объём и высокая скорость для работы. Если ваш ноутбук поддерживает только DDR4 или у вас более скромные задачи вроде веб-сёрфинга, стоит рассмотреть более доступные варианты предыдущего поколения.
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