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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K)

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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 1
Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 2
Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 3
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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 6
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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-46-46
Радиатор охлаждения
Нет
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 2
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  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 4
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 5
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 6
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 7
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 8
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630568
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Общий объем 32 ГБ в двухканальной конфигурации легко справляется с требовательными играми на максимальных настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера и тяжелых приложениях типа Adobe Premiere или Blender. Он предлагает разумный баланс между производительностью и ценой, будучи заметно быстрее базовых модулей DDR4, но не заходя в премиальный сегмент экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют новейший стандарт DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память совместима только с современными платформами на процессорах Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и эти планки физически не подойдут для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы в условиях многозадачности. Для большинства пользователей такой частоты и объема более чем достаточно для всех текущих задач, а прирост производительности в играх по сравнению со стандартными частотами DDR5 будет ощутимым, особенно в связке с мощным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги модулей, включая латентность CL, оптимизированы для работы на частоте 5600 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и низкими задержками. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках.

Совместимость с платформой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает работу памяти на частоте 5600 МГц. Для процессоров Intel это, как правило, чипсеты серии Z790, B760 и H770, а для AMD - платы на чипсетах X670 и B650. Также рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой частоте работы, особенно под длительной нагрузкой. Это способствует долговременной стабильности и может открывать небольшой запас для ручного разгона. Высота модулей стандартна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, а лаконичный дизайн без подсветки делает память универсальным выбором для любых сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для правильной активации двухканального режима необходимо установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это необратимая несовместимость с платформами DDR4: модули DDR5 физически не устанавливаются в старые слоты. Убедитесь, что ваша система изначально построена под этот стандарт. Хотя память поддерживает XMP, стабильность работы на заявленной частоте также зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. Для апгрейда существующей системы DDR5 рекомендуется покупать идентичный комплект, так как смешивание модулей разных производителей или с разными таймингами может привести к нестабильной работе на более низких частотах.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46
Радиатор охлаждения
Нет
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Общий объем 32 ГБ в двухканальной конфигурации легко справляется с требовательными играми на максимальных настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера и тяжелых приложениях типа Adobe Premiere или Blender. Он предлагает разумный баланс между производительностью и ценой, будучи заметно быстрее базовых модулей DDR4, но не заходя в премиальный сегмент экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют новейший стандарт DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память совместима только с современными платформами на процессорах Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и эти планки физически не подойдут для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы в условиях многозадачности. Для большинства пользователей такой частоты и объема более чем достаточно для всех текущих задач, а прирост производительности в играх по сравнению со стандартными частотами DDR5 будет ощутимым, особенно в связке с мощным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги модулей, включая латентность CL, оптимизированы для работы на частоте 5600 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и низкими задержками. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках.

Совместимость с платформой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает работу памяти на частоте 5600 МГц. Для процессоров Intel это, как правило, чипсеты серии Z790, B760 и H770, а для AMD - платы на чипсетах X670 и B650. Также рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой частоте работы, особенно под длительной нагрузкой. Это способствует долговременной стабильности и может открывать небольшой запас для ручного разгона. Высота модулей стандартна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, а лаконичный дизайн без подсветки делает память универсальным выбором для любых сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для правильной активации двухканального режима необходимо установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это необратимая несовместимость с платформами DDR4: модули DDR5 физически не устанавливаются в старые слоты. Убедитесь, что ваша система изначально построена под этот стандарт. Хотя память поддерживает XMP, стабильность работы на заявленной частоте также зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. Для апгрейда существующей системы DDR5 рекомендуется покупать идентичный комплект, так как смешивание модулей разных производителей или с разными таймингами может привести к нестабильной работе на более низких частотах.

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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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