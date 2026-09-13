Описание товара Память оперативная Crucial 32GB DDR5 SODIMM (CT32G48C40S5)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти объемом 32 ГБ предназначена для серьезного апгрейда ноутбука или компактного мини-ПК, где требуется многозадачность и высокая отзывчивость системы. Она идеально подойдет для пользователей, работающих с большими таблицами, множеством вкладок в браузере, а также для монтажа видео в разрешениях до 4K и рендеринга нетребовательных проектов. В играх такой объем обеспечит комфортный запас для современных AAA-тайтлов и стриминга, хотя для топовых игровых сборок настольных ПК стоит рассматривать комплекты из двух модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм. фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм. фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные десктопы и мини-ПК. Это означает, что данная планка физически не подойдет для стандартных материнских плат настольных компьютеров, где используются слоты DIMM.

Объем, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный для ноутбучной платформы объем в 32 ГБ, что позволяет держать в памяти несколько ресурсоемких приложений одновременно без обращения к медленному SSD. Рабочая частота 4800 МГц является стандартной для DDR5 и обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости при редактировании фото и работе с виртуальными машинами. Однако стоит помнить, что реальная производительность также сильно зависит от возможностей процессора и чипсета.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 начального уровня на частоте 4800 МГц. Такая латентность обеспечивает сбалансированную производительность. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы, что критично для автономности ноутбука. Профиль автоматического разгона XMP не требуется, так как планка рассчитана на работу на своей номинальной частоте 4800 МГц.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и мини-ПК, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это, как правило, системы на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объем памяти на один слот и общий поддерживаемый частотный режим, так как некоторые ноутбуки могут иметь ограничения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных решений. Такая конструкция гарантирует беспроблемную установку в тесный корпус лэптопа и отсутствие конфликтов с системой охлаждения. Подсветка RGB отсутствует, что соответствует назначению модуля для надежной работы, а не кастомизации внешнего вида.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается одной планкой объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно увеличить пропускную способность, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука, если такая конфигурация поддерживается. При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками частоты и таймингов для избежания нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с форм. фактором SO-DIMM - модуль не подойдет для обычных настольных ПК. Также важно проверить, поддерживает ли ваш ноутбук DDR5 память и объем в 32 ГБ на один слот. Для раскрытия полного потенциала скорости при работе с графикой или в профессиональных приложениях стоит рассмотреть покупку двух таких модулей для двухканального режима. Если же ваша задача - просто увеличить объем памяти для многозадачности в офисных программах, одной планки будет достаточно.