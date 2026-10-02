Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M391A2G43BB2-CWE)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M391A2G43BB2-CWE)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти от Samsung - отличное решение для ежедневной работы и комфортной многозадачности. Он оптимально подходит для модернизации офисного или домашнего ПК, где требуется быстрый отклик системы при работе с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Объём в 16 ГБ с запасом покрывает потребности современных пользователей, а частота 3200 МГц даёт заметный прирост плавности в сравнении с базовыми моделями, хотя для топового игрового ПК или профессиональной рабочей станции лучше рассмотреть двухканальные комплекты из двух планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является актуальным и широко распространённым решением для современных настольных платформ. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие рабочие частоты при меньшем напряжении, что повышает как скорость, так и энергоэффективность. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в слоты настольных материнских плат и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что на сегодняшний день можно считать комфортным стандартом для большинства задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы в условиях многозадачности и минимальных задержках в повседневном использовании. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, такой модуль покажет себя хорошо, но для раскрытия полного потенциала, особенно в играх, рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги для этой модели, включая ключевой параметр CL, обычно указываются производителем, и их стоит уточнять в спецификациях. Более низкие тайминги при той же частоте означают меньшую задержку при обращении к памяти, что повышает общую отзывчивость системы. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, а для достижения заявленной частоты 3200 МГц, скорее всего, потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы, что позволит автоматически применить нужные настройки без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4, и соответствующими процессорами Intel (начиная с платформ 6-го поколения Skylake) и AMD (платформы AM4 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически не взаимозаменяемы. Также необходимо проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Эта модель памяти от Samsung выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов. Такое решение характерно для модулей, работающих на стандартных частотах с низким напряжением, где риск перегрева минимален. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые возможные конфликты с установленными крупными процессорными кулерами, что особенно актуально для компактных корпусов. Подсветка на данной модели не предусмотрена, что делает её идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать два или четыре идентичных модуля, что активирует двухканальный или четырёхканальный режим работы памяти. В двухканальном режиме пропускная способность удваивается, что напрямую влияет на скорость работы интегрированной графики и общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях. При желании расширить объём в будущем старайтесь приобретать идентичную модель для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование одного модуля, что не позволяет задействовать двухканальный режим и несколько сдерживает общую производительность системы по сравнению с комплектом из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через профиль XMP, иначе память может работать на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль - оптимальный выбор для бюджетной модернизации или сборки с акцентом на надёжность и стабильность от проверенного производителя, но для игровых ПК и рабочих станций предпочтительнее сразу покупать комплект из двух модулей.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти от Samsung - отличное решение для ежедневной работы и комфортной многозадачности. Он оптимально подходит для модернизации офисного или домашнего ПК, где требуется быстрый отклик системы при работе с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Объём в 16 ГБ с запасом покрывает потребности современных пользователей, а частота 3200 МГц даёт заметный прирост плавности в сравнении с базовыми моделями, хотя для топового игрового ПК или профессиональной рабочей станции лучше рассмотреть двухканальные комплекты из двух планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является актуальным и широко распространённым решением для современных настольных платформ. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие рабочие частоты при меньшем напряжении, что повышает как скорость, так и энергоэффективность. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в слоты настольных материнских плат и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что на сегодняшний день можно считать комфортным стандартом для большинства задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы в условиях многозадачности и минимальных задержках в повседневном использовании. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, такой модуль покажет себя хорошо, но для раскрытия полного потенциала, особенно в играх, рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги для этой модели, включая ключевой параметр CL, обычно указываются производителем, и их стоит уточнять в спецификациях. Более низкие тайминги при той же частоте означают меньшую задержку при обращении к памяти, что повышает общую отзывчивость системы. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, а для достижения заявленной частоты 3200 МГц, скорее всего, потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы, что позволит автоматически применить нужные настройки без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4, и соответствующими процессорами Intel (начиная с платформ 6-го поколения Skylake) и AMD (платформы AM4 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически не взаимозаменяемы. Также необходимо проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Эта модель памяти от Samsung выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов. Такое решение характерно для модулей, работающих на стандартных частотах с низким напряжением, где риск перегрева минимален. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые возможные конфликты с установленными крупными процессорными кулерами, что особенно актуально для компактных корпусов. Подсветка на данной модели не предусмотрена, что делает её идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать два или четыре идентичных модуля, что активирует двухканальный или четырёхканальный режим работы памяти. В двухканальном режиме пропускная способность удваивается, что напрямую влияет на скорость работы интегрированной графики и общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях. При желании расширить объём в будущем старайтесь приобретать идентичную модель для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование одного модуля, что не позволяет задействовать двухканальный режим и несколько сдерживает общую производительность системы по сравнению с комплектом из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через профиль XMP, иначе память может работать на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль - оптимальный выбор для бюджетной модернизации или сборки с акцентом на надёжность и стабильность от проверенного производителя, но для игровых ПК и рабочих станций предпочтительнее сразу покупать комплект из двух модулей.
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