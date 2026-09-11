Память оперативная DDR4 Foxline DIMM 32GB 3200MHz (FL3200D4U22-32G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Foxline DIMM 32GB 3200MHz (FL3200D4U22-32G)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, которые хотят существенно повысить многозадачность и отзывчивость своей системы без переплаты за экстремальные скорости. Он идеально подходит для модернизации домашнего или игрового ПК среднего уровня, где 32 гигабайта объема комфортно закроют потребности в одновременной работе с десятками вкладок браузера, мессенджерами, офисными приложениями и даже нетребовательными играми. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео или работа с большими графическими проектами, этот объем также станет надежным фундаментом, хотя для сложного рендеринга или работы с огромными данными может потребоваться более быстрая память или комплект большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к распространенному и актуальному поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память совместима с широким спектром процессоров и материнских плат, выпущенных в последние годы, но не подойдет для старых платформ с разъемами под DDR3 или новых, поддерживающих исключительно DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольных персональных компьютеров, и ее физически невозможно установить в ноутбук или компактную систему, где требуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем 32 ГБ, представленный одной планкой, что является солидным запасом для большинства современных сценариев использования. Рабочая частота 3200 МГц находится в оптимальном сегменте для DDR4, обеспечивая хороший баланс между ценой и производительностью. В играх и повседневных приложениях такой скорости достаточно для быстрой подгрузки текстур и данных, уменьшения вероятности возникновения "бутылочного горлышка" в системе с современным процессором. Однако важно помнить, что установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, который может несколько ограничить ее реальную пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, что гарантирует стабильность и совместимость. Для активации заявленной частоты 3200 МГц практически наверняка потребуется включить в BIOS материнской платы профиль автоматического разгона XMP (Extreme Memory Profile). Это простой и безопасный способ выйти за пределы базовой частоты JEDEC, не занимаясь ручной настройкой таймингов и напряжения. Данная модель ориентирована на стабильную работу на своих номинальных характеристиках и не позиционируется как оверклокерская, поэтому для экспериментов с дальнейшим разгоном стоит рассматривать специализированные комплекты.
Совместимость с платформой
Данная память DDR4 совместима с процессорами Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и платформами AMD Ryzen (серии 1000 и новее), а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах, поддерживающих разгон памяти. Ключевой момент - ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM под DDR4. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы, чтобы убедиться в корректной работе на частоте 3200 МГц, особенно для платформ AMD Ryzen первого и второго поколения, где совместимость могла требовать обновления BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является его преимуществом при сборке в компактных корпусах или при использовании крупных башенных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 на таких скоростях остается умеренным. Данная модель не имеет подсветки, что делает ее практичным выбором для пользователей, которые ценят функциональность и надежность, а не визуальные эффекты в системном блоке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 32 ГБ. Это дает удобство для дальнейшего расширения системы - вы можете докупить такую же или схожую по характеристикам планку, чтобы получить в сумке 64 ГБ в двухканальном режиме. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом (например, слоты A2 и B2). Установка только одной планки, как в данном случае, означает работу в одноканальном режиме, что может незначительно снизить производительность в некоторых задачах по сравнению с комплектом из двух планок по 16 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Главным ограничением этой модели является одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что не позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных процессоров. Если ваша материнская плата имеет четыре слота под память, для оптимальной производительности стоит рассмотреть комплект из двух планок по 16 ГБ с аналогичной частотой. Также убедитесь, что ваша платформа поддерживает разгон памяти через XMP, иначе модуль будет работать на меньшей базовой частоте (обычно 2133 или 2400 МГц). Этот модуль оптимально подойдет для постепенного апгрейда системы, когда вы сначала ставите одну планку на 32 ГБ, а позже добавляете вторую для выхода на двухканальный режим и увеличения общего объема до 64 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, которые хотят существенно повысить многозадачность и отзывчивость своей системы без переплаты за экстремальные скорости. Он идеально подходит для модернизации домашнего или игрового ПК среднего уровня, где 32 гигабайта объема комфортно закроют потребности в одновременной работе с десятками вкладок браузера, мессенджерами, офисными приложениями и даже нетребовательными играми. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео или работа с большими графическими проектами, этот объем также станет надежным фундаментом, хотя для сложного рендеринга или работы с огромными данными может потребоваться более быстрая память или комплект большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к распространенному и актуальному поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память совместима с широким спектром процессоров и материнских плат, выпущенных в последние годы, но не подойдет для старых платформ с разъемами под DDR3 или новых, поддерживающих исключительно DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольных персональных компьютеров, и ее физически невозможно установить в ноутбук или компактную систему, где требуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем 32 ГБ, представленный одной планкой, что является солидным запасом для большинства современных сценариев использования. Рабочая частота 3200 МГц находится в оптимальном сегменте для DDR4, обеспечивая хороший баланс между ценой и производительностью. В играх и повседневных приложениях такой скорости достаточно для быстрой подгрузки текстур и данных, уменьшения вероятности возникновения "бутылочного горлышка" в системе с современным процессором. Однако важно помнить, что установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, который может несколько ограничить ее реальную пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, что гарантирует стабильность и совместимость. Для активации заявленной частоты 3200 МГц практически наверняка потребуется включить в BIOS материнской платы профиль автоматического разгона XMP (Extreme Memory Profile). Это простой и безопасный способ выйти за пределы базовой частоты JEDEC, не занимаясь ручной настройкой таймингов и напряжения. Данная модель ориентирована на стабильную работу на своих номинальных характеристиках и не позиционируется как оверклокерская, поэтому для экспериментов с дальнейшим разгоном стоит рассматривать специализированные комплекты.
Совместимость с платформой
Данная память DDR4 совместима с процессорами Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и платформами AMD Ryzen (серии 1000 и новее), а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах, поддерживающих разгон памяти. Ключевой момент - ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM под DDR4. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы, чтобы убедиться в корректной работе на частоте 3200 МГц, особенно для платформ AMD Ryzen первого и второго поколения, где совместимость могла требовать обновления BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является его преимуществом при сборке в компактных корпусах или при использовании крупных башенных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 на таких скоростях остается умеренным. Данная модель не имеет подсветки, что делает ее практичным выбором для пользователей, которые ценят функциональность и надежность, а не визуальные эффекты в системном блоке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 32 ГБ. Это дает удобство для дальнейшего расширения системы - вы можете докупить такую же или схожую по характеристикам планку, чтобы получить в сумке 64 ГБ в двухканальном режиме. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом (например, слоты A2 и B2). Установка только одной планки, как в данном случае, означает работу в одноканальном режиме, что может незначительно снизить производительность в некоторых задачах по сравнению с комплектом из двух планок по 16 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Главным ограничением этой модели является одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что не позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных процессоров. Если ваша материнская плата имеет четыре слота под память, для оптимальной производительности стоит рассмотреть комплект из двух планок по 16 ГБ с аналогичной частотой. Также убедитесь, что ваша платформа поддерживает разгон памяти через XMP, иначе модуль будет работать на меньшей базовой частоте (обычно 2133 или 2400 МГц). Этот модуль оптимально подойдет для постепенного апгрейда системы, когда вы сначала ставите одну планку на 32 ГБ, а позже добавляете вторую для выхода на двухканальный режим и увеличения общего объема до 64 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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