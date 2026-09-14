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Модуль памяти SODIMM 16GB DDR5-5600 AD5S560016G-B ADATA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти SODIMM 16GB DDR5-5600 AD5S560016G-B ADATA

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Модуль памяти SODIMM 16GB DDR5-5600 AD5S560016G-B ADATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738961
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти SODIMM 16GB DDR5-5600 AD5S560016G-B ADATA

Оперативная память SODIMM ADATA [AD5S560016G-S] объемом 16 ГБ создана для того, чтобы придать ноутбуку или ПК большую производительность по сравнению с изначальными показателями. Это особенно актуально для тех, кто любит ставить перед устройством многозадачные процессы или проходить тяжеловесные игры. Память относится к типу DDR5 и может «похвастаться» частотой 5.6 ГГц. Ее пропускная способность приравнивается к PC44800. Все это указывает на то, что SODIMM ADATA [AD5S560016G-S] значительно повысит производительность ноутбука, увеличит скорость работы программ и общую отзывчивость системы.

Отзывы о товаре Модуль памяти SODIMM 16GB DDR5-5600 AD5S560016G-B ADATA




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память SODIMM ADATA [AD5S560016G-S] объемом 16 ГБ создана для того, чтобы придать ноутбуку или ПК большую производительность по сравнению с изначальными показателями. Это особенно актуально для тех, кто любит ставить перед устройством многозадачные процессы или проходить тяжеловесные игры. Память относится к типу DDR5 и может «похвастаться» частотой 5.6 ГГц. Ее пропускная способность приравнивается к PC44800. Все это указывает на то, что SODIMM ADATA [AD5S560016G-S] значительно повысит производительность ноутбука, увеличит скорость работы программ и общую отзывчивость системы.
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Доставка
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Модуль памяти SODIMM 16GB DDR5-5600 AD5S560016G-B ADATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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