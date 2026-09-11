Память оперативная DDR4 Foxline 32GB 3200 CL22 (FL3200D4S22-32G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Foxline 32GB 3200 CL22 (FL3200D4S22-32G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным решением для пользователей, которым в первую очередь важен большой и доступный объем ОЗУ. Он идеально подходит для апгрейда существующего домашнего или офисного компьютера на базе DDR4, а также для недорогих новых сборок, где главная цель – справиться с многозадачностью. С 32 гигабайтами памяти вы сможете комфортно работать с десятками вкладок в браузере, держать открытыми несколько тяжёлых приложений одновременно или редактировать большие фотографии без подтормаживаний системы. Для требовательных игр в разрешении FullHD или WQHD этого объема более чем достаточно, однако для профессиональных задач вроде монтажа видео 4K или 3D-рендеринга в высоком разрешении стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх таких планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка памяти стандарта DDR4, которая устанавливается исключительно в соответствующие слоты DIMM на материнских платах для настольных компьютеров. Это означает, что модуль несовместим ни со старыми платформами DDR3, ни с новыми DDR5 – проверка поколения памяти и типа слотов на вашей материнской плате является строго обязательной. Форм-фактор DIMM стандартен для стационарных ПК, в то время как для ноутбуков и компактных систем используются более компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что на сегодня является золотым стандартом для комфортной работы и игр. Рабочая частота составляет 3200 МГц – это распространённый и хорошо сбалансированный показатель для платформ Intel и AMD последних поколений, обеспечивающий высокую пропускную способность. В реальных сценариях такая частота положительно скажется на минимальном FPS и общей плавности в играх, особенно если используется встроенная графика, а также ускорит загрузку уровней и обработку данных в профессиональных приложениях. Сочетание большого объёма и хорошей скорости делает эту память универсальным инструментом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 с частотой 3200 МГц, особенно в бюджетном и среднеценовом сегменте. Более высокие тайминги означают чуть большую задержку по сравнению с более дорогими комплектами CL16 или CL18, однако в большинстве повседневных задач и игр эта разница малозаметна для обычного пользователя. Модуль, скорее всего, поддерживает профиль разгона Intel XMP 2.0, что позволит автоматически получить заявленные 3200 МГц в BIOS материнской платы без необходимости ручной настройки частоты и напряжения.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с современными платформами Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты, особенно 3200 МГц, зависит от возможностей процессора и материнской платы. Некоторые базовые чипсеты могут не поддерживать разгон памяти выше стандартных для процессора частот (например, 2666 МГц для некоторых Intel), поэтому заявленная скорость будет достигнута только при активации профиля XMP на совместимой материнской плате. Для корректной работы рекомендуется сверить поддержку частот на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по обозначению в названии, этот модуль памяти выполнен в низкопрофильном исполнении (Low Profile, обозначение LP или S в индексе часто указывает на Single-sided или Slim-дизайн) без массивных алюминиевых радиаторов. Такое решение позволяет без проблем устанавливать планку даже в компактные корпуса и гарантирует отсутствие конфликтов с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Подсветка (RGB) у данной модели отсутствует, что делает её практичным и не отвлекающим внимания выбором для рабочих станций и сдержанных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме при установке одной планки. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которым критически важна ширина канала доступа к памяти, настоятельно рекомендуется использовать как минимум два модуля для активации двухканального режима. Если вы планируете апгрейд, имеет смысл сразу приобрести пару одинаковых модулей или в дальнейшем докупать строго такую же модель для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что может снизить производительность в ресурсоёмких задачах и играх по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц (часто через XMP). Для игровых и рабочих систем мы рекомендуем рассматривать этот модуль как часть комплекта из двух штук (для получения 64 ГБ в двухканале) или использовать его в паре с таким же вторым модулем для сборки системы на 64 ГБ. Если же ваш бюджет ограничен, а приоритет – максимальный объём для многозадачности на старой платформе, одна планка на 32 ГБ станет хорошим временным решением.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным решением для пользователей, которым в первую очередь важен большой и доступный объем ОЗУ. Он идеально подходит для апгрейда существующего домашнего или офисного компьютера на базе DDR4, а также для недорогих новых сборок, где главная цель – справиться с многозадачностью. С 32 гигабайтами памяти вы сможете комфортно работать с десятками вкладок в браузере, держать открытыми несколько тяжёлых приложений одновременно или редактировать большие фотографии без подтормаживаний системы. Для требовательных игр в разрешении FullHD или WQHD этого объема более чем достаточно, однако для профессиональных задач вроде монтажа видео 4K или 3D-рендеринга в высоком разрешении стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх таких планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка памяти стандарта DDR4, которая устанавливается исключительно в соответствующие слоты DIMM на материнских платах для настольных компьютеров. Это означает, что модуль несовместим ни со старыми платформами DDR3, ни с новыми DDR5 – проверка поколения памяти и типа слотов на вашей материнской плате является строго обязательной. Форм-фактор DIMM стандартен для стационарных ПК, в то время как для ноутбуков и компактных систем используются более компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что на сегодня является золотым стандартом для комфортной работы и игр. Рабочая частота составляет 3200 МГц – это распространённый и хорошо сбалансированный показатель для платформ Intel и AMD последних поколений, обеспечивающий высокую пропускную способность. В реальных сценариях такая частота положительно скажется на минимальном FPS и общей плавности в играх, особенно если используется встроенная графика, а также ускорит загрузку уровней и обработку данных в профессиональных приложениях. Сочетание большого объёма и хорошей скорости делает эту память универсальным инструментом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 с частотой 3200 МГц, особенно в бюджетном и среднеценовом сегменте. Более высокие тайминги означают чуть большую задержку по сравнению с более дорогими комплектами CL16 или CL18, однако в большинстве повседневных задач и игр эта разница малозаметна для обычного пользователя. Модуль, скорее всего, поддерживает профиль разгона Intel XMP 2.0, что позволит автоматически получить заявленные 3200 МГц в BIOS материнской платы без необходимости ручной настройки частоты и напряжения.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с современными платформами Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты, особенно 3200 МГц, зависит от возможностей процессора и материнской платы. Некоторые базовые чипсеты могут не поддерживать разгон памяти выше стандартных для процессора частот (например, 2666 МГц для некоторых Intel), поэтому заявленная скорость будет достигнута только при активации профиля XMP на совместимой материнской плате. Для корректной работы рекомендуется сверить поддержку частот на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по обозначению в названии, этот модуль памяти выполнен в низкопрофильном исполнении (Low Profile, обозначение LP или S в индексе часто указывает на Single-sided или Slim-дизайн) без массивных алюминиевых радиаторов. Такое решение позволяет без проблем устанавливать планку даже в компактные корпуса и гарантирует отсутствие конфликтов с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Подсветка (RGB) у данной модели отсутствует, что делает её практичным и не отвлекающим внимания выбором для рабочих станций и сдержанных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ, что подразумевает работу в одноканальном режиме при установке одной планки. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которым критически важна ширина канала доступа к памяти, настоятельно рекомендуется использовать как минимум два модуля для активации двухканального режима. Если вы планируете апгрейд, имеет смысл сразу приобрести пару одинаковых модулей или в дальнейшем докупать строго такую же модель для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что может снизить производительность в ресурсоёмких задачах и играх по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц (часто через XMP). Для игровых и рабочих систем мы рекомендуем рассматривать этот модуль как часть комплекта из двух штук (для получения 64 ГБ в двухканале) или использовать его в паре с таким же вторым модулем для сборки системы на 64 ГБ. Если же ваш бюджет ограничен, а приоритет – максимальный объём для многозадачности на старой платформе, одна планка на 32 ГБ станет хорошим временным решением.
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