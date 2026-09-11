Описание товара Память оперативная DDR4 AMD Radeon R7 Performance Series CL19 32Gb 2666MHz pc-21300 (R7432G2606U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти идеально подходит для пользователей, которым в первую очередь важен большой объем оперативной памяти по доступной цене, а не максимальная частота. Он станет отличным выбором для апгрейда офисного или домашнего мультимедийного компьютера, обеспечив комфортную работу с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональных задач, таких как монтаж видео или 3D-рендеринг, данная память предоставит достаточный объем буфера, но её сравнительно невысокая частота может стать узким местом в производительности связки процессор-память.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4 для настольных компьютеров, выполненная в форм-факторе DIMM. Это поколение памяти является широко распространенным и предлагает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и ценой. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых (DDR3) или новых (DDR5) поколений, поэтому их установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъемами.

Объем, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем с запасом перекрывает потребности подавляющего большинства пользователей в многозадачности. Рабочая частота памяти составляет 2666 МГц, что является базовым уровнем для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. В играх и профессиональных приложениях, сильно зависящих от скорости подсистемы памяти, прирост от более высоких частот (от 3200 МГц и выше) может быть ощутимым, но для офисной и мультимедийной нагрузки разница будет минимальной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти (тайминги) указаны как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц. Более высокие тайминги по сравнению с более быстрыми модулями означают чуть большую латентность, но в данном классе памяти это компромисс для доступной цены. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении 1.2В и поддерживают технологию автоматического разгона AMD, что позволяет материнской плате с чипсетом AMD автоматически настроить память на заявленные частоту и тайминги без ручных манипуляций в BIOS.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с платформами AMD, о чем говорит наличие поддержки профиля разгона от AMD. При этом она полностью совместима и с современными платформами Intel, где будет работать на своих штатных характеристиках. Для корректной работы необходимо, чтобы материнская плата имела слоты DIMM под память DDR4. Стоит учитывать, что на некоторых бюджетных платах или с некоторыми процессорами максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ограничена, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации своего железа.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули памяти выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это решение снижает стоимость комплекта и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Для работы на штатной частоте 2666 МГц пассивного охлаждения от поверхности планок достаточно, так как тепловыделение на таких параметрах невелико. Подсветка и декоративные элементы отсутствуют, что делает память нейтральным компонентом для лаконичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что позволяет сразу активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты. Дальнейшее расширение объема возможно установкой еще одного аналогичного комплекта, но стабильность работы в четырехслотовом режиме стоит предварительно проверить.

Важные нюансы перед покупкой

Основное преимущество этого комплекта - большой объем 32 ГБ по привлекательной цене, а не высокая частота. Он станет отличным бюджетным решением для апгрейда старого ПК на DDR4 или сборки новой нетребовательной системы, где важен запас памяти для многозадачности. Геймерам и создателям контента, для которых важна не только емкость, но и скорость отклика, стоит рассмотреть комплекты DDR4 с частотой от 3200 МГц и более низкими таймингами, даже если их объем будет меньше. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR4 и имеет необходимое количество свободных слотов.