Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K)

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 1
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 2
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 3
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 4
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 5
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 6
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 7
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 8
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 5
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 6
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 7
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 8
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549041
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
90

Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти подойдет для пользователей, которые хотят провести недорогой, но эффективный апгрейд домашнего или офисного компьютера, либо для сборки новой базовой системы. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок и нетребовательных играх. Эта планка является оптимальным выбором, когда нужно быстро и бюджетно добавить оперативной памяти, закрыв проблему с тормозами при многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач с большими объемами данных стоит рассматривать комплекты от 16 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на данный момент является наиболее распространенным и сбалансированным по цене и производительности решением для настольных ПК. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически не совместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5, поэтому устанавливать их можно только в платы с соответствующими слотами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является стандартным шагом для большинства конфигураций начального и среднего уровня. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы по сравнению с базовыми планками на 2133 или 2400 МГц. В реальных сценариях такая частота позволит процессору быстрее получать данные, что положительно скажется на плавности в играх, скорости открытия приложений и обработки файлов, особенно в паре с современным CPU.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, вероятно, использует стандартные для этого класса тайминги и напряжение. Ключевым моментом является поддержка технологии автоматического разгона Intel XMP (Extreme Memory Profile). Это означает, что для выхода на полную скорость в 3200 МГц достаточно активировать один профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки частоты, таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и более ранние, поддерживающие DDR4) и AMD (серии AM4 и другие с поддержкой DDR4). Однако важно понимать, что конечная поддерживаемая частота памяти зависит от трех компонентов: возможностей процессора (контроллера памяти), чипсета материнской платы и самой платы. Перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом для компактных сборок и систем, где важен зазор над слотами памяти, так как такая планка гарантированно не создаст конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие радиатора для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении не является критичным, так как тепловыделение модулей остается на умеренном уровне.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Поэтому идеальным сценарием будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в правильные слоты на материнской плате (обычно через один, например, слоты A2 и B2). Это позволит значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе следует уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что ваша плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, особенно если это модель бюджетного сегмента. Помните, что для активации заявленной скорости 3200 МГц почти всегда требуется включение профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - отличный бюджетный выбор для апгрейда или базовой сборки, но для игрового ПК в 2024 году и далее стоит изначально ориентироваться на комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Идеально все просто с кайфом
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольный внешний вид, плашки вошли как родные
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично . Продавца и товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память , все отлично работает . За свои деньги лучше не найти !
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Мусинова В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый. Спасибо продавцу, все работает. Пришло быстро .



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти подойдет для пользователей, которые хотят провести недорогой, но эффективный апгрейд домашнего или офисного компьютера, либо для сборки новой базовой системы. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок и нетребовательных играх. Эта планка является оптимальным выбором, когда нужно быстро и бюджетно добавить оперативной памяти, закрыв проблему с тормозами при многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач с большими объемами данных стоит рассматривать комплекты от 16 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на данный момент является наиболее распространенным и сбалансированным по цене и производительности решением для настольных ПК. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически не совместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5, поэтому устанавливать их можно только в платы с соответствующими слотами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является стандартным шагом для большинства конфигураций начального и среднего уровня. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы по сравнению с базовыми планками на 2133 или 2400 МГц. В реальных сценариях такая частота позволит процессору быстрее получать данные, что положительно скажется на плавности в играх, скорости открытия приложений и обработки файлов, особенно в паре с современным CPU.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, вероятно, использует стандартные для этого класса тайминги и напряжение. Ключевым моментом является поддержка технологии автоматического разгона Intel XMP (Extreme Memory Profile). Это означает, что для выхода на полную скорость в 3200 МГц достаточно активировать один профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки частоты, таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и более ранние, поддерживающие DDR4) и AMD (серии AM4 и другие с поддержкой DDR4). Однако важно понимать, что конечная поддерживаемая частота памяти зависит от трех компонентов: возможностей процессора (контроллера памяти), чипсета материнской платы и самой платы. Перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом для компактных сборок и систем, где важен зазор над слотами памяти, так как такая планка гарантированно не создаст конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие радиатора для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении не является критичным, так как тепловыделение модулей остается на умеренном уровне.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Поэтому идеальным сценарием будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в правильные слоты на материнской плате (обычно через один, например, слоты A2 и B2). Это позволит значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе следует уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что ваша плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, особенно если это модель бюджетного сегмента. Помните, что для активации заявленной скорости 3200 МГц почти всегда требуется включение профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - отличный бюджетный выбор для апгрейда или базовой сборки, но для игрового ПК в 2024 году и далее стоит изначально ориентироваться на комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Идеально все просто с кайфом
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольный внешний вид, плашки вошли как родные
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично . Продавца и товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память , все отлично работает . За свои деньги лучше не найти !
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Мусинова В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый. Спасибо продавцу, все работает. Пришло быстро .


Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...