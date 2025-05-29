Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти подойдет для пользователей, которые хотят провести недорогой, но эффективный апгрейд домашнего или офисного компьютера, либо для сборки новой базовой системы. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок и нетребовательных играх. Эта планка является оптимальным выбором, когда нужно быстро и бюджетно добавить оперативной памяти, закрыв проблему с тормозами при многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач с большими объемами данных стоит рассматривать комплекты от 16 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на данный момент является наиболее распространенным и сбалансированным по цене и производительности решением для настольных ПК. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически не совместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5, поэтому устанавливать их можно только в платы с соответствующими слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является стандартным шагом для большинства конфигураций начального и среднего уровня. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы по сравнению с базовыми планками на 2133 или 2400 МГц. В реальных сценариях такая частота позволит процессору быстрее получать данные, что положительно скажется на плавности в играх, скорости открытия приложений и обработки файлов, особенно в паре с современным CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, вероятно, использует стандартные для этого класса тайминги и напряжение. Ключевым моментом является поддержка технологии автоматического разгона Intel XMP (Extreme Memory Profile). Это означает, что для выхода на полную скорость в 3200 МГц достаточно активировать один профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки частоты, таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и более ранние, поддерживающие DDR4) и AMD (серии AM4 и другие с поддержкой DDR4). Однако важно понимать, что конечная поддерживаемая частота памяти зависит от трех компонентов: возможностей процессора (контроллера памяти), чипсета материнской платы и самой платы. Перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом для компактных сборок и систем, где важен зазор над слотами памяти, так как такая планка гарантированно не создаст конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие радиатора для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении не является критичным, так как тепловыделение модулей остается на умеренном уровне.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Поэтому идеальным сценарием будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в правильные слоты на материнской плате (обычно через один, например, слоты A2 и B2). Это позволит значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе следует уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что ваша плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, особенно если это модель бюджетного сегмента. Помните, что для активации заявленной скорости 3200 МГц почти всегда требуется включение профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - отличный бюджетный выбор для апгрейда или базовой сборки, но для игрового ПК в 2024 году и далее стоит изначально ориентироваться на комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти подойдет для пользователей, которые хотят провести недорогой, но эффективный апгрейд домашнего или офисного компьютера, либо для сборки новой базовой системы. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок и нетребовательных играх. Эта планка является оптимальным выбором, когда нужно быстро и бюджетно добавить оперативной памяти, закрыв проблему с тормозами при многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач с большими объемами данных стоит рассматривать комплекты от 16 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на данный момент является наиболее распространенным и сбалансированным по цене и производительности решением для настольных ПК. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически не совместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5, поэтому устанавливать их можно только в платы с соответствующими слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является стандартным шагом для большинства конфигураций начального и среднего уровня. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы по сравнению с базовыми планками на 2133 или 2400 МГц. В реальных сценариях такая частота позволит процессору быстрее получать данные, что положительно скажется на плавности в играх, скорости открытия приложений и обработки файлов, особенно в паре с современным CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, вероятно, использует стандартные для этого класса тайминги и напряжение. Ключевым моментом является поддержка технологии автоматического разгона Intel XMP (Extreme Memory Profile). Это означает, что для выхода на полную скорость в 3200 МГц достаточно активировать один профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки частоты, таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и более ранние, поддерживающие DDR4) и AMD (серии AM4 и другие с поддержкой DDR4). Однако важно понимать, что конечная поддерживаемая частота памяти зависит от трех компонентов: возможностей процессора (контроллера памяти), чипсета материнской платы и самой платы. Перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом для компактных сборок и систем, где важен зазор над слотами памяти, так как такая планка гарантированно не создаст конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие радиатора для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении не является критичным, так как тепловыделение модулей остается на умеренном уровне.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Поэтому идеальным сценарием будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в правильные слоты на материнской плате (обычно через один, например, слоты A2 и B2). Это позволит значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе следует уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что ваша плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, особенно если это модель бюджетного сегмента. Помните, что для активации заявленной скорости 3200 МГц почти всегда требуется включение профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - отличный бюджетный выбор для апгрейда или базовой сборки, но для игрового ПК в 2024 году и далее стоит изначально ориентироваться на комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Идеально все просто с кайфом
Достоинства:
Комментарий:
Прикольный внешний вид, плашки вошли как родные
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично . Продавца и товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память , все отлично работает . За свои деньги лучше не найти !
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый. Спасибо продавцу, все работает. Пришло быстро .
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08K)
Достоинства:
Комментарий:
Идеально все просто с кайфом
Достоинства:
Комментарий:
Прикольный внешний вид, плашки вошли как родные
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично . Продавца и товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память , все отлично работает . За свои деньги лучше не найти !
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый. Спасибо продавцу, все работает. Пришло быстро .