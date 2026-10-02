Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 2133 SO DIMM R7 Performance Series Black (R748G2133S2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на владельцев ноутбуков и компактных систем, нуждающихся в надежном апгрейде или замене памяти. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, потокового видео и нетребовательных игр. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для профессионального монтажа, тяжелого 3D-рендеринга или современных игр с высокими настройками стоит рассматривать комплект из двух модулей или больший объем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, что обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для ноутбуков, компактных ПК (NUC) и некоторых материнских плат mini-ITX. Важно помнить, что планка SO-DIMM физически не подойдет к стандартным слотам DIMM в настольных компьютерах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для модернизации старого ноутбука или сборки бюджетной компактной системы. Рабочая частота составляет 2133 МГц – это стандартная скорость для DDR4, с которой совместимо подавляющее большинство мобильных платформ. Такой частоты достаточно для уверенной работы системы, заметно улучшая отзывчивость по сравнению с более медленными модулями, хотя для максимальной производительности в играх предпочтительны более высокие частоты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и нагреву, что критически важно для ноутбуков. Специфические тайминги не указаны, что характерно для базовых моделей, нацеленных на стабильную работу на номинальной частоте. Данная планка не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку ноутбучные платформы редко предоставляют такие возможности, и память будет работать на частоте, поддерживаемой процессором и чипсетом.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Она подойдет для платформ Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (мобильные серии Ryzen и более ранние). Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не более старую DDR3L или DDR3, так как эти поколения не взаимозаменяемы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом лаконичном дизайне серии Black без установленных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение на номинальных частотах невелико. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым ноутбуком, независимо от плотности компоновки внутренних компонентов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При апгрейде рекомендуется покупать максимально похожий модуль по объему и частоте, а лучше – точно такой же, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Частота 2133 МГц является базовой для DDR4, и многие современные мобильные процессоры поддерживают более высокие частоты, поэтому потенциальный прирост производительности может быть не полностью использован. При выборе ориентируйтесь на спецификации вашего ноутбука: проверьте тип поддерживаемой памяти, максимальный объем на слот и частоту. Этот модуль – отличный выбор для базового увеличения объема ОЗУ, но для игровых или рабочих ноутбуков стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более высокой частотой.