Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2400MHz pc-19200 (R748G2400U2S-U) rtl
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2400MHz pc-19200 (R748G2400U2S-U) rtl
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти является отличным базовым решением для бюджетного апгрейда или сборки недорогого ПК. Он идеально подойдёт для офисных задач, учёбы, работы с документами и интернет-сёрфинга, где важна надёжность и стабильность, а не пиковая производительность. Для требовательных современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его объёма и скорости будет недостаточно, но он станет разумным выбором для обновления старой системы на платформе AMD AM4 или замены вышедшей из строя планки в домашнем компьютере.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что стандарты DDR4 и DDR3 физически несовместимы, и модуль можно установить только в материнскую плату, оснащённую соответствующими слотами для памяти DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что на сегодня является комфортным минимумом для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2400 МГц относится к базовым значениям для стандарта DDR4. Такая скорость обеспечивает достаточную отзывчивость системы при работе в операционной системе и несложных приложениях, но не даст значимого прироста в играх или профессиональном софте, которые требуют более быстрой памяти. Для оптимальной многозадачности рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов в названии модели не указаны, что характерно для многих базовых модулей, работающих на стандартных настройках. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В. Данная память оптимизирована для платформ AMD, но, скорее всего, не оснащена расширенными профилями автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Это означает, что она будет работать на своих заявленных частотах при совместимости с платформой, но не предназначена для ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль позиционируется как память для AMD, что указывает на протестированную совместимость с процессорами и чипсетами этой компании, в первую очередь с платформой AM4. Тем не менее, стандартные модули DDR4, как правило, совместимы и с платформами Intel, но для гарантированной работы рекомендуется сверить модель с QVL-списком вашей материнской платы. Важно убедиться, что материнская плата поддерживает частоту 2400 МГц и что вы устанавливаете память в правильные слоты для активации двухканального режима при использовании двух планок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по названию и позиционированию, это модуль без радиатора охлаждения, представляющий собой планку с открытыми чипами памяти. Это стандартное решение для памяти с невысокой частотой, которая не склонна к сильному нагреву. Такая конструкция обеспечивает минимальную высоту, что исключает любые конфликты с массивными процессорными кулерами. Никакой подсветки здесь также нет, что соответствует строгому утилитарному дизайну для бюджетных и офисных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар, вероятно, представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами. Два одинаковых модуля, установленных в правильные слоты материнской платы, активируют двухканальный режим, что может существенно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях. При дальнейшем расширении старайтесь добавлять идентичные по характеристикам планки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно подтвердить, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4. Этот модуль не подходит для ноутбуков или плат с памятью DDR3. Поскольку это базовая модель без радиатора и профилей разгона, не ожидайте от неё рекордной скорости - её сильная сторона - стабильная работа в заявленном режиме. Итоговый выбор зависит от задач: для новой бюджетной сборки или простого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе с DDR4 эта планка - хороший вариант, но для игрового ПК лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 SODIMM 8GB 2666MHz (CD4-SS08G26M19-0...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитПамять оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 2666MHz (CD4-US08G2...
-
В наличииЦена 5 180 руб.1295 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Memory 8Gb 2133MHz (PSD48G213381...
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320...
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G3...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G3...
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 8Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-08)
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 SODIMM 8GB 3200MHz (CD4-SS08G32M22-0...
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитОперативная память QUMO DDR4 DIMM 8GB 2666MHz (QUM4U-8G2666P19)
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитОперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP...
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитПамять оперативная Digma DDR4 8GB 3200MHz (DGMAD43200008D)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти является отличным базовым решением для бюджетного апгрейда или сборки недорогого ПК. Он идеально подойдёт для офисных задач, учёбы, работы с документами и интернет-сёрфинга, где важна надёжность и стабильность, а не пиковая производительность. Для требовательных современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его объёма и скорости будет недостаточно, но он станет разумным выбором для обновления старой системы на платформе AMD AM4 или замены вышедшей из строя планки в домашнем компьютере.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что стандарты DDR4 и DDR3 физически несовместимы, и модуль можно установить только в материнскую плату, оснащённую соответствующими слотами для памяти DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что на сегодня является комфортным минимумом для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2400 МГц относится к базовым значениям для стандарта DDR4. Такая скорость обеспечивает достаточную отзывчивость системы при работе в операционной системе и несложных приложениях, но не даст значимого прироста в играх или профессиональном софте, которые требуют более быстрой памяти. Для оптимальной многозадачности рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов в названии модели не указаны, что характерно для многих базовых модулей, работающих на стандартных настройках. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В. Данная память оптимизирована для платформ AMD, но, скорее всего, не оснащена расширенными профилями автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Это означает, что она будет работать на своих заявленных частотах при совместимости с платформой, но не предназначена для ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль позиционируется как память для AMD, что указывает на протестированную совместимость с процессорами и чипсетами этой компании, в первую очередь с платформой AM4. Тем не менее, стандартные модули DDR4, как правило, совместимы и с платформами Intel, но для гарантированной работы рекомендуется сверить модель с QVL-списком вашей материнской платы. Важно убедиться, что материнская плата поддерживает частоту 2400 МГц и что вы устанавливаете память в правильные слоты для активации двухканального режима при использовании двух планок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по названию и позиционированию, это модуль без радиатора охлаждения, представляющий собой планку с открытыми чипами памяти. Это стандартное решение для памяти с невысокой частотой, которая не склонна к сильному нагреву. Такая конструкция обеспечивает минимальную высоту, что исключает любые конфликты с массивными процессорными кулерами. Никакой подсветки здесь также нет, что соответствует строгому утилитарному дизайну для бюджетных и офисных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар, вероятно, представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами. Два одинаковых модуля, установленных в правильные слоты материнской платы, активируют двухканальный режим, что может существенно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях. При дальнейшем расширении старайтесь добавлять идентичные по характеристикам планки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно подтвердить, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4. Этот модуль не подходит для ноутбуков или плат с памятью DDR3. Поскольку это базовая модель без радиатора и профилей разгона, не ожидайте от неё рекордной скорости - её сильная сторона - стабильная работа в заявленном режиме. Итоговый выбор зависит от задач: для новой бюджетной сборки или простого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе с DDR4 эта планка - хороший вариант, но для игрового ПК лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Достоинства:
Комментарий:
Все встало на свои места. Особой разницы в работе не заметил
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2400MHz pc-19200 (R748G2400U2S-U) rtl
Достоинства:
Комментарий:
Все встало на свои места. Особой разницы в работе не заметил