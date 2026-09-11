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Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4P12008G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4P12008G)

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Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4P12008G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540349
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4P12008G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 отлично подойдет для базового апгрейда стационарного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он закрывает потребности в увеличении объема ОЗУ для комфортной работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Если же ваша цель - современный игровой ПК или рабочая станция для монтажа видео, стоит рассмотреть комплекты памяти большего объема и с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами один модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что указывает на его принадлежность к одному из самых распространенных на сегодня поколений. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под DDR4. Форм-фактор DIMM подтверждает, что планка предназначена для стандартных настольных ПК, а не для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы, позволяющим комфортно работать в многозадачном режиме. Частота 2666 МГц относится к базовым для платформы DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и большинства домашних задач. В играх и профессиональных приложениях прирост производительности от такой частоты будет умеренным, но заметным по сравнению с более медленными модулями, особенно при работе в двухканальном режиме при установке двух одинаковых планок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое энергопотребление. Конкретные значения таймингов, влияющие на латентность доступа к данным, обычно указываются в спецификации как CL19 или схожие. Данная память, судя по названию, не позиционируется как разогнанная и может не поддерживать продвинутые профили XMP, а значит, на многих материнских платах она будет работать на своей штатной частоте 2666 МГц без необходимости дополнительных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы эту частоту официально поддерживал установленный процессор, особенно на платформах AMD Ryzen и старых Intel. На многих современных материнских платах с чипсетами B560, B660, B550 и новее модуль должен работать на своей номинальной частоте без проблем, но на старых или бюджетных платах может потребоваться ручная активация нужной частоты в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупного процессорного кулера, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для модуля с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение при штатной работе остается невысоким. Декоративной RGB-подсветки у этой модели также нет, что делает её практичным и недорогим выбором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, поэтому для активации более производительного двухканального режима, который может значительно повысить скорость работы системы, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку. Устанавливать их нужно в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора. В будущем вы можете попробовать добавить ещё один или несколько модулей для увеличения общего объема, но идеальная стабильность достигается при использовании планок из одного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, уступая по производительности двухканальной конфигурации. Также важно понимать, что это базовая модель памяти без поддержки XMP, поэтому её потенциал к разгону, скорее всего, невелик. Перед покупкой убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4 и что вы готовы докупить второй такой же модуль для раскрытия полного потенциала платформы. Этот вариант оптимален для недорогого увеличения объема ОЗУ в уже работающей системе или для самой бюджетной сборки, где каждая копейка на счету.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4P12008G)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 отлично подойдет для базового апгрейда стационарного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он закрывает потребности в увеличении объема ОЗУ для комфортной работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Если же ваша цель - современный игровой ПК или рабочая станция для монтажа видео, стоит рассмотреть комплекты памяти большего объема и с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами один модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что указывает на его принадлежность к одному из самых распространенных на сегодня поколений. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под DDR4. Форм-фактор DIMM подтверждает, что планка предназначена для стандартных настольных ПК, а не для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы, позволяющим комфортно работать в многозадачном режиме. Частота 2666 МГц относится к базовым для платформы DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и большинства домашних задач. В играх и профессиональных приложениях прирост производительности от такой частоты будет умеренным, но заметным по сравнению с более медленными модулями, особенно при работе в двухканальном режиме при установке двух одинаковых планок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое энергопотребление. Конкретные значения таймингов, влияющие на латентность доступа к данным, обычно указываются в спецификации как CL19 или схожие. Данная память, судя по названию, не позиционируется как разогнанная и может не поддерживать продвинутые профили XMP, а значит, на многих материнских платах она будет работать на своей штатной частоте 2666 МГц без необходимости дополнительных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы эту частоту официально поддерживал установленный процессор, особенно на платформах AMD Ryzen и старых Intel. На многих современных материнских платах с чипсетами B560, B660, B550 и новее модуль должен работать на своей номинальной частоте без проблем, но на старых или бюджетных платах может потребоваться ручная активация нужной частоты в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупного процессорного кулера, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для модуля с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение при штатной работе остается невысоким. Декоративной RGB-подсветки у этой модели также нет, что делает её практичным и недорогим выбором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, поэтому для активации более производительного двухканального режима, который может значительно повысить скорость работы системы, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку. Устанавливать их нужно в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора. В будущем вы можете попробовать добавить ещё один или несколько модулей для увеличения общего объема, но идеальная стабильность достигается при использовании планок из одного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, уступая по производительности двухканальной конфигурации. Также важно понимать, что это базовая модель памяти без поддержки XMP, поэтому её потенциал к разгону, скорее всего, невелик. Перед покупкой убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4 и что вы готовы докупить второй такой же модуль для раскрытия полного потенциала платформы. Этот вариант оптимален для недорогого увеличения объема ОЗУ в уже работающей системе или для самой бюджетной сборки, где каждая копейка на счету.

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