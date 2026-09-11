Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4P12008G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4P12008G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 отлично подойдет для базового апгрейда стационарного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он закрывает потребности в увеличении объема ОЗУ для комфортной работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Если же ваша цель - современный игровой ПК или рабочая станция для монтажа видео, стоит рассмотреть комплекты памяти большего объема и с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами один модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что указывает на его принадлежность к одному из самых распространенных на сегодня поколений. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под DDR4. Форм-фактор DIMM подтверждает, что планка предназначена для стандартных настольных ПК, а не для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы, позволяющим комфортно работать в многозадачном режиме. Частота 2666 МГц относится к базовым для платформы DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и большинства домашних задач. В играх и профессиональных приложениях прирост производительности от такой частоты будет умеренным, но заметным по сравнению с более медленными модулями, особенно при работе в двухканальном режиме при установке двух одинаковых планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое энергопотребление. Конкретные значения таймингов, влияющие на латентность доступа к данным, обычно указываются в спецификации как CL19 или схожие. Данная память, судя по названию, не позиционируется как разогнанная и может не поддерживать продвинутые профили XMP, а значит, на многих материнских платах она будет работать на своей штатной частоте 2666 МГц без необходимости дополнительных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы эту частоту официально поддерживал установленный процессор, особенно на платформах AMD Ryzen и старых Intel. На многих современных материнских платах с чипсетами B560, B660, B550 и новее модуль должен работать на своей номинальной частоте без проблем, но на старых или бюджетных платах может потребоваться ручная активация нужной частоты в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупного процессорного кулера, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для модуля с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение при штатной работе остается невысоким. Декоративной RGB-подсветки у этой модели также нет, что делает её практичным и недорогим выбором.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, поэтому для активации более производительного двухканального режима, который может значительно повысить скорость работы системы, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку. Устанавливать их нужно в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора. В будущем вы можете попробовать добавить ещё один или несколько модулей для увеличения общего объема, но идеальная стабильность достигается при использовании планок из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, уступая по производительности двухканальной конфигурации. Также важно понимать, что это базовая модель памяти без поддержки XMP, поэтому её потенциал к разгону, скорее всего, невелик. Перед покупкой убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4 и что вы готовы докупить второй такой же модуль для раскрытия полного потенциала платформы. Этот вариант оптимален для недорогого увеличения объема ОЗУ в уже работающей системе или для самой бюджетной сборки, где каждая копейка на счету.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 отлично подойдет для базового апгрейда стационарного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он закрывает потребности в увеличении объема ОЗУ для комфортной работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Если же ваша цель - современный игровой ПК или рабочая станция для монтажа видео, стоит рассмотреть комплекты памяти большего объема и с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами один модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что указывает на его принадлежность к одному из самых распространенных на сегодня поколений. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под DDR4. Форм-фактор DIMM подтверждает, что планка предназначена для стандартных настольных ПК, а не для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы, позволяющим комфортно работать в многозадачном режиме. Частота 2666 МГц относится к базовым для платформы DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и большинства домашних задач. В играх и профессиональных приложениях прирост производительности от такой частоты будет умеренным, но заметным по сравнению с более медленными модулями, особенно при работе в двухканальном режиме при установке двух одинаковых планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое энергопотребление. Конкретные значения таймингов, влияющие на латентность доступа к данным, обычно указываются в спецификации как CL19 или схожие. Данная память, судя по названию, не позиционируется как разогнанная и может не поддерживать продвинутые профили XMP, а значит, на многих материнских платах она будет работать на своей штатной частоте 2666 МГц без необходимости дополнительных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы эту частоту официально поддерживал установленный процессор, особенно на платформах AMD Ryzen и старых Intel. На многих современных материнских платах с чипсетами B560, B660, B550 и новее модуль должен работать на своей номинальной частоте без проблем, но на старых или бюджетных платах может потребоваться ручная активация нужной частоты в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупного процессорного кулера, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для модуля с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение при штатной работе остается невысоким. Декоративной RGB-подсветки у этой модели также нет, что делает её практичным и недорогим выбором.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, поэтому для активации более производительного двухканального режима, который может значительно повысить скорость работы системы, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку. Устанавливать их нужно в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора. В будущем вы можете попробовать добавить ещё один или несколько модулей для увеличения общего объема, но идеальная стабильность достигается при использовании планок из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, уступая по производительности двухканальной конфигурации. Также важно понимать, что это базовая модель памяти без поддержки XMP, поэтому её потенциал к разгону, скорее всего, невелик. Перед покупкой убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4 и что вы готовы докупить второй такой же модуль для раскрытия полного потенциала платформы. Этот вариант оптимален для недорогого увеличения объема ОЗУ в уже работающей системе или для самой бюджетной сборки, где каждая копейка на счету.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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