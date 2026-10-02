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SSD Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H)

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Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 3
Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 4
Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 5
Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 6
Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
  • Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641601
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 500GB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L500GM28H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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