Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10)
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10)
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Gladius III AimPoint обеспечит комфорт при многочасовой работе в приложениях и прохождении игр. Модель представлена в лаконичном белом цвете и украшена RGB-подсветкой, чтобы вписаться в игровую сборку на компьютерном столе. 2-метровый провод облачен в тканевую оплетку, препятствующую преждевременному истиранию. Количество кнопок достигает шести, часть из них располагается на боку устройства. Возможность программирования кнопок облегчит прохождение игр. Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Gladius III AimPoint хорошо работает на подавляющем большинстве поверхностей благодаря оптическому светодиодному сенсору ROG AimPoint с настраиваемым разрешением в диапазоне от 100 до 36000 dpi. Корпус устройства выполнен из матового пластика, поверхность которого не собирает на себе отпечатки пальцев. Эргономичная форма удобна для хвата правой рукой. При беспроводном подключении мышь проработает до 140 часов от заряда встроенного аккумулятора.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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