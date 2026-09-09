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Мышь A4 V-Track G3-300N черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4 V-Track G3-300N черный

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Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 1
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 2
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 3
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 4
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 5
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 6
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 7
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 8
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 9
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 10
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 11
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 12
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 13
Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 1
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 2
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 3
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 4
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 5
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 6
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 7
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 8
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 9
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 10
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 11
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 12
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 13
  • Мышь A4 V-Track G3-300N черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
730 руб.  1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256083
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
37х59.2х98.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4 V-Track G3-300N черный

Мышь A4Tech — идеальное сочетание современного дизайна и высоких технологий для комфортной работы и развлечений. Это беспроводное устройство, выполненное в стильном черном цвете, отличается элегантностью и эргономичностью. С весом всего 180 граммов, эта мышь обеспечивает удобство в использовании без лишнего напряжения, идеально подходя для длительных сессий. Оснащенная современным оптическим сенсором, мышь предоставляет точное и быстрое реагирование на движения, что делает её отличным выбором как для работы, так и для игр. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует стабильное соединение без помех на расстоянии до 10 метров от компьютера, обеспечивая свободу передвижения по рабочему месту. Бренд A4Tech славится своей надежностью и качеством, и эта модель не является исключением. Она станет надежным помощником в ваших ежедневных задачах благодаря своему продуманному функционалу и высокотехнологичным характеристикам.

Отзывы о товаре Мышь A4 V-Track G3-300N черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
37х59.2х98.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — идеальное сочетание современного дизайна и высоких технологий для комфортной работы и развлечений. Это беспроводное устройство, выполненное в стильном черном цвете, отличается элегантностью и эргономичностью. С весом всего 180 граммов, эта мышь обеспечивает удобство в использовании без лишнего напряжения, идеально подходя для длительных сессий. Оснащенная современным оптическим сенсором, мышь предоставляет точное и быстрое реагирование на движения, что делает её отличным выбором как для работы, так и для игр. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует стабильное соединение без помех на расстоянии до 10 метров от компьютера, обеспечивая свободу передвижения по рабочему месту. Бренд A4Tech славится своей надежностью и качеством, и эта модель не является исключением. Она станет надежным помощником в ваших ежедневных задачах благодаря своему продуманному функционалу и высокотехнологичным характеристикам.
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Отзывы


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