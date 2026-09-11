Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Blue-Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68169
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, г.
124
Описание товара Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Blue-Black
Компьютерная мышь Logitech M185 синий оптическая (1000dpi) беспроводная USB1.1 для ноутбука (2but). Количество клавиш: 3. Тип: оптическая светодиодная.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
-
В наличииЦена 710 руб. 990 руб.178 руб. в СплитМышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Acer OMR301 (ZL.MCECC.01S) синий
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99
Страна производитель
Китай
Компьютерная мышь Logitech M185 синий оптическая (1000dpi) беспроводная USB1.1 для ноутбука (2but). Количество клавиш: 3. Тип: оптическая светодиодная.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Blue-Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Blue-Black