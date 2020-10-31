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Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Blue-Black

Артикул: 68169
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Blue-Black
1 240 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68169
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г75
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм60x39x99
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветсиний
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Компьютерная мышь Logitech M185 синий оптическая (1000dpi) беспроводная USB1.1 для ноутбука (2but). Количество клавиш: 3. Тип: оптическая светодиодная.


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Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Blue-Black - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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