Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 650684
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72х40.5х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501)
Defender Pandora GM-502 игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72х40.5х128
Страна производитель
Китай
Defender Pandora GM-502 игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Мышь Defender PANDORA GM-502 PINK (52501) - по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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