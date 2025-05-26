Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB
Мышь A4TECH — это универсальное решение для пользователей, ценящих качество и удобство. Обладая классическим черным дизайном, она легко впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную работу без задержек, что особенно важно для требовательных задач. С весом всего 95 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени, не создавая излишнего напряжения в руке. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, что увеличивает её универсальность. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, мышь A4TECH гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что будет полезно как для работы с документами, так и для игр. Надежность, эффективность и эргономичность делают эту мышь отличным выбором для повседневного использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Достоинства:
Комментарий:
Качественная мышь, но размер мелковат. Для работы в офисе не пойдет, зато удобно брать в дорогу
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится данная мышка играю с такой уже около 9 лет.
Достоинства:
Комментарий:
можно сказать, пятёрка заочно. У меня точно такая же мышка, но ей 7 лет, и единственная проблема - сломалось колёсико. Оценить эту модно только через пол года (хотя-бы), а пока что: приехала, в упаковке, работает как задумано.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, маленькая, удобно тем у кого ладонь небольшая.
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мышь отклик моментальный, задержка отсутствует для руки разве что маловата, но это дело привычки все кликается, все работает
Достоинства:
Комментарий:
мышка отличноя, 10 лет пользуюсь данной фирмой
Достоинства:
Комментарий:
Приятные впечатения на данный момент.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая мышка, всегда такую покупаю
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь для ноутбука, да и для ПК подойдет, у кого маленькая ладонь. Беру всегда A4Tech. Отличное разрешение, подходит и для игр. Не «капризна» к поверхности коврика. Поставил на компьютер, сразу же определилась, установил драйвер и все работает. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
пришла мышка быстро. По размерам на среднию женскую ладонь. сделана качественно это сразу чуствуеться. кто пользовался этой фирмы х7 маленькой будет доволен .
Достоинства:
Комментарий:
4Tech всегда хорошие мышки делал.И продавцу спасибо-быстро пришло,упаковано,все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая качественная мышь, нареканий в работе нету
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает отлично Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь хорошая. Единственное что не устраивает, размер маленький, под мужскую руку маловата, но привыкнуть можно.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка маленькая, не под мужскую руку. В остальном - норм, a4tech редко подводят.
Достоинства:
Комментарий:
не требует замены батареек потому что проводная) уже третью покупаю себе в офис
Достоинства:
Комментарий:
Для маленькой ладони самое то, легкая и манёвренная мышь , рекомендую , всё работает .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, маленькая, легкая, удобная мышь. Можно установить программку Screen capture tool и настроить функции кнопок мыши. Вид может показаться дешевым, как и качество, но, попробовав её в использовании и оценив функционал, на дешевизну внимание больше не обратите. Громкость нажатия кнопок средняя, не бесит, спящих в соседней комнате не будит. Любителям маленькой и функциональной мыши, без необходимости менять батарейки в неподходящий момент, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сказочная мышка, для тех у кого небольшие лапы. Она игровая считай - 7 кнопок и по коврику ездит легко.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь такими мышками много лет - соотношение цена/качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Мышь не программируемая. Макросники проходим мимо.
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрная, но мне пойдет. Будет как запасной вариант. Уменьшенная копия Х7.
Достоинства:
Комментарий:
Среднее .тонкий больно шнур
Достоинства:
Комментарий:
Мышка маленькая, неудобная, рука болит, после долгого использования. Хотя пользую предпочтительно а4. Отдал жене. У неё рука меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Две дополнительные кнопки очень пригодились. Слушаю музыку на "Яндекс-музыке", у них там реклама чуть не после каждого трека. Одну дополнительную кнопку настроил для отключения/включения звука, а вторую — следующий трек. Очень удобно. Легко программируется. Не понял только, для чего нужно переключение 800/1000/1200/1600 DPI.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Небольшая (около 10см в длину и 6см в самом широком месте). Бралась на замену почти такой же старенькой, вышедшей из строя. Понравилось, что в отличии от той модели у этой более приятное матовое покрытие и покороче провод.
Достоинства:
Комментарий:
для своих денег отличная мышка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное работает, удобно что небольшая в женскую руку
Достоинства:
Комментарий:
товар отправили быстро, всё отлично, мышь работает хорошо, по размеру маленькая но мне подходит.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB
Достоинства:
Комментарий:
Качественная мышь, но размер мелковат. Для работы в офисе не пойдет, зато удобно брать в дорогу
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится данная мышка играю с такой уже около 9 лет.
Достоинства:
Комментарий:
можно сказать, пятёрка заочно. У меня точно такая же мышка, но ей 7 лет, и единственная проблема - сломалось колёсико. Оценить эту модно только через пол года (хотя-бы), а пока что: приехала, в упаковке, работает как задумано.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, маленькая, удобно тем у кого ладонь небольшая.
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мышь отклик моментальный, задержка отсутствует для руки разве что маловата, но это дело привычки все кликается, все работает
Достоинства:
Комментарий:
мышка отличноя, 10 лет пользуюсь данной фирмой
Достоинства:
Комментарий:
Приятные впечатения на данный момент.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая мышка, всегда такую покупаю
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь для ноутбука, да и для ПК подойдет, у кого маленькая ладонь. Беру всегда A4Tech. Отличное разрешение, подходит и для игр. Не «капризна» к поверхности коврика. Поставил на компьютер, сразу же определилась, установил драйвер и все работает. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
пришла мышка быстро. По размерам на среднию женскую ладонь. сделана качественно это сразу чуствуеться. кто пользовался этой фирмы х7 маленькой будет доволен .
Достоинства:
Комментарий:
4Tech всегда хорошие мышки делал.И продавцу спасибо-быстро пришло,упаковано,все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая качественная мышь, нареканий в работе нету
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает отлично Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь хорошая. Единственное что не устраивает, размер маленький, под мужскую руку маловата, но привыкнуть можно.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка маленькая, не под мужскую руку. В остальном - норм, a4tech редко подводят.
Достоинства:
Комментарий:
не требует замены батареек потому что проводная) уже третью покупаю себе в офис
Достоинства:
Комментарий:
Для маленькой ладони самое то, легкая и манёвренная мышь , рекомендую , всё работает .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, маленькая, легкая, удобная мышь. Можно установить программку Screen capture tool и настроить функции кнопок мыши. Вид может показаться дешевым, как и качество, но, попробовав её в использовании и оценив функционал, на дешевизну внимание больше не обратите. Громкость нажатия кнопок средняя, не бесит, спящих в соседней комнате не будит. Любителям маленькой и функциональной мыши, без необходимости менять батарейки в неподходящий момент, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сказочная мышка, для тех у кого небольшие лапы. Она игровая считай - 7 кнопок и по коврику ездит легко.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь такими мышками много лет - соотношение цена/качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Мышь не программируемая. Макросники проходим мимо.
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрная, но мне пойдет. Будет как запасной вариант. Уменьшенная копия Х7.
Достоинства:
Комментарий:
Среднее .тонкий больно шнур
Достоинства:
Комментарий:
Мышка маленькая, неудобная, рука болит, после долгого использования. Хотя пользую предпочтительно а4. Отдал жене. У неё рука меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Две дополнительные кнопки очень пригодились. Слушаю музыку на "Яндекс-музыке", у них там реклама чуть не после каждого трека. Одну дополнительную кнопку настроил для отключения/включения звука, а вторую — следующий трек. Очень удобно. Легко программируется. Не понял только, для чего нужно переключение 800/1000/1200/1600 DPI.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Небольшая (около 10см в длину и 6см в самом широком месте). Бралась на замену почти такой же старенькой, вышедшей из строя. Понравилось, что в отличии от той модели у этой более приятное матовое покрытие и покороче провод.
Достоинства:
Комментарий:
для своих денег отличная мышка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное работает, удобно что небольшая в женскую руку
Достоинства:
Комментарий:
товар отправили быстро, всё отлично, мышь работает хорошо, по размеру маленькая но мне подходит.