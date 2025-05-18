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Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064)

34 Отзывы
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Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 1
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 2
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 3
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Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 5
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Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 7
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Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 11
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 12
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 13
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 14
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 15
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 16
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 17
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 1
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 2
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 3
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 4
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 5
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 6
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  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 8
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 9
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 10
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 11
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 12
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 13
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 14
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 15
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 16
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 17
  • Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
790 руб.  1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677104
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064)

Мышь беспроводная Ugreen MU006 позволит своему обладателю комфортно выполнять рабочие поручения или учебные задачи, не отвлекаясь на посторонние шумы – а все благодаря тому, что ее кнопки не издают ни единого звука в процессе нажатия. Чтобы насладиться всеми преимуществами аксессуара, достаточно лишь установить в соответствующий разъем батарейку типа АА, а после приступить к его использованию.

Отзывы о товаре Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064)

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает, быстро переключается между блютузом и базой
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, действительно тихая мышь. Был глюк при первом включении, перестало реагировать колесо прокрутки. Перезапустил мышь и пока все хорошо. Удобная.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Геннадий С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная мышь. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше не нравились беспроводные мыши, но эта зашла. Плюсом, что подключается по BT. Поэтому usb не занимает, хотя адаптер в комплекте в бат отсеке мыши. Когда батарейка садится в Виндовс выскакивает оповещение, что заряда меньше 5%. Возможно еще одну позже куплю для второго устройства. Есть правда одно неудобство. Слева расположены две кнопки и иногда их задеваешь. Одна из них выполняет функцию "назад". Не знаю, можно ли их выключить. Иногда мешает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
два диапазона бт и через донгл, бесшумное нажатие и эргономика. за эти деньги как говорится - топ)
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, удобная, действительно тихая. Под большой палец есть приятная прорезиненная вставка. Придраться можно только к тому, что доставка переносилась 2 раза.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Долго держит батарею, хорошо держится в руке
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Niferon

Достоинства:


Комментарий:
качественный пластик. удобно лежит в руке. тихая. Ugreen, это бренд, это качество.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось, работает хорошо. посмотрим как будет дальше. тихая
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, черная блютус, одна батарейка. Легкая, кнопки тихие
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления положительные! Удобная, тихая, хорошо скользит по коврику. Подключилась без проблем. Посмотрим, как будет дольше в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Рассчитывала на бесшумное использование.При нажатии кнопок звуков нет. При прокрутке колёсиков звук есть. В целом вопросов к товару нет
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и по Bluetooth и по радиоканалу,плюсом идут бесшумные кнопки.Первое впечатление отличное!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Вредный Дед

Достоинства:


Комментарий:
любимая мышка, но единственная, которая сломалась сама по себе. у одной из таких мышек перестали работать кнопки ни с того ни сего. вообще в жизни не не встречал самопроизвольная поломку мыши. но очень удобная. чтобы переподключить блютуз необходимо нажать и удерживать три клавиши, левую, правую и скрол. почему этого нет в инструкции, не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют описанию. Мышка шикарная. Для меня, колёсико не шумит, роговые кнопки наживаются тихо. Легко подключилась по блютуз. Огромное спасибо за отзывы покупателей, они помогли решиться приобрести эту желанную мышь, давно хотел купить именно такую.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Наиль Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает, удобная мышь
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный, но эргономика на любителя
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Но иногда подвисает.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Будько Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Мышка сразу подключилась к компьютеру. Пробовал и по передатчику и через блютуз. Удобная, приятная, клавиши не щёлкают.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь за свои деньги, беру уже вторую
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
очень классная мышка! спасибо большое! эргономика идеальная. тихие клавиши, на плеере кнопки уже назначены. хороший софт.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Дима Лена

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышь, эргономичной формы. Качественная, приятная на ощупь. Питание от одной АА батарейки. Версия с Bluetooth. Тихая, только колёсико иногда шумит.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь подключилась быстро к телевизору, планшету, пк, работает тихо, для ежедневных задач подходит, Не для киберспорта, инструкция понятная, думаю, что и автономность будет более чем достаточной.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
ЕВГЕНИЙ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, легкая эргономичная, есть блютус. Вполне доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Denis B.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная. Быстрое подключение. На долго хватает батареек. Качественные материалы.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Батарейка в комплект не идет.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь! Лёгкая, бесшумная, нормального размера. Может одновременно подключаться к двум устройствам: 1 - через usb донгл 2,4 ГГц, 2 - по Bluetooth. Переключение между устройствами моментальное, по нажатию кнопки на верху мыши. Длительное нажатие переключает DPI. В общем мышь своих денег стоит, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ugreen Мышь беспроводная 15064, она же модель 90855, она же UGREEN MU006. Работает по USB 2.4G и Bluetooth 5.0 Из сна выходит простым движением. Не нужно для этого нажимать кнопки.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее впечатление, приятная мышь, но легкая
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, легкая, удобная, хорошо лежит в руке, пожалуй одна из лучших пл соотношению цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не знает границ.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышка, эргономика отличная, в руке как вылитая сидит. Два варианта подключения, но приобреталась для работы с ноутбуком по этому нужна была возможность подключения по bluetooth, чтоб не занимать usb порты приёмником. Сколько прослужит время покажет. Мышка именно для работы, а не игр.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Ugreen MU006 позволит своему обладателю комфортно выполнять рабочие поручения или учебные задачи, не отвлекаясь на посторонние шумы – а все благодаря тому, что ее кнопки не издают ни единого звука в процессе нажатия. Чтобы насладиться всеми преимуществами аксессуара, достаточно лишь установить в соответствующий разъем батарейку типа АА, а после приступить к его использованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает, быстро переключается между блютузом и базой
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, действительно тихая мышь. Был глюк при первом включении, перестало реагировать колесо прокрутки. Перезапустил мышь и пока все хорошо. Удобная.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Геннадий С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная мышь. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше не нравились беспроводные мыши, но эта зашла. Плюсом, что подключается по BT. Поэтому usb не занимает, хотя адаптер в комплекте в бат отсеке мыши. Когда батарейка садится в Виндовс выскакивает оповещение, что заряда меньше 5%. Возможно еще одну позже куплю для второго устройства. Есть правда одно неудобство. Слева расположены две кнопки и иногда их задеваешь. Одна из них выполняет функцию "назад". Не знаю, можно ли их выключить. Иногда мешает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
два диапазона бт и через донгл, бесшумное нажатие и эргономика. за эти деньги как говорится - топ)
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, удобная, действительно тихая. Под большой палец есть приятная прорезиненная вставка. Придраться можно только к тому, что доставка переносилась 2 раза.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Долго держит батарею, хорошо держится в руке
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Niferon

Достоинства:


Комментарий:
качественный пластик. удобно лежит в руке. тихая. Ugreen, это бренд, это качество.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось, работает хорошо. посмотрим как будет дальше. тихая
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, черная блютус, одна батарейка. Легкая, кнопки тихие
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления положительные! Удобная, тихая, хорошо скользит по коврику. Подключилась без проблем. Посмотрим, как будет дольше в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Рассчитывала на бесшумное использование.При нажатии кнопок звуков нет. При прокрутке колёсиков звук есть. В целом вопросов к товару нет
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и по Bluetooth и по радиоканалу,плюсом идут бесшумные кнопки.Первое впечатление отличное!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Вредный Дед

Достоинства:


Комментарий:
любимая мышка, но единственная, которая сломалась сама по себе. у одной из таких мышек перестали работать кнопки ни с того ни сего. вообще в жизни не не встречал самопроизвольная поломку мыши. но очень удобная. чтобы переподключить блютуз необходимо нажать и удерживать три клавиши, левую, правую и скрол. почему этого нет в инструкции, не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют описанию. Мышка шикарная. Для меня, колёсико не шумит, роговые кнопки наживаются тихо. Легко подключилась по блютуз. Огромное спасибо за отзывы покупателей, они помогли решиться приобрести эту желанную мышь, давно хотел купить именно такую.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Наиль Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает, удобная мышь
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный, но эргономика на любителя
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Но иногда подвисает.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Будько Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Мышка сразу подключилась к компьютеру. Пробовал и по передатчику и через блютуз. Удобная, приятная, клавиши не щёлкают.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь за свои деньги, беру уже вторую
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
очень классная мышка! спасибо большое! эргономика идеальная. тихие клавиши, на плеере кнопки уже назначены. хороший софт.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Дима Лена

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышь, эргономичной формы. Качественная, приятная на ощупь. Питание от одной АА батарейки. Версия с Bluetooth. Тихая, только колёсико иногда шумит.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь подключилась быстро к телевизору, планшету, пк, работает тихо, для ежедневных задач подходит, Не для киберспорта, инструкция понятная, думаю, что и автономность будет более чем достаточной.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
ЕВГЕНИЙ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, легкая эргономичная, есть блютус. Вполне доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Denis B.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная. Быстрое подключение. На долго хватает батареек. Качественные материалы.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Батарейка в комплект не идет.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь! Лёгкая, бесшумная, нормального размера. Может одновременно подключаться к двум устройствам: 1 - через usb донгл 2,4 ГГц, 2 - по Bluetooth. Переключение между устройствами моментальное, по нажатию кнопки на верху мыши. Длительное нажатие переключает DPI. В общем мышь своих денег стоит, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ugreen Мышь беспроводная 15064, она же модель 90855, она же UGREEN MU006. Работает по USB 2.4G и Bluetooth 5.0 Из сна выходит простым движением. Не нужно для этого нажимать кнопки.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее впечатление, приятная мышь, но легкая
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, легкая, удобная, хорошо лежит в руке, пожалуй одна из лучших пл соотношению цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не знает границ.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышка, эргономика отличная, в руке как вылитая сидит. Два варианта подключения, но приобреталась для работы с ноутбуком по этому нужна была возможность подключения по bluetooth, чтоб не занимать usb порты приёмником. Сколько прослужит время покажет. Мышка именно для работы, а не игр.


Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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