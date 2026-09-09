Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый
Мышь A4TECH — это беспроводное устройство, обеспечивающее удобство и надежность в работе за вашим ПК. Эта мышь весит всего 67 граммов, что делает ее легкой и приятной в использовании, позволяя легко перемещать ее по любой поверхности. Благодаря симметричному дизайну, устройство подходит как для правой, так и для левой руки, предлагая универсальность в использовании. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точный и плавный контроль курсора, позволяя эффективно работать и играть. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует надежное соединение на расстоянии до 15 метров, что исключает необходимость в проводах и обеспечивает больше свободы движений. Элегантное сочетание серого и черного цветов придает мыши стильный и современный внешний вид, который дополнит любой рабочий стол. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, однако предлагает стандартное тактильное ощущение при нажатии. Бренд A4Tech известен своей надежностью, так что вы можете быть уверены в достойном качестве и долговечности этого устройства. Независимо от того, нужна вам мышь для работы или развлечений, A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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